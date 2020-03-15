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      Прогноз погоды на 16 марта: везде будет солнечно, но местами – прохладно

      - Читати новину українською
      Прогноз погоды на 16 марта / unsplash.com

      Погода в Украине в понедельник, 16 марта, будет солнечной и без осадков. Однако, в некоторых областях солнце будет обманчивым и не будет прогревать воздух.

      Яркое солнце будет светить в начале недели над всеми областями Украины, тучи будут легкими и не принесут осадков. Как сообщает синоптик Наталья Диденко, это будет началом потепления. Однако, на следующих выходных снова похолодает.

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      Ветер во всей Украине 16 марта ослабится: будет легким – 5...10 метров в секунду.

      Несмотря на солнечный день, ночи в Украине и в дальнейшем будут с минусовой температурой, поэтому рано утром все на улице покроет легкий иней: будет от -2..-7 градусов.

      В Киеве понедельник солнечный и без осадков. Днем – +6...+8 градусов, а ночью – -3...-5.

      Прогноз погоды на понедельник, 16 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +9...+11

      Львов – +10...+12

      Ивано-Франковск – +9...+11

      Тернополь – +8...+10

      Черновцы – +9...+11

      Хмельницкий – +8...+10

      Луцк – +8...+10

      Ровно – +8...+10

      Житомир – +6...+8

      Винница – +6...+8

      Одесса – +5...+7

      Николаев – +6...+8

      Херсон – +6...+8

      Симферополь – +6...+8

      Кропивницкий – +6...+8

      Черкассы – +6...+8

      Чернигов – +6...+8

      Сумы –  + 4... + 6

      Полтава – +4...+6

      Днепр – +6...+8

      Запорожье – +5...+7

      Донецк – +4...+6

      Луганск – +3...+5

      Харьков – +4...+6

      Киев – +6...+8


      Какой будет погода в городах Украины / Изображение Укргидрометцентра

       

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
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