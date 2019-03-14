Прогноз погоди на 15 березня: в Україну прийде похолодання

Погода в Україні у п'ятницю, 15 березня, буде прохолодною, а вночі навіть можливі невеликі морози. У західних і східних областях можливі дощі з мокрим снігом, проте решту території країни освітить весняне сонце.

Синоптик Наталка Діденко розповіла, що за старим стилем весна розпочинається 14 березня, тому 15 березня значного потепління чекати не варто.

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Дощі у п'ятницю найбільш ймовірні у західних областях України і трохи мокрого снігу випаде на Харківщині та Луганщині. Проте більша частина країни буде у сухій і сонячній погоді,

– відзначила синоптик.

Загалом по Україні нічна температура протримається у межах 0 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +6+9 градусів тепла.

Найхолодніше буде у східних регіонах, де температура повітря вночі опуститься до -2-4 градусів морозу, а вдень потепліє до +2+5 градусів.

Найбільше пощастило жителям півдня, де буде сонячно та тепло – до +8+10 градусів.

У Києві 15 березня буде сухо, сонячно та помірно тепло. Температура повітря сягне +7+8 градусів.

Прогноз погоди на п'ятницю, 15 березня, у містах України:

Ужгород – +6…+8

Львів – +6…+8

Івано-Франківськ – +7…+9

Тернопіль – +7…+9

Чернівці – +7…+9

Хмельницький – +7…+9

Луцьк – +6…+8

Рівне – +7…+9

Житомир – +7…+9

Вінниця – +7…+9

Одеса – +7…+9

Миколаїв – +8…+10

Херсон – +8…+10

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +6…+8

Черкаси – +6…+8

Чернігів – +6…+8

Суми – +5…+7

Полтава – +5…+7

Дніпро – +5…+7

Запоріжжя – +7…+9

Донецьк – +4…+6

Луганськ – +3…+5

Харків – +4…+6

Київ – +7…+9



Прогноз погоди на 15 березня від Укргідрометцентру