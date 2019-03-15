Прогноз погоды на 16 марта: сильное ненастье и холод охватят практически всю Украину

16 марта погода в Украине будет в основном неблагоприятной. По прогнозам синоптиков ожидается дождь и штормовой ветер.

Как пишет синоптик Наталья Диденко, дожди будут умеренными, а ветер будет дуть в западном направлении. Порывы ветра ожидаются сильные, местами они будут достигать штормовых значений.

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Это подтверждает и Украинский гидрометцентр. По словам синоптиков, скорость ветра составит 15-20 метров в секунду. А на Закарпатье в Карпатах они прогнозируют дождь и даже мокрый снег. Все это будет способствовать и уровню опасности, желтом.

Прогноз погоды на субботу, 16 марта, в городах Украины:

Ужгород – +9…+11

Львов – +8…+10

Ивано-Франковск – +8…+10

Тернополь – +8…+10

Черновцы – +8…+10

Хмельницкий – +7…+9

Луцк – +7…+9

Ровно – +7…+9

Житомир – +8…+10

Винница – +9…+11

Одесса – +9…+11

Николаев – +10…+12

Херсон – +11…+13

Симферополь – +10…+12

Кропивницкий – +8…+10

Черкассы – +8…+10

Чернигов – +6…+8

Сумы – +7…+9

Полтава – +7…+9

Днепр – +8…+10

Запорожье – +9…+11

Донецк – +7…+9

Луганск – +6…+8

Харьков – +6…+8

Киев – +6…+8

Что касается южной части, Диденко утверждает, что дожди здесь начнутся вечером. Зато на востоке ожидается сухая погода и без ветра. Всего в Украине столбики термометров поднимутся до 0 – +4 градусов.

В Киеве же в субботу будет довольно некомфортно – дожди и сильный, близкий к штормового, западный ветер. Кроме того, на фоне дождя и сильного ветра будет холодно – +5 – +6 градусов.



Прогноз погоды Укргидрометцентра на 16 марта