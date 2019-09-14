Прогноз погоди на 15 вересня: в Україні буде сонячно і тепло
Погода в Україні в неділю, 15 вересня, буде досить теплою як на середину вересня. При цьому буде сонячно та без дощів.
Щодо температури повітря, що в неділю вона сягне в середньому +17+23 градусів. Проте у південній частині та у Східній Україні денна температура повітря становитиме +24+28 градусів.
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Вітер стане вже північно-західним та поривчастим, подекуди навіть сильним – до 15-18 метрів на секунду.
Погода у Києві буде сухою, проте столиця опиниться у прохолодному повітрі: передбачається близько +20 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 15 вересня, у містах України:
Ужгород – +19…+21
Львів – +17…+19
Івано-Франківськ – +18…+20
Тернопіль – +17…+19
Чернівці – +18…+20
Хмельницький – +17…+19
Луцьк – +16…+18
Рівне – +16…+18
Житомир – +17…+19
Вінниця – +18…+20
Одеса – +21…+23
Миколаїв – +21…+23
Херсон – +21…+23
Сімферополь – +22…+24
Кропивницький – +18…+20
Черкаси – +17…+19
Чернігів – +15…+17
Суми – +17…+19
Полтава – +17…+19
Дніпро – +19…+21
Запоріжжя – +21…+23
Донецьк – +19…+21
Луганськ – +18…+20
Харків – +17…+19
Київ – +16…+18