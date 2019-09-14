Прогноз погоды на 15 сентября: в Украине будет солнечно и тепло

Погода в Украине в воскресенье, 15 сентября, будет достаточно теплой как на середину сентября. При этом будет солнечно и без дождей.

Что касается температуры воздуха, то в воскресенье она составит в среднем +17+23 градусов. Однако в южной части и в Восточной Украине дневная температура воздуха составит +24+28 градусов.

Узнайте, когда придет бабье лето и сколько времени продлится

Ветер станет уже северо-западным и порывистым, местами даже сильным – до 15-18 метров в секунду.

Погода в Киеве будет сухой, однако столица окажется в прохладном воздухе: предполагается около +20 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 15 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +19...+21

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +18...+20

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +16...+18

Ровно – +16...+18

Житомир – +17...+19

Винница – +18...+20

Одесса – +21...+23

Николаев – +21...+23

Херсон – +21...+23

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +18...+20

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +15...+17

Сумы – + 17... + 19

Полтава – +17...+19

Днепр – +19...+21

Запорожье – +21...+23

Донецк – +19...+21

Луганск +18...+20

Харьков – +17...+19

Киев – +16...+18



Прогноз погоды на 15 сентября от Укргидрометцентра