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      Прогноз погоди на 16 березня: скрізь буде сонячно, але подекуди – прохолодно

      - Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 16 березня / unsplash.com

      Погода в Україні у понеділок, 16 березня, буде сонячною та без опадів. Проте, у деяких областях сонце буде оманливим і не прогріватиме повітря.

      Яскраве сонце світитиме напочатку тижня над усіма областями України, хмари будуть легкими та не принесуть опадів. Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, це буде початком потепління. Однак, на наступних вихідних знову похолоднішає.

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      Вітер в усій Україні 16 березня послабиться: буде легким – 5...10 метрів за секунду.

      Незважаючи на сонячний день, ніч в Україні і надалі буде з мінусовою температурою, тому рано-вранці усе на вулиці покриє легкий іній: буде від -2..-7 градусів.

      У Києві понеділок сонячний та без опадів. Вдень – +6...+8 градусів, а вночі – -3...-5.

      Прогноз погоди на понеділок, 16 березня, у містах України:

      Ужгород – +9…+11

      Львів – +10…+12

      Івано-Франківськ – +9…+11

      Тернопіль – +8…+10

      Чернівці – +9…+11

      Хмельницький – +8…+10

      Луцьк – +8…+10

      Рівне – +8…+10

      Житомир – +6…+8

      Вінниця – +6…+8

      Одеса – +5…+7

      Миколаїв – +6…+8

      Херсон – +6…+8

      Сімферополь – +6…+8

      Кропивницький – +6…+8

      Черкаси – +6…+8

      Чернігів – +6…+8

      Суми – +4…+6

      Полтава – +4…+6

      Дніпро – +6…+8

      Запоріжжя – +5…+7

      Донецьк – +4…+6

      Луганськ – +3…+5

      Харків – +4…+6

      Київ – +6…+8


      Якою буде погода в містах України / Зображення Укргідрометцентру

       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
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