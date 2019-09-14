Прогноз погоды на 15 сентября: в Украине будет солнечно и тепло
Погода в Украине в воскресенье, 15 сентября, будет достаточно теплой как на середину сентября. При этом будет солнечно и без дождей.
Что касается температуры воздуха, то в воскресенье она составит в среднем +17+23 градусов. Однако в южной части и в Восточной Украине дневная температура воздуха составит +24+28 градусов.
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Ветер станет уже северо-западным и порывистым, местами даже сильным – до 15-18 метров в секунду.
Погода в Киеве будет сухой, однако столица окажется в прохладном воздухе: предполагается около +20 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 15 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +19...+21
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +18...+20
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +16...+18
Ровно – +16...+18
Житомир – +17...+19
Винница – +18...+20
Одесса – +21...+23
Николаев – +21...+23
Херсон – +21...+23
Симферополь – +22...+24
Кропивницкий – +18...+20
Черкассы – +17...+19
Чернигов – +15...+17
Сумы – + 17... + 19
Полтава – +17...+19
Днепр – +19...+21
Запорожье – +21...+23
Донецк – +19...+21
Луганск +18...+20
Харьков – +17...+19
Киев – +16...+18