Прогноз погоди на 16 грудня: в Україну йде відчутне потепління, буде сонячно
Погода в Україні у понеділок, 16 грудня, буде сонячною з помірною хмарність у всіх регіонах. Температура повітря у більшості областей підніметься до +6+12 градусів, на Півдні ще тепліше – +9+12.
Дещо холодніше буде лише на Сході нашої країни. Там потепліє лише до +5+8.
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Майже на всій території України у понеділок не буде опадів. Трішки поморосити може лише у Донецькій, Луганській та Харківській областях.
Натомість варто очікувати на потужні пориви вітру – так само у всіх регіонах країни. 16 грудня південно-західні вітри розганятимуться до 7-12 метрів за секунду.
У Києві в понеділок так само буде сухо та сонячно. Температура повітря підніметься до +7+9 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 16 грудня, у містах України:
Ужгород – +7…+9
Львів – +9…+11
Івано-Франківськ – +10…+12
Тернопіль – +8…+10
Чернівці – +10…+12
Хмельницький – +8…+10
Луцьк – +8…+10
Рівне – +8…+10
Житомир – +7…+9
Вінниця – +6…+8
Одеса – +9…+11
Миколаїв – +10…+12
Херсон – +9…+11
Сімферополь – +10…+12
Кропивницький – +6…+8
Черкаси – +6…+8
Чернігів – +6…+8
Суми – +5…+7
Полтава – +5…+7
Дніпро – +6…+8
Запоріжжя – +6…+8
Донецьк – +5…+7
Луганськ – +5…+7
Харків – +5…+7
Київ – +7…+9
Прогноз погоди на понеділок, 16 грудня, від Укргідрометцентр