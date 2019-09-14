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      Прогноз погоди на 15 вересня: в Україні буде сонячно і тепло

      6 Читать новость на русском
      Погода 15 вересня 2019 Україна – прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 15 вересня / dacha.com.ua

      Погода в Україні в неділю, 15 вересня, буде досить теплою як на середину вересня. При цьому буде сонячно та без дощів.

      Щодо температури повітря, що в неділю вона сягне в середньому +17+23 градусів. Проте у південній частині та у Східній Україні денна температура повітря становитиме +24+28 градусів.

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      Вітер стане вже північно-західним та поривчастим, подекуди навіть сильним – до 15-18 метрів на секунду.

      Погода у Києві буде сухою, проте столиця опиниться у прохолодному повітрі: передбачається близько +20 градусів.

      Прогноз погоди на неділю, 15 вересня, у містах України:

      Ужгород – +19…+21

      Львів – +17…+19

      Івано-Франківськ – +18…+20

      Тернопіль – +17…+19

      Чернівці – +18…+20

      Хмельницький – +17…+19

      Луцьк – +16…+18

      Рівне – +16…+18

      Житомир – +17…+19

      Вінниця – +18…+20

      Одеса – +21…+23

      Миколаїв – +21…+23

      Херсон – +21…+23

      Сімферополь – +22…+24

      Кропивницький – +18…+20

      Черкаси – +17…+19

      Чернігів – +15…+17

      Суми – +17…+19

      Полтава – +17…+19

      Дніпро – +19…+21

      Запоріжжя – +21…+23

      Донецьк – +19…+21

      Луганськ – +18…+20

      Харків – +17…+19

      Київ – +16…+18

      прогноз погоди в Україні на 15 вересня
      Прогноз погоди на 15 вересня від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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