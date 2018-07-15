Прогноз погоды на 16 июля: грозовые дожди накроют почти всю Украину
В понедельник, 16 июля, на территории Украины ожидаются грозовые дожди. Лишь в южной части страны преимущественно без осадков.
Как сообщает Укргидрометцентр, в западных и восточных областях днем местами будут сильные дожди.
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На юге будет держаться жаркая погода, при этом столбики термометров будут показывать +27 +29 градусов тепла.
Жителям столицы также стоит ждать грозовых дождей. В Киеве температура воздуха составит ночью 14 + 16, днем + 22 + 24.
Прогноз погоды на понедельник, 16 июля, в городах Украины:
Ужгород – +23...+25
Львов – +21 ... + 23
Ивано-Франковск – +21 ... + 23
Тернополь – +21 ... + 23
Черновцы – +21 ... + 23
Хмельницкий – +21 ... + 23
Луцк – +21 ... + 23
Ровно – +21 ... + 23
Житомир – +23 ... + 25
Винница – +22 ... + 24
Одесса – +26 ... + 28
Николаев – +27 ... + 29
Херсон – +27 ... + 29
Симферополь – +27 ... + 29
Кропивницкий – +24 ... + 26
Черкассы – +24 ... + 26
Чернигов – +23 ... + 25
Сумы – +23 ... + 25
Полтава – +24 ... + 26
Днепр – 25 ... + 27
Запорожье – +27 ... + 29
Донецк – +23 ... + 25
Луганск – +23 ... + 25
Харьков – +23 ... + 25
Киев – +23 ... + 25
Прогноз погоды на понедельник, 16 июля, от Укргидрометцентра