Прогноз погоды на 16 марта: везде будет солнечно, но местами – прохладно
Погода в Украине в понедельник, 16 марта, будет солнечной и без осадков. Однако, в некоторых областях солнце будет обманчивым и не будет прогревать воздух.
Яркое солнце будет светить в начале недели над всеми областями Украины, тучи будут легкими и не принесут осадков. Как сообщает синоптик Наталья Диденко, это будет началом потепления. Однако, на следующих выходных снова похолодает.
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Ветер во всей Украине 16 марта ослабится: будет легким – 5...10 метров в секунду.
Несмотря на солнечный день, ночи в Украине и в дальнейшем будут с минусовой температурой, поэтому рано утром все на улице покроет легкий иней: будет от -2..-7 градусов.
В Киеве понедельник солнечный и без осадков. Днем – +6...+8 градусов, а ночью – -3...-5.
Прогноз погоды на понедельник, 16 марта, в городах Украины:
Ужгород – +9...+11
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +8...+10
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +8...+10
Ровно – +8...+10
Житомир – +6...+8
Винница – +6...+8
Одесса – +5...+7
Николаев – +6...+8
Херсон – +6...+8
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +6...+8
Чернигов – +6...+8
Сумы – + 4... + 6
Полтава – +4...+6
Днепр – +6...+8
Запорожье – +5...+7
Донецк – +4...+6
Луганск – +3...+5
Харьков – +4...+6
Киев – +6...+8
Какой будет погода в городах Украины / Изображение Укргидрометцентра