Прогноз погоды на 16 сентября: холодная осень отступит на короткое время

Погода в Украине в понедельник, 16 сентября, будет немного теплее, чем на выходных. Еще немного можно будет погреться на осеннем солнышке, поскольку вскоре обещают существенное снижение температуры.

Не совсем по-сентябрьски будет тепло почти всюду, кроме Запада, об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

Следует знать: Когда в Украину придет похолодание: прогноз

Так, 16 сентября в Украине температура воздуха будет колебаться в пределах +23 +28 градусов. В западных областях будет немного прохладнее – +19 +23 градуса. Осадков не обещают.

Ну, и не забывайте, что ночи уже не июльские, кому рано выходить или поздно возвращаться, обязательно теплее одевайтесь,

– напоминает Диденко.

В Киеве в понедельник, 16 сентября, также будет тепло и солнечно. Столбик термометра будет держаться на уровне +23 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 16 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +22…+24

Львов – +21…+23

Ивано-Франковск – +20…+22

Тернополь – +20…+22

Черновцы – +22…+24

Хмельницкий – +21…+23

Луцк – +20…+22

Ровно – +20…+22

Житомир – +20…+22

Винница – +20…+22

Одесса – +25…+27

Николаев – +24…+26

Херсон – +24…+26

Симферополь – +25…+27

Кропивницкий – +20…+22

Черкассы – +20…+22

Чернигов – +20…+22

Сумы – +20…+22

Полтава – +20…+22

Днепр – +21…+23

Запорожье – +24…+26

Донецк – +22…+24

Луганск – +21…+23

Харьков – +21…+23

Киев – +20…+22



Прогноз погоды на 16 сентября от Укргидрометцентра