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      Прогноз погоды на 16 декабря: в Украину идет ощутимое потепление, будет солнечно

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      Прогноз погоды на 16 декабря / Главком

      Погода в Украине в понедельник, 16 декабря, будет солнечной с умеренной облачность во всех регионах. Температура воздуха в большинстве областей поднимется до +6...+12 градусов, на Юге еще теплее– +9...+12.

      Несколько холоднее будет только на востоке нашей страны. Там потеплеет только до +5...+8.

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      Почти на всей территории Украины в понедельник не будет осадков. Немножко поморосить может только в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

      Зато стоит ожидать мощных порывов ветра – так же во всех регионах страны. 16 декабря юго-западные ветры будут разгоняться до 7-12 метров в секунду.

      В Киеве в понедельник тоже будет сухо и солнечно. Температура воздуха поднимется до +7...+9 градусов.

      Прогноз погоды на понедельник, 16 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +7...+9

      Львов – +9...+11

      Ивано-Франковск – +10...+12

      Тернополь – +8...+10

      Черновцы – +10...+12

      Хмельницкий – +8...+10

      Луцк – +8...+10

      Ровно – +8...+10

      Житомир – +7...+9

      Винница – +6...+8

      Одесса – +9...+11

      Николаев – +10...+12

      Херсон – +9...+11

      Симферополь – +10...+12

      Кропивницкий – +6...+8

      Черкассы – +6...+8

      Чернигов – +6...+8

      Сумы – +5...+7

      Полтава – +5...+7

      Днепр – +6...+8

      Запорожье – +6...+8

      Донецк – +5...+7

      Луганск – +5...+7

      Харьков – +5...+7

      Киев – +7...+9

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      Прогноз погоды на понедельник, 16 декабря, от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
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