Прогноз погоды на 16 мая: в Украину идет потепление
Погода в Украине в среду, 16 мая, должна улучшиться. Синоптики прогнозируют потепление в большинстве областей Украины, кроме Запада.
Холоднее всего будет в западных областях. Там прогнозируют дожди с грозой, а столбики термометров упадут до +17...+19 градусов. сообщает Укргидрометцентр.
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На Луганщине и Донетчине также ожидаются дожди.
В Киеве – переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +23...+25 градусов.
Прогноз погоды на среду, 16 мая, в городах Украины:
Ужгород – +17...+19
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +18...+20
Черновцы – +18...+20
Хмельницкий – +18...+20
Луцк – +17...+19
Ровно – +19...+21
Житомир – +22...+24
Винница – +22...+24
Одесса – +19...+21
Николаев +24...+26
Херсон – +24...+26
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +24...+26
Сумы – +24...+26
Полтава – +25...+27
Днепр – +25...+27
Запорожье – +24...+26
Донецк – +24...+26
Луганск – +24...+26
Харьков – +25...+27
Киев – +23...+25
Погода в Украине на среду, 16 мая, от Укргидрометцентра
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