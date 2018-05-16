Прогноз погоди на 16 травня: в Україну йде потепління
Погода в Україні у середу, 16 травня, має покращитись. Синоптики прогнозують потепління у більшості областей України, окрім Заходу.
Найхолодніше буде у західних областях. Там прогнозують дощі з грозою, а стовпчики термометрів впадуть до +17...+19 градусів. повідомляє Укргідрометцентр.
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На Луганщині та Донеччині також очікуються дощі.
У Києві – мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря становитиме +23...+25 градусів.
Прогноз погоди на середу, 16 травня, у містах України:
Ужгород – +17…+19
Львів – +17…+19
Івано-Франківськ – +17…+19
Тернопіль – +18…+20
Чернівці – +18…+20
Хмельницький – +18…+20
Луцьк – +17…+19
Рівне – +19…+21
Житомир – +22…+24
Вінниця – +22…+24
Одеса – +19…+21
Миколаїв – +24…+26
Херсон – +24…+26
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +25…+27
Черкаси – +24…+26
Чернігів – +24…+26
Суми – +24…+26
Полтава – +25…+27
Дніпро – +25…+27
Запоріжжя – +24…+26
Донецьк – +24…+26
Луганськ – +24…+26
Харків – +25…+27
Київ – +23…+25
Погода в Україні на середу, 16 травня, від Укргідрометцентру
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