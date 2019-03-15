17:36
15 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Голлівудська зірка хоче до Росії. Рятівник "Роскосмосу"
      Вєсті Кремля
      23:24, 14 березня
      Вєсті. UA: Екстрене повідомлення від Ляшка. Розенблат мстить Ситнику
      Вєсті.UA
      21:32, 14 березня
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Спорт під час війни
      Згадати все
      21:25, 13 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ

      Прогноз погоди на 16 березня: сильна негода та холод охоплять фактично всю Україну

      228 Читать новость на русском
      Погода 16 березня 2019 Україна - сильна негода та холод
      Якою буде погода 16 березня в Україні / Соцмережі

      16 березня погода в Україні буде здебільшого несприятливою. За прогнозами синоптиків очікується дощ і штормовий вітер.

      Як пише синоптик Наталка Діденко, дощі будуть помірними, а вітер дутиме у західному напрямку. Пориви вітру очікуються сильні, подекуди вони сягатимуть штормових значень.

      Читайте також: Якою буде погода на Великдень і травневі свята: прогноз

      Це підтверджує й Український гідрометцентр. За словами синоптиків, швидкість вітру становитиме 15-20 метрів за секунду. А на Закарпатті у Карпатах вони прогнозують дощ і навіть мокрий сніг. Все це сприятиме І рівню небезпечності, жовтому.

      Прогноз погоди на суботу, 16 березня, у містах України:

      Ужгород – +9…+11

      Львів – +8…+10

      Івано-Франківськ – +8…+10

      Тернопіль – +8…+10

      Чернівці – +8…+10

      Хмельницький – +7…+9

      Луцьк – +7…+9

      Рівне – +7…+9

      Житомир – +8…+10

      Вінниця – +9…+11

      Одеса – +9…+11

      Миколаїв – +10…+12

      Херсон – +11…+13

      Сімферополь – +10…+12

      Кропивницький – +8…+10

      Черкаси – +8…+10

      Чернігів – +6…+8

      Суми – +7…+9

      Полтава – +7…+9

      Дніпро – +8…+10

      Запоріжжя – +9…+11

      Донецьк – +7…+9

      Луганськ – +6…+8

      Харків – +6…+8

      Київ – +6…+8

      Щодо південної частини, Діденко переконує, що дощі тут почнуться надвечір. Натомість на сході очікується суха погода та без вітряних закидів. Загалом в Україні стовпчики термометрів піднімуться до 0 – +4 градусів.

      У Києві ж у суботу буде доволі некомфортною – дощі та сильний, близький до штормового, західний вітер. Крім того, на тлі дощу та сильного вітру буде холодно – +5 – +6 градусів.

      Погода, негода, Укргідрометцентр, холод, дощ
      Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 16 березня 

       

      blog_ava
      Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
      сьогодні
      9802
      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Имперский аппетит: Россия хочет компенсацию за то, что Крым был украинским
      сьогодні , 17:00 Имперский аппетит: Россия хочет компенсацию за то, что Крым был украинским
      Блог Соцмережі 520
      Приватизація кімнати в гуртожитку: що про це треба знати
      сьогодні , 16:01 Приватизація кімнати в гуртожитку: що про це треба знати
      195
      Корупція та закупівлі: кандидати у президенти про ситуацію в сфері оборони
      ОНЛАЙН
      сьогодні , 12:09 Корупція та закупівлі: кандидати у президенти про ситуацію в сфері оборони
      314
      Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
      сьогодні , 13:04 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
      Юлія Турелик 986
      Як подолати корупцію: що пропонують кандидати в президенти
      сьогодні , 11:47 Як подолати корупцію: що пропонують кандидати в президенти
      Інна Жолобович 3421
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук