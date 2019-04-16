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      Прогноз погоды на 17 апреля: дождь, порывы ветра и холод почти по всей Украине

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      Погода 17 апреля 2019 Украина - какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды на 17 апреля / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в среду, 17 апреля, будет дождливой. Во всех без исключения областях синоптики обещают осадки. Местами к дождю присоединится и снег.

      Кроме того, усилится ветер: он будет северо-восточным, порывы будут достигать 7 – 12 метров в секунду. Об этом информируют в Укргидрометцентре.

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      17 апреля в Украине погода будет так себе. Будут идти дожди, ветер и еще будет холодно, +7 + 12 градусов максимально. Потепление и прекращение осадков ожидается с 18 апреля,
      – известила украинский синоптик Наталья Диденко.

      Холоднее всего будет на Прикарпатье и Буковине. Там температура воздуха опустится до +8...+10 градусов.

      В свою очередь, самая теплая погода ожидается на Закарпатье. Там воздух прогреется до +14...+16 градусов.

      В Киеве тоже будет довольно прохладно. Максимально температура воздуха днем поднимется до +11 градусов.

      Прогноз погоды на среду, 17 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +14...+16

      Львов – +11...+13

      Ивано-Франковск – +8...+10

      Тернополь – +9...+11

      Черновцы – +8...+10

      Хмельницкий – +9...+11

      Луцк – +12...+14

      Ровно – +11...+13

      Житомир – +11...+13

      Винница – +9...+11

      Одесса – +9...+11

      Николаев – +12...+14

      Херсон – +11...+13

      Симферополь – +11...+13

      Кропивницкий – +10...+12

      Черкассы – +10...+12

      Чернигов – +11...+13

      Сумы- + 10... + 12

      Полтава – +11...+13

      Днепр – +11...+13

      Запорожье – +11...+13

      Донецк – +11...+13

      Луганск – +10...+12

      Харьков – +11...+13

      Киев – +9...+11

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      Прогноз погоды на среду, 17 апреля, от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
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