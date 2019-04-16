Прогноз погоди на 17 квітня: дощ, пориви вітру та холоднеча майже по всій Україні

Погода в Україні у середу, 17 квітня, буде дощовою. У всіх, без винятку, областях синоптики обіцяють опади. Подекуди до дощу приєднається й сніг.

Окрім того, посилиться вітер: він буде північно-східним, пориви сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду. Про це інформують в Укргідрометцентрі.

Читайте також: Єврейські кучки 2019: що це таке і коли вони будуть перед Пасхою

17 квітня в Україні погода буде - таке собі. Йтимуть дощі, підриватиме вітер і ще буде холодно, +7+12 градусів максимально. Потепління і припинення опадів очікується з 18 квітня,

– сповістила український синоптик Наталка Діденко.

Найхолодніше буде на Прикарпатті та Буковині. Там температура повітря опуститься до +8...+10 градусів.

Своєю чергою, найтепліша погода очікується на Закарпатті. Там повітря прогріється до +14...+16 градусів.

У Києві теж буде доволі прохолодно. Максимально температура повітря вдень підніметься до +11 градусів.

Прогноз погоди на середу, 17 квітня, у містах України:

Ужгород – +14…+16

Львів – +11…+13

Івано-Франківськ – +8…+10

Тернопіль – +9…+11

Чернівці – +8…+10

Хмельницький – +9…+11

Луцьк – +12…+14

Рівне – +11…+13

Житомир – +11…+13

Вінниця – +9…+11

Одеса – +9…+11

Миколаїв – +12…+14

Херсон – +11…+13

Сімферополь – +11…+13

Кропивницький – +10…+12

Черкаси – +10…+12

Чернігів – +11…+13

Суми – +10…+12

Полтава – +11…+13

Дніпро – +11…+13

Запоріжжя – +11…+13

Донецьк – +11…+13

Луганськ – +10…+12

Харків – +11…+13

Київ – +9…+11



Прогноз погоди на середу, 17 квітня, від Укргідрометцентру