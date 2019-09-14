Прогноз погоди на 15 вересня: в Україні буде сонячно і тепло

Погода в Україні в неділю, 15 вересня, буде досить теплою як на середину вересня. При цьому буде сонячно та без дощів.

Щодо температури повітря, що в неділю вона сягне в середньому +17+23 градусів. Проте у південній частині та у Східній Україні денна температура повітря становитиме +24+28 градусів.

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Вітер стане вже північно-західним та поривчастим, подекуди навіть сильним – до 15-18 метрів на секунду.

Погода у Києві буде сухою, проте столиця опиниться у прохолодному повітрі: передбачається близько +20 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 15 вересня, у містах України:

Ужгород – +19…+21

Львів – +17…+19

Івано-Франківськ – +18…+20

Тернопіль – +17…+19

Чернівці – +18…+20

Хмельницький – +17…+19

Луцьк – +16…+18

Рівне – +16…+18

Житомир – +17…+19

Вінниця – +18…+20

Одеса – +21…+23

Миколаїв – +21…+23

Херсон – +21…+23

Сімферополь – +22…+24

Кропивницький – +18…+20

Черкаси – +17…+19

Чернігів – +15…+17

Суми – +17…+19

Полтава – +17…+19

Дніпро – +19…+21

Запоріжжя – +21…+23

Донецьк – +19…+21

Луганськ – +18…+20

Харків – +17…+19

Київ – +16…+18



Прогноз погоди на 15 вересня від Укргідрометцентру