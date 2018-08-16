Прогноз погоды на 17 августа: жара до +36 градусов, но часть Украины накроют грозы
Погода в Украине в пятницу, 17 августа, будет достаточно жаркой, однако дождливой. В западных, северных и центральных областях пройдут грозы и ливни, а на остальной территории страны будет сухо и солнечно.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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По ее словам, атмосферный фронт, который принес в Украину дожди, остается над западными и северными областями. Поэтому, в этих регионах вероятные ливни и грозы.
Фронт и дожди сбили жару, и завтра, 17 августа, ожидается + 24 + 29 градусов. На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей удержится очень высокая температура воздуха и сухая малооблачная погода с чрезвычайным уровнем пожарной опасности. Предполагается + 30 + 36 градусов тепла,
– рассказала Диденко.
Кроме того, в Киеве в пятницу остается вероятность грозовых дождей. В столице столбики термометров поднимутся не выше +30 градусов тепла, а в дневные часы температура воздуха будет в пределах + 26 + 28 градусов тепла.
Прогноз погоды на пятницу, 17 августа, в городах Украины:
Ужгород – +26...+28
Львов – 25 ... + 27
Ивано-Франковск – +24 ... + 26
Тернополь – 25 ... + 27
Черновцы – 25 ... + 27
Хмельницкий – +24 ... + 26
Луцк – 25 ... + 27
Ровно – 25 ... + 27
Житомир – 25 ... + 27
Винница – +27 ... + 29
Одесса – +31 ... + 33
Николаев – +33 ... + 35
Херсон – +33 ... + 35
Симферополь – 32 ... + 34
Кропивницкий – 32 ... + 34
Черкассы – 28 ... + 30
Чернигов – +26 ... + 28
Суммы – +27 ... + 29
Полтава – +31 ... + 33
Днепр – +33 ... + 35
Запорожье – +33 ... + 35
Донецк – 32 ... + 34
Луганск – +33 ... + 35
Харьков – 32 ... + 34
Киев – +26 ... + 28
Прогноз погоды на пятницу, 17 августа, от Укргидрометцентра