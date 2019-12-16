Прогноз погоды на 17 декабря: в Украине будет не по-зимнему тепло

Погода в Украине во вторник, 17 декабря, будет солнечной и теплой. В основном температура составит выше +10 градусов. А на западе столбики термометров поднимутся до +15 градусов.

По информации Украинского гидрометцентра, 17 декабря в Украине без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +5 градусов на севере до +15 на западе. Синоптики прогнозируют южный ветер со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

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Холоднее всего будет на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Донетчине– +5 – +7 градусов. А теплее всего – на Львовщине, Хмельнитчине и Буковине. Здесь ожидают +13 – +15 градусов.

Что касается Киева, то здесь также специалисты прогнозируют солнечную погоду и без осадков. Температура воздуха в столице составит +8 – +10 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 17 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +10...+12

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +11...+13

Ровно – +11...+13

Житомир – +9...+11

Винница – +7...+9

Одесса – +11...+13

Николаев – +8...+10

Херсон – +9...+11

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +7...+9

Черкассы – +7...+9

Чернигов – +5...+7

Сумы – + 5... + 7

Полтава – +7...+9

Днепр – +6...+8

Запорожье – +7...+9

Донецк – +5...+7

Луганск – +5...+7

Харьков – +5...+7

Киев – +8...+10



Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 17 декабря