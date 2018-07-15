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Прогноз погоды на 16 июля: грозовые дожди накроют почти всю Украину

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Прогноз погоды в Украине на 16 июля
Прогноз погоды в Украине на 16 июля

В понедельник, 16 июля, на территории Украины ожидаются грозовые дожди. Лишь в южной части страны преимущественно без осадков.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных и восточных областях днем местами будут сильные дожди.

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На юге будет держаться жаркая погода, при этом столбики термометров будут показывать +27 +29 градусов тепла.

Жителям столицы также стоит ждать грозовых дождей. В Киеве температура воздуха составит ночью 14 + 16, днем + 22 + 24.

Прогноз погоды на понедельник, 16 июля, в городах Украины:

Ужгород – +23...+25

Львов – +21 ... + 23

Ивано-Франковск – +21 ... + 23

Тернополь – +21 ... + 23

Черновцы – +21 ... + 23

Хмельницкий – +21 ... + 23

Луцк – +21 ... + 23

Ровно – +21 ... + 23

Житомир – +23 ... + 25

Винница – +22 ... + 24

Одесса – +26 ... + 28

Николаев – +27 ... + 29

Херсон – +27 ... + 29

Симферополь – +27 ... + 29

Кропивницкий – +24 ... + 26

Черкассы – +24 ... + 26

Чернигов – +23 ... + 25

Сумы – +23 ... + 25

Полтава – +24 ... + 26

Днепр – 25 ... + 27

Запорожье – +27 ... + 29

Донецк – +23 ... + 25

Луганск – +23 ... + 25

Харьков – +23 ... + 25

Киев – +23 ... + 25

Прогноз погоды на понедельник, 16 июля, от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
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