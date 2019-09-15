Прогноз погоди на 16 вересня: холодна осінь відступить на короткий час

Погода в Україні в понеділок, 16 вересня, буде трохи теплішою, ніж на вихідних. Ще трохи можна буде погрітись на осінньому сонечку, оскільки вже невдовзі обіцяють суттєве зниження температури.

Не зовсім по-вереснемову буде тепло майже усюди, крім Заходу, про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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Так, 16 вересня в Україні температура повітря коливатиметься у межах +23+28 градусів. У західних областях буде трішки прохолодніше – +19+23 градуси. Опадів не обіцяють.

Ну, й не забувайте, що ночі вже не липневі, кому рано виходити чи пізно повертатися, обов‘язково вже тепліше одягайтеся,

– нагадує Діденко.

У Києві в понеділок, 16 вересня, також буде тепло і сонячно. Стопвчик термометра триматиметься на рівні +23 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 16 вересня, у містах України:

Ужгород – +22…+24

Львів – +21…+23

Івано-Франківськ – +20…+22

Тернопіль – +20…+22

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +21…+23

Луцьк – +20…+22

Рівне – +20…+22

Житомир – +20…+22

Вінниця – +20…+22

Одеса – +25…+27

Миколаїв – +24…+26

Херсон – +24…+26

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +20…+22

Черкаси – +20…+22

Чернігів – +20…+22

Суми – +20…+22

Полтава – +20…+22

Дніпро – +21…+23

Запоріжжя – +24…+26

Донецьк – +22…+24

Луганськ – +21…+23

Харків – +21…+23

Київ – +20…+22



Прогноз погоди на 16 вересня від Укргідрометцентру