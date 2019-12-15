Прогноз погоди на 16 грудня: в Україну йде відчутне потепління, буде сонячно

Погода в Україні у понеділок, 16 грудня, буде сонячною з помірною хмарність у всіх регіонах. Температура повітря у більшості областей підніметься до +6+12 градусів, на Півдні ще тепліше – +9+12.

Дещо холодніше буде лише на Сході нашої країни. Там потепліє лише до +5+8.

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Майже на всій території України у понеділок не буде опадів. Трішки поморосити може лише у Донецькій, Луганській та Харківській областях.

Натомість варто очікувати на потужні пориви вітру – так само у всіх регіонах країни. 16 грудня південно-західні вітри розганятимуться до 7-12 метрів за секунду.

У Києві в понеділок так само буде сухо та сонячно. Температура повітря підніметься до +7+9 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 16 грудня, у містах України:

Ужгород – +7…+9

Львів – +9…+11

Івано-Франківськ – +10…+12

Тернопіль – +8…+10

Чернівці – +10…+12

Хмельницький – +8…+10

Луцьк – +8…+10

Рівне – +8…+10

Житомир – +7…+9

Вінниця – +6…+8

Одеса – +9…+11

Миколаїв – +10…+12

Херсон – +9…+11

Сімферополь – +10…+12

Кропивницький – +6…+8

Черкаси – +6…+8

Чернігів – +6…+8

Суми – +5…+7

Полтава – +5…+7

Дніпро – +6…+8

Запоріжжя – +6…+8

Донецьк – +5…+7

Луганськ – +5…+7

Харків – +5…+7

Київ – +7…+9



Прогноз погоди на понеділок, 16 грудня, від Укргідрометцентр