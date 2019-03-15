Прогноз погоды на 16 марта: сильное ненастье и холод охватят практически всю Украину
16 марта погода в Украине будет в основном неблагоприятной. По прогнозам синоптиков ожидается дождь и штормовой ветер.
Как пишет синоптик Наталья Диденко, дожди будут умеренными, а ветер будет дуть в западном направлении. Порывы ветра ожидаются сильные, местами они будут достигать штормовых значений.
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Это подтверждает и Украинский гидрометцентр. По словам синоптиков, скорость ветра составит 15-20 метров в секунду. А на Закарпатье в Карпатах они прогнозируют дождь и даже мокрый снег. Все это будет способствовать и уровню опасности, желтом.
Прогноз погоды на субботу, 16 марта, в городах Украины:
Ужгород – +9…+11
Львов – +8…+10
Ивано-Франковск – +8…+10
Тернополь – +8…+10
Черновцы – +8…+10
Хмельницкий – +7…+9
Луцк – +7…+9
Ровно – +7…+9
Житомир – +8…+10
Винница – +9…+11
Одесса – +9…+11
Николаев – +10…+12
Херсон – +11…+13
Симферополь – +10…+12
Кропивницкий – +8…+10
Черкассы – +8…+10
Чернигов – +6…+8
Сумы – +7…+9
Полтава – +7…+9
Днепр – +8…+10
Запорожье – +9…+11
Донецк – +7…+9
Луганск – +6…+8
Харьков – +6…+8
Киев – +6…+8
Что касается южной части, Диденко утверждает, что дожди здесь начнутся вечером. Зато на востоке ожидается сухая погода и без ветра. Всего в Украине столбики термометров поднимутся до 0 – +4 градусов.
В Киеве же в субботу будет довольно некомфортно – дожди и сильный, близкий к штормового, западный ветер. Кроме того, на фоне дождя и сильного ветра будет холодно – +5 – +6 градусов.
Прогноз погоды Укргидрометцентра на 16 марта