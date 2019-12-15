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      Прогноз погоди на 16 грудня: в Україну йде відчутне потепління, буде сонячно

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      Прогноз погоди на 16 грудня / novadoba.com.ua

      Погода в Україні у понеділок, 16 грудня, буде сонячною з помірною хмарність у всіх регіонах. Температура повітря у більшості областей підніметься до +6+12 градусів, на Півдні ще тепліше – +9+12.

      Дещо холодніше буде лише на Сході нашої країни. Там потепліє лише до +5+8.

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      Майже на всій території України у понеділок не буде опадів. Трішки поморосити може лише у Донецькій, Луганській та Харківській областях.

      Натомість варто очікувати на потужні пориви вітру – так само у всіх регіонах країни. 16 грудня південно-західні вітри розганятимуться до 7-12 метрів за секунду.

      У Києві в понеділок так само буде сухо та сонячно. Температура повітря підніметься до +7+9 градусів.

      Прогноз погоди на понеділок, 16 грудня, у містах України:

      Ужгород – +7…+9

      Львів – +9…+11

      Івано-Франківськ – +10…+12

      Тернопіль – +8…+10

      Чернівці – +10…+12

      Хмельницький – +8…+10

      Луцьк – +8…+10

      Рівне – +8…+10

      Житомир – +7…+9

      Вінниця – +6…+8

      Одеса – +9…+11

      Миколаїв – +10…+12

      Херсон – +9…+11

      Сімферополь – +10…+12

      Кропивницький – +6…+8

      Черкаси – +6…+8

      Чернігів – +6…+8

      Суми – +5…+7

      Полтава – +5…+7

      Дніпро – +6…+8

      Запоріжжя – +6…+8

      Донецьк – +5…+7

      Луганськ – +5…+7

      Харків – +5…+7

      Київ – +7…+9

      прогноз погоди на 16 грудня
      Прогноз погоди на понеділок, 16 грудня, від Укргідрометцентр

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода
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