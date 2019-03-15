Прогноз погоди на 16 березня: сильна негода та холод охоплять фактично всю Україну
16 березня погода в Україні буде здебільшого несприятливою. За прогнозами синоптиків очікується дощ і штормовий вітер.
Як пише синоптик Наталка Діденко, дощі будуть помірними, а вітер дутиме у західному напрямку. Пориви вітру очікуються сильні, подекуди вони сягатимуть штормових значень.
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Це підтверджує й Український гідрометцентр. За словами синоптиків, швидкість вітру становитиме 15-20 метрів за секунду. А на Закарпатті у Карпатах вони прогнозують дощ і навіть мокрий сніг. Все це сприятиме І рівню небезпечності, жовтому.
Прогноз погоди на суботу, 16 березня, у містах України:
Ужгород – +9…+11
Львів – +8…+10
Івано-Франківськ – +8…+10
Тернопіль – +8…+10
Чернівці – +8…+10
Хмельницький – +7…+9
Луцьк – +7…+9
Рівне – +7…+9
Житомир – +8…+10
Вінниця – +9…+11
Одеса – +9…+11
Миколаїв – +10…+12
Херсон – +11…+13
Сімферополь – +10…+12
Кропивницький – +8…+10
Черкаси – +8…+10
Чернігів – +6…+8
Суми – +7…+9
Полтава – +7…+9
Дніпро – +8…+10
Запоріжжя – +9…+11
Донецьк – +7…+9
Луганськ – +6…+8
Харків – +6…+8
Київ – +6…+8
Щодо південної частини, Діденко переконує, що дощі тут почнуться надвечір. Натомість на сході очікується суха погода та без вітряних закидів. Загалом в Україні стовпчики термометрів піднімуться до 0 – +4 градусів.
У Києві ж у суботу буде доволі некомфортною – дощі та сильний, близький до штормового, західний вітер. Крім того, на тлі дощу та сильного вітру буде холодно – +5 – +6 градусів.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 16 березня