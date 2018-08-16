Прогноз погоди на 17 серпня: спека до +36 градусів, але частину України накриють грози
Погода в Україні у п'ятницю, 17 серпня, буде доволі спекотною, проте дощовою. У західних, північних та центральних областях пройдуть грози та зливи, а на решті території країни буде сухо та сонячно.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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За її словами, атмосферний фронт, який приніс в Україну дощі залишається над західними та північними областями. Тому, у цих регіонах ймовірні зливи та грози.
Фронт та дощі збили спеку, і завтра, 17 серпня, очікується +24+29 градусів. На Півдні, Сході та у більшості центральних областей втримається дуже висока температура повітря та суха малохмарна погода з надзвичайним рівнем пожежної небезпеки. Передбачається +30+36 градусів тепла,
– розповіла Діденко.
Окрім того, у Києві в п'ятницю залишається ймовірність грозових дощів. У столиці стовпчики термометрів піднімуться не вище +30 градусів тепла, а у денні години температура повітря буде в межах +26+28 градусів тепла.
Прогноз погоди на п'ятницю, 17 серпня, у містах України:
Ужгород – +26...+28
Львів – +25...+27
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +25...+27
Рівне – +25...+27
Житомир – +25...+27
Вінниця – +27...+29
Одеса – +31...+33
Миколаїв – +33...+35
Херсон – +33...+35
Сімферополь – +32...+34
Кропивницький – +32...+34
Черкаси – +28...+30
Чернігів – +26...+28
Суми – +27...+29
Полтава – +31...+33
Дніпро – +33...+35
Запоріжжя – +33...+35
Донецьк – +32...+34
Луганськ – +33...+35
Харків – +32...+34
Київ – +26...+28
Прогноз погоди на п'ятницю, 17 серпня, від Укргідрометцентру