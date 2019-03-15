17:45
15 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Голливудская звезда хочет в Россию. Спаситель "Роскосмоса"
      Вєсті Кремля
      23:28, 14 марта
      Вести. UA: экстренное сообщение от Ляшко. Розенблат мстит Сытнику
      Вєсті.UA
      21:38, 14 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Спорт во время войны
      Згадати все
      21:25, 13 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      Прогноз погоды на 16 марта: сильное ненастье и холод охватят практически всю Украину

      147 Читати новину українською
      Погода 16 марта 2019 Украина - сильная непогода и холод
      Какой будет погода 16 марта в Украине / Соцсети

      16 марта погода в Украине будет в основном неблагоприятной. По прогнозам синоптиков ожидается дождь и штормовой ветер.

      Как пишет синоптик Наталья Диденко, дожди будут умеренными, а ветер будет дуть в западном направлении. Порывы ветра ожидаются сильные, местами они будут достигать штормовых значений.

      Читайте также: Какой будет погода на Пасху и майские праздники: прогноз

      Это подтверждает и Украинский гидрометцентр. По словам синоптиков, скорость ветра составит 15-20 метров в секунду. А на Закарпатье в Карпатах они прогнозируют дождь и даже мокрый снег. Все это будет способствовать и уровню опасности, желтом.

      Прогноз погоды на субботу, 16 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +9…+11

      Львов – +8…+10

      Ивано-Франковск – +8…+10

      Тернополь – +8…+10

      Черновцы – +8…+10

      Хмельницкий – +7…+9

      Луцк – +7…+9

      Ровно – +7…+9

      Житомир – +8…+10

      Винница – +9…+11

      Одесса – +9…+11

      Николаев – +10…+12

      Херсон – +11…+13

      Симферополь – +10…+12

      Кропивницкий – +8…+10

      Черкассы – +8…+10

      Чернигов – +6…+8

      Сумы – +7…+9

      Полтава – +7…+9

      Днепр – +8…+10

      Запорожье – +9…+11

      Донецк – +7…+9

      Луганск – +6…+8

      Харьков – +6…+8

      Киев – +6…+8

      Что касается южной части, Диденко утверждает, что дожди здесь начнутся вечером. Зато на востоке ожидается сухая погода и без ветра. Всего в Украине столбики термометров поднимутся до 0 – +4 градусов.

      В Киеве же в субботу будет довольно некомфортно – дожди и сильный, близкий к штормового, западный ветер. Кроме того, на фоне дождя и сильного ветра будет холодно – +5 – +6 градусов.

      Погода, негода, Укргідрометцентр, холод, дощ
      Прогноз погоды Укргидрометцентра на 16 марта

       

      blog_ava
      Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
      сегодня
      23133
      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Имперский аппетит: Россия хочет компенсацию за то, что Крым был украинским
      сегодня , 17:00 Имперский аппетит: Россия хочет компенсацию за то, что Крым был украинским
      Блог Соцмережі 619
      Приватизация комнаты в общежитии: что об этом нужно знать
      сегодня , 16:01 Приватизация комнаты в общежитии: что об этом нужно знать
      59
      Коррупция и закупки: кандидаты в президенты о ситуации в сфере обороны
      ОНЛАЙН
      сегодня , 12:14 Коррупция и закупки: кандидаты в президенты о ситуации в сфере обороны
      147
      Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      сегодня , 13:04 Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      Юлія Турелик 324
      Как справиться с коррупцией: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 11:45 Как справиться с коррупцией: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 944
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      ДТП в Крыму: из-за столкновения двух автомобилей погибли 5 человек
       11 октября 2011 , 08:15
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Динамо U-19 узнало соперника во 2-м раунде Юношеской лиги УЕФА
       25 октября 2018 , 20:25
      Девушка дня – соблазнительная подруга новичка Интера, которая будет болеть против сборной Украины
       27 января , 22:20
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук