Прогноз погоди на 16 березня: сильна негода та холод охоплять фактично всю Україну

16 березня погода в Україні буде здебільшого несприятливою. За прогнозами синоптиків очікується дощ і штормовий вітер.

Як пише синоптик Наталка Діденко, дощі будуть помірними, а вітер дутиме у західному напрямку. Пориви вітру очікуються сильні, подекуди вони сягатимуть штормових значень.

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Це підтверджує й Український гідрометцентр. За словами синоптиків, швидкість вітру становитиме 15-20 метрів за секунду. А на Закарпатті у Карпатах вони прогнозують дощ і навіть мокрий сніг. Все це сприятиме І рівню небезпечності, жовтому.

Прогноз погоди на суботу, 16 березня, у містах України:

Ужгород – +9…+11

Львів – +8…+10

Івано-Франківськ – +8…+10

Тернопіль – +8…+10

Чернівці – +8…+10

Хмельницький – +7…+9

Луцьк – +7…+9

Рівне – +7…+9

Житомир – +8…+10

Вінниця – +9…+11

Одеса – +9…+11

Миколаїв – +10…+12

Херсон – +11…+13

Сімферополь – +10…+12

Кропивницький – +8…+10

Черкаси – +8…+10

Чернігів – +6…+8

Суми – +7…+9

Полтава – +7…+9

Дніпро – +8…+10

Запоріжжя – +9…+11

Донецьк – +7…+9

Луганськ – +6…+8

Харків – +6…+8

Київ – +6…+8

Щодо південної частини, Діденко переконує, що дощі тут почнуться надвечір. Натомість на сході очікується суха погода та без вітряних закидів. Загалом в Україні стовпчики термометрів піднімуться до 0 – +4 градусів.

У Києві ж у суботу буде доволі некомфортною – дощі та сильний, близький до штормового, західний вітер. Крім того, на тлі дощу та сильного вітру буде холодно – +5 – +6 градусів.



Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 16 березня