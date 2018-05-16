Прогноз погоды на 16 мая: в Украину идет потепление

Погода в Украине в среду, 16 мая, должна улучшиться. Синоптики прогнозируют потепление в большинстве областей Украины, кроме Запада.

Холоднее всего будет в западных областях. Там прогнозируют дожди с грозой, а столбики термометров упадут до +17...+19 градусов. сообщает Укргидрометцентр.

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На Луганщине и Донетчине также ожидаются дожди.

В Киеве – переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +23...+25 градусов.

Прогноз погоды на среду, 16 мая, в городах Украины:

Ужгород – +17...+19

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +18...+20

Черновцы – +18...+20

Хмельницкий – +18...+20

Луцк – +17...+19

Ровно – +19...+21

Житомир – +22...+24

Винница – +22...+24

Одесса – +19...+21

Николаев +24...+26

Херсон – +24...+26

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +24...+26

Сумы – +24...+26

Полтава – +25...+27

Днепр – +25...+27

Запорожье – +24...+26

Донецк – +24...+26

Луганск – +24...+26

Харьков – +25...+27

Киев – +23...+25



Погода в Украине на среду, 16 мая, от Укргидрометцентра