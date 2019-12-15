Прогноз погоды на 16 декабря: в Украину идет ощутимое потепление, будет солнечно

Погода в Украине в понедельник, 16 декабря, будет солнечной с умеренной облачность во всех регионах. Температура воздуха в большинстве областей поднимется до +6...+12 градусов, на Юге еще теплее– +9...+12.

Несколько холоднее будет только на востоке нашей страны. Там потеплеет только до +5...+8.

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Почти на всей территории Украины в понедельник не будет осадков. Немножко поморосить может только в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Зато стоит ожидать мощных порывов ветра – так же во всех регионах страны. 16 декабря юго-западные ветры будут разгоняться до 7-12 метров в секунду.

В Киеве в понедельник тоже будет сухо и солнечно. Температура воздуха поднимется до +7...+9 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 16 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +7...+9

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +8...+10

Ровно – +8...+10

Житомир – +7...+9

Винница – +6...+8

Одесса – +9...+11

Николаев – +10...+12

Херсон – +9...+11

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +6...+8

Сумы – +5...+7

Полтава – +5...+7

Днепр – +6...+8

Запорожье – +6...+8

Донецк – +5...+7

Луганск – +5...+7

Харьков – +5...+7

Киев – +7...+9



Прогноз погоды на понедельник, 16 декабря, от Укргидрометцентра