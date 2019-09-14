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      Прогноз погоды на 15 сентября: в Украине будет солнечно и тепло

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      Погода 15 сентября 2019 Украина – прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 15 сентября / dacha.com.ua

      Погода в Украине в воскресенье, 15 сентября, будет достаточно теплой как на середину сентября. При этом будет солнечно и без дождей.

      Что касается температуры воздуха, то в воскресенье она составит в среднем +17+23 градусов. Однако в южной части и в Восточной Украине дневная температура воздуха составит +24+28 градусов.

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      Ветер станет уже северо-западным и порывистым, местами даже сильным – до 15-18 метров в секунду.

      Погода в Киеве будет сухой, однако столица окажется в прохладном воздухе: предполагается около +20 градусов.

      Прогноз погоды на воскресенье, 15 сентября, в городах Украины:

      Ужгород – +19...+21

      Львов – +17...+19

      Ивано-Франковск – +18...+20

      Тернополь – +17...+19

      Черновцы – +18...+20

      Хмельницкий – +17...+19

      Луцк – +16...+18

      Ровно – +16...+18

      Житомир – +17...+19

      Винница – +18...+20

      Одесса – +21...+23

      Николаев – +21...+23

      Херсон – +21...+23

      Симферополь – +22...+24

      Кропивницкий – +18...+20

      Черкассы – +17...+19

      Чернигов – +15...+17

      Сумы – + 17... + 19

      Полтава – +17...+19

      Днепр – +19...+21

      Запорожье – +21...+23

      Донецк – +19...+21

      Луганск +18...+20

      Харьков – +17...+19

      Киев – +16...+18

      прогноз погоди в Україні на 15 вересня
      Прогноз погоды на 15 сентября от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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