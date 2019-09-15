Прогноз погоды на 16 сентября: холодная осень отступит на короткое время
Погода в Украине в понедельник, 16 сентября, будет немного теплее, чем на выходных. Еще немного можно будет погреться на осеннем солнышке, поскольку вскоре обещают существенное снижение температуры.
Не совсем по-сентябрьски будет тепло почти всюду, кроме Запада, об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.
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Так, 16 сентября в Украине температура воздуха будет колебаться в пределах +23 +28 градусов. В западных областях будет немного прохладнее – +19 +23 градуса. Осадков не обещают.
Ну, и не забывайте, что ночи уже не июльские, кому рано выходить или поздно возвращаться, обязательно теплее одевайтесь,
– напоминает Диденко.
В Киеве в понедельник, 16 сентября, также будет тепло и солнечно. Столбик термометра будет держаться на уровне +23 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 16 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +22…+24
Львов – +21…+23
Ивано-Франковск – +20…+22
Тернополь – +20…+22
Черновцы – +22…+24
Хмельницкий – +21…+23
Луцк – +20…+22
Ровно – +20…+22
Житомир – +20…+22
Винница – +20…+22
Одесса – +25…+27
Николаев – +24…+26
Херсон – +24…+26
Симферополь – +25…+27
Кропивницкий – +20…+22
Черкассы – +20…+22
Чернигов – +20…+22
Сумы – +20…+22
Полтава – +20…+22
Днепр – +21…+23
Запорожье – +24…+26
Донецк – +22…+24
Луганск – +21…+23
Харьков – +21…+23
Киев – +20…+22
Прогноз погоды на 16 сентября от Укргидрометцентра