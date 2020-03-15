Прогноз погоды на 16 марта: везде будет солнечно, но местами – прохладно

Погода в Украине в понедельник, 16 марта, будет солнечной и без осадков. Однако, в некоторых областях солнце будет обманчивым и не будет прогревать воздух.

Яркое солнце будет светить в начале недели над всеми областями Украины, тучи будут легкими и не принесут осадков. Как сообщает синоптик Наталья Диденко, это будет началом потепления. Однако, на следующих выходных снова похолодает.

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Ветер во всей Украине 16 марта ослабится: будет легким – 5...10 метров в секунду.

Несмотря на солнечный день, ночи в Украине и в дальнейшем будут с минусовой температурой, поэтому рано утром все на улице покроет легкий иней: будет от -2..-7 градусов.

В Киеве понедельник солнечный и без осадков. Днем – +6...+8 градусов, а ночью – -3...-5.

Прогноз погоды на понедельник, 16 марта, в городах Украины:

Ужгород – +9...+11

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +8...+10

Ровно – +8...+10

Житомир – +6...+8

Винница – +6...+8

Одесса – +5...+7

Николаев – +6...+8

Херсон – +6...+8

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +6...+8

Сумы – + 4... + 6

Полтава – +4...+6

Днепр – +6...+8

Запорожье – +5...+7

Донецк – +4...+6

Луганск – +3...+5

Харьков – +4...+6

Киев – +6...+8



Какой будет погода в городах Украины / Изображение Укргидрометцентра