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      Прогноз погоди на 15 березня: в Україну прийде похолодання

      273 Читать новость на русском
      Погода 15 березня 2019 Україна - синоптик обіцяє похолодання
      Прогноз погоди на 15 березня в Україні / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у п'ятницю, 15 березня, буде прохолодною, а вночі навіть можливі невеликі морози. У західних і східних областях можливі дощі з мокрим снігом, проте решту території країни освітить весняне сонце.

      Синоптик Наталка Діденко розповіла, що за старим стилем весна розпочинається 14 березня, тому 15 березня значного потепління чекати не варто.

      Читайте також: Коли в Україні потеплішає: прогноз синоптика

      Дощі у п'ятницю найбільш ймовірні у західних областях України і трохи мокрого снігу випаде на Харківщині та Луганщині. Проте більша частина країни буде у сухій і сонячній погоді,
      – відзначила синоптик.

      Загалом по Україні нічна температура протримається у межах 0 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +6+9 градусів тепла.

      Найхолодніше буде у східних регіонах, де температура повітря вночі опуститься до -2-4 градусів морозу, а вдень потепліє до +2+5 градусів.

      via GIPHY

      Найбільше пощастило жителям півдня, де буде сонячно та тепло – до +8+10 градусів.

      У Києві 15 березня буде сухо, сонячно та помірно тепло. Температура повітря сягне +7+8 градусів.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 15 березня, у містах України:

      Ужгород – +6…+8

      Львів – +6…+8

      Івано-Франківськ – +7…+9

      Тернопіль – +7…+9

      Чернівці – +7…+9

      Хмельницький – +7…+9

      Луцьк – +6…+8

      Рівне – +7…+9

      Житомир – +7…+9

      Вінниця – +7…+9

      Одеса – +7…+9

      Миколаїв – +8…+10

      Херсон – +8…+10

      Сімферополь – +7…+9

      Кропивницький – +6…+8

      Черкаси – +6…+8

      Чернігів – +6…+8

      Суми – +5…+7

      Полтава – +5…+7

      Дніпро – +5…+7

      Запоріжжя – +7…+9

      Донецьк – +4…+6

      Луганськ – +3…+5

      Харків – +4…+6

      Київ – +7…+9

       


      Прогноз погоди на 15 березня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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