Прогноз погоди на 16 вересня: холодна осінь відступить на короткий час
Погода в Україні в понеділок, 16 вересня, буде трохи теплішою, ніж на вихідних. Ще трохи можна буде погрітись на осінньому сонечку, оскільки вже невдовзі обіцяють суттєве зниження температури.
Не зовсім по-вереснемову буде тепло майже усюди, крім Заходу, про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
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Так, 16 вересня в Україні температура повітря коливатиметься у межах +23+28 градусів. У західних областях буде трішки прохолодніше – +19+23 градуси. Опадів не обіцяють.
Ну, й не забувайте, що ночі вже не липневі, кому рано виходити чи пізно повертатися, обов‘язково вже тепліше одягайтеся,
– нагадує Діденко.
У Києві в понеділок, 16 вересня, також буде тепло і сонячно. Стопвчик термометра триматиметься на рівні +23 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 16 вересня, у містах України:
Ужгород – +22…+24
Львів – +21…+23
Івано-Франківськ – +20…+22
Тернопіль – +20…+22
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +21…+23
Луцьк – +20…+22
Рівне – +20…+22
Житомир – +20…+22
Вінниця – +20…+22
Одеса – +25…+27
Миколаїв – +24…+26
Херсон – +24…+26
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +20…+22
Черкаси – +20…+22
Чернігів – +20…+22
Суми – +20…+22
Полтава – +20…+22
Дніпро – +21…+23
Запоріжжя – +24…+26
Донецьк – +22…+24
Луганськ – +21…+23
Харків – +21…+23
Київ – +20…+22
Прогноз погоди на 16 вересня від Укргідрометцентру