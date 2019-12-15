Прогноз погоды на 16 декабря: в Украину идет ощутимое потепление, будет солнечно
Погода в Украине в понедельник, 16 декабря, будет солнечной с умеренной облачность во всех регионах. Температура воздуха в большинстве областей поднимется до +6...+12 градусов, на Юге еще теплее– +9...+12.
Несколько холоднее будет только на востоке нашей страны. Там потеплеет только до +5...+8.
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Почти на всей территории Украины в понедельник не будет осадков. Немножко поморосить может только в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.
Зато стоит ожидать мощных порывов ветра – так же во всех регионах страны. 16 декабря юго-западные ветры будут разгоняться до 7-12 метров в секунду.
В Киеве в понедельник тоже будет сухо и солнечно. Температура воздуха поднимется до +7...+9 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 16 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +7...+9
Львов – +9...+11
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +8...+10
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +8...+10
Ровно – +8...+10
Житомир – +7...+9
Винница – +6...+8
Одесса – +9...+11
Николаев – +10...+12
Херсон – +9...+11
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +6...+8
Чернигов – +6...+8
Сумы – +5...+7
Полтава – +5...+7
Днепр – +6...+8
Запорожье – +6...+8
Донецк – +5...+7
Луганск – +5...+7
Харьков – +5...+7
Киев – +7...+9
Прогноз погоды на понедельник, 16 декабря, от Укргидрометцентра