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      Прогноз погоды на 16 сентября: холодная осень отступит на короткое время

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      Погода 16 сентября 2019 Киев, Одесса – какой будет погода в Украине
      Прогноз погоды в Украине на 16 сентября / pozdravlaj-ka.ru

      Погода в Украине в понедельник, 16 сентября, будет немного теплее, чем на выходных. Еще немного можно будет погреться на осеннем солнышке, поскольку вскоре обещают существенное снижение температуры.

      Не совсем по-сентябрьски будет тепло почти всюду, кроме Запада, об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

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      Так, 16 сентября в Украине температура воздуха будет колебаться в пределах +23 +28 градусов. В западных областях будет немного прохладнее – +19 +23 градуса. Осадков не обещают.

      Ну, и не забывайте, что ночи уже не июльские, кому рано выходить или поздно возвращаться, обязательно теплее одевайтесь,
      – напоминает Диденко.

      В Киеве в понедельник, 16 сентября, также будет тепло и солнечно. Столбик термометра будет держаться на уровне +23 градусов.

      Прогноз погоды на воскресенье, 16 сентября, в городах Украины:

      Ужгород – +22…+24

      Львов – +21…+23

      Ивано-Франковск – +20…+22

      Тернополь – +20…+22

      Черновцы – +22…+24

      Хмельницкий – +21…+23

      Луцк – +20…+22

      Ровно – +20…+22

      Житомир – +20…+22

      Винница – +20…+22

      Одесса – +25…+27

      Николаев – +24…+26

      Херсон – +24…+26

      Симферополь – +25…+27

      Кропивницкий – +20…+22

      Черкассы – +20…+22

      Чернигов – +20…+22

      Сумы – +20…+22

      Полтава – +20…+22

      Днепр – +21…+23

      Запорожье – +24…+26

      Донецк – +22…+24

      Луганск – +21…+23

      Харьков – +21…+23

      Киев – +20…+22


      Прогноз погоды на 16 сентября от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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