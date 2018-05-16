Прогноз погоди на 16 травня: в Україну йде потепління

Погода в Україні у середу, 16 травня, має покращитись. Синоптики прогнозують потепління у більшості областей України, окрім Заходу.

Найхолодніше буде у західних областях. Там прогнозують дощі з грозою, а стовпчики термометрів впадуть до +17...+19 градусів. повідомляє Укргідрометцентр.

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На Луганщині та Донеччині також очікуються дощі.

У Києві – мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря становитиме +23...+25 градусів.

Прогноз погоди на середу, 16 травня, у містах України:

Ужгород – +17…+19

Львів – +17…+19

Івано-Франківськ – +17…+19

Тернопіль – +18…+20

Чернівці – +18…+20

Хмельницький – +18…+20

Луцьк – +17…+19

Рівне – +19…+21

Житомир – +22…+24

Вінниця – +22…+24

Одеса – +19…+21

Миколаїв – +24…+26

Херсон – +24…+26

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +25…+27

Черкаси – +24…+26

Чернігів – +24…+26

Суми – +24…+26

Полтава – +25…+27

Дніпро – +25…+27

Запоріжжя – +24…+26

Донецьк – +24…+26

Луганськ – +24…+26

Харків – +25…+27

Київ – +23…+25



Погода в Україні на середу, 16 травня, від Укргідрометцентру