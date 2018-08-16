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НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Прогноз погоди на 17 серпня: спека до +36 градусів, але частину України накриють грози

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Прогноз погоди в Україні на 17 серпня
Прогноз погоди в Україні на 17 серпня / Фото з відкритих джерел

Погода в Україні у п'ятницю, 17 серпня, буде доволі спекотною, проте дощовою. У західних, північних та центральних областях пройдуть грози та зливи, а на решті території країни буде сухо та сонячно.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, атмосферний фронт, який приніс в Україну дощі залишається над західними та північними областями. Тому, у цих регіонах ймовірні зливи та грози.

Фронт та дощі збили спеку, і завтра, 17 серпня, очікується +24+29 градусів. На Півдні, Сході та у більшості центральних областей втримається дуже висока температура повітря та суха малохмарна погода з надзвичайним рівнем пожежної небезпеки. Передбачається +30+36 градусів тепла,
– розповіла Діденко.

Окрім того, у Києві в п'ятницю залишається ймовірність грозових дощів. У столиці стовпчики термометрів піднімуться не вище +30 градусів тепла, а у денні години температура повітря буде в межах +26+28 градусів тепла.

Прогноз погоди на п'ятницю, 17 серпня, у містах України:

Ужгород – +26...+28

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +25...+27

Рівне – +25...+27

Житомир – +25...+27

Вінниця – +27...+29

Одеса – +31...+33

Миколаїв – +33...+35

Херсон – +33...+35

Сімферополь – +32...+34

Кропивницький – +32...+34

Черкаси – +28...+30

Чернігів – +26...+28

Суми – +27...+29

Полтава – +31...+33

Дніпро – +33...+35

Запоріжжя – +33...+35

Донецьк – +32...+34

Луганськ – +33...+35

Харків – +32...+34

Київ – +26...+28


Прогноз погоди на п'ятницю, 17 серпня, від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода Негода в Україні Спека в Україні
Джерело: 24 Канал
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