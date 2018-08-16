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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Прогноз погоды на 17 августа: жара до +36 градусов, но часть Украины накроют грозы

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Прогноз погоды в Украине на 17 августа
Прогноз погоды в Украине на 17 августа / Фото из открытых источников

Погода в Украине в пятницу, 17 августа, будет достаточно жаркой, однако дождливой. В западных, северных и центральных областях пройдут грозы и ливни, а на остальной территории страны будет сухо и солнечно.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Читайте также: Непогода в Киеве: синоптики предупреждают о вероятности разрушительных ливней

По ее словам, атмосферный фронт, который принес в Украину дожди, остается над западными и северными областями. Поэтому, в этих регионах вероятные ливни и грозы.

Фронт и дожди сбили жару, и завтра, 17 августа, ожидается + 24 + 29 градусов. На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей удержится очень высокая температура воздуха и сухая малооблачная погода с чрезвычайным уровнем пожарной опасности. Предполагается + 30 + 36 градусов тепла,
– рассказала Диденко.

Кроме того, в Киеве в пятницу остается вероятность грозовых дождей. В столице столбики термометров поднимутся не выше +30 градусов тепла, а в дневные часы температура воздуха будет в пределах + 26 + 28 градусов тепла.

Прогноз погоды на пятницу, 17 августа, в городах Украины:

Ужгород – +26...+28

Львов – 25 ... + 27

Ивано-Франковск – +24 ... + 26

Тернополь – 25 ... + 27

Черновцы – 25 ... + 27

Хмельницкий – +24 ... + 26

Луцк – 25 ... + 27

Ровно – 25 ... + 27

Житомир – 25 ... + 27

Винница – +27 ... + 29

Одесса – +31 ... + 33

Николаев – +33 ... + 35

Херсон – +33 ... + 35

Симферополь – 32 ... + 34

Кропивницкий – 32 ... + 34

Черкассы – 28 ... + 30

Чернигов – +26 ... + 28

Суммы – +27 ... + 29

Полтава – +31 ... + 33

Днепр – +33 ... + 35

Запорожье – +33 ... + 35

Донецк – 32 ... + 34

Луганск – +33 ... + 35

Харьков – 32 ... + 34

Киев – +26 ... + 28


Прогноз погоды на пятницу, 17 августа, от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода Жара в Украине
Источник: 24 Канал
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