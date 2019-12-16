Прогноз погоды на 17 декабря: в Украине будет не по-зимнему тепло
Погода в Украине во вторник, 17 декабря, будет солнечной и теплой. В основном температура составит выше +10 градусов. А на западе столбики термометров поднимутся до +15 градусов.
По информации Украинского гидрометцентра, 17 декабря в Украине без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +5 градусов на севере до +15 на западе. Синоптики прогнозируют южный ветер со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
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Холоднее всего будет на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Донетчине– +5 – +7 градусов. А теплее всего – на Львовщине, Хмельнитчине и Буковине. Здесь ожидают +13 – +15 градусов.
Что касается Киева, то здесь также специалисты прогнозируют солнечную погоду и без осадков. Температура воздуха в столице составит +8 – +10 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 17 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +10...+12
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +13...+15
Хмельницкий – +11...+13
Луцк – +11...+13
Ровно – +11...+13
Житомир – +9...+11
Винница – +7...+9
Одесса – +11...+13
Николаев – +8...+10
Херсон – +9...+11
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – +7...+9
Черкассы – +7...+9
Чернигов – +5...+7
Сумы – + 5... + 7
Полтава – +7...+9
Днепр – +6...+8
Запорожье – +7...+9
Донецк – +5...+7
Луганск – +5...+7
Харьков – +5...+7
Киев – +8...+10
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 17 декабря