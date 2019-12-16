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      Прогноз погоды на 17 декабря: в Украине будет не по-зимнему тепло

      26 Читати новину українською
      Какой будет погода в Украине 17 декабря / Bituk.Media

      Погода в Украине во вторник, 17 декабря, будет солнечной и теплой. В основном температура составит выше +10 градусов. А на западе столбики термометров поднимутся до +15 градусов.

      По информации Украинского гидрометцентра, 17 декабря в Украине без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +5 градусов на севере до +15 на западе. Синоптики прогнозируют южный ветер со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

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      Холоднее всего будет на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Донетчине– +5 – +7 градусов. А теплее всего – на Львовщине, Хмельнитчине и Буковине. Здесь ожидают +13 – +15 градусов.

      Что касается Киева, то здесь также специалисты прогнозируют солнечную погоду и без осадков. Температура воздуха в столице составит +8 – +10 градусов.

      Прогноз погоды на вторник, 17 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +10...+12

      Львов – +13...+15

      Ивано-Франковск – +13...+15

      Тернополь – +11...+13

      Черновцы – +13...+15

      Хмельницкий – +11...+13

      Луцк – +11...+13

      Ровно – +11...+13

      Житомир – +9...+11

      Винница – +7...+9

      Одесса – +11...+13

      Николаев – +8...+10

      Херсон – +9...+11

      Симферополь – +9...+11

      Кропивницкий – +7...+9

      Черкассы – +7...+9

      Чернигов – +5...+7

      Сумы – + 5... + 7

      Полтава – +7...+9

      Днепр – +6...+8

      Запорожье – +7...+9

      Донецк – +5...+7

      Луганск – +5...+7

      Харьков – +5...+7

      Киев – +8...+10

      Погода, Україна, 17 грудня, зима, сонце
      Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 17 декабря

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости политики Новости Украины Погода
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