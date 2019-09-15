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      Прогноз погоди на 16 вересня: холодна осінь відступить на короткий час

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      Погода на 16 вересня 2019 Київ, Львів, Одеса – якою буде погода в Україні
      Прогноз погоди в Україні на 16 вересня / https://unsplash.com/

      Погода в Україні в понеділок, 16 вересня, буде трохи теплішою, ніж на вихідних. Ще трохи можна буде погрітись на осінньому сонечку, оскільки вже невдовзі обіцяють суттєве зниження температури.

      Не зовсім по-вереснемову буде тепло майже усюди, крім Заходу, про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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      Так, 16 вересня в Україні температура повітря коливатиметься у межах +23+28 градусів. У західних областях буде трішки прохолодніше – +19+23 градуси. Опадів не обіцяють.

      Ну, й не забувайте, що ночі вже не липневі, кому рано виходити чи пізно повертатися, обов‘язково вже тепліше одягайтеся,
      – нагадує Діденко.

      У Києві в понеділок, 16 вересня, також буде тепло і сонячно. Стопвчик термометра триматиметься на рівні +23 градусів.

      Прогноз погоди на неділю, 16 вересня, у містах України:

      Ужгород – +22…+24

      Львів – +21…+23

      Івано-Франківськ – +20…+22

      Тернопіль – +20…+22

      Чернівці – +22…+24

      Хмельницький – +21…+23

      Луцьк – +20…+22

      Рівне – +20…+22

      Житомир – +20…+22

      Вінниця – +20…+22

      Одеса – +25…+27

      Миколаїв – +24…+26

      Херсон – +24…+26

      Сімферополь – +25…+27

      Кропивницький – +20…+22

      Черкаси – +20…+22

      Чернігів – +20…+22

      Суми – +20…+22

      Полтава – +20…+22

      Дніпро – +21…+23

      Запоріжжя – +24…+26

      Донецьк – +22…+24

      Луганськ – +21…+23

      Харків – +21…+23

      Київ – +20…+22


      Прогноз погоди на 16 вересня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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