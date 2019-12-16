18:04
16 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін підкочує до Поклонської. Маніпуляції Лукашенка
      Вєсті Кремля
      18:19, 14 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Оновлені бійки Верховній Раді. Зрадомер Зеленського
      Вєсті.UA
      18:59, 14 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019

      Прогноз погоди на 17 грудня: в Україні буде не по-зимовому тепло

      446 Читать новость на русском
      Якою буде погода в Україні 17 грудня / Bituk.Media

      Погода в Україні у вівторок, 17 грудня, буде сонячною та теплою. Здебільшого температура становитиме вище ніж +10 градусів. А на заході стовпчики термометрів піднімуться до +15 градусів.

      За інформацією Українського гідрометцентру, 17 грудня в Україні буде без опадів. Температура повітря коливатиметься від +5 градусів на півночі до +15 на заході. Синоптики прогнозують південний вітер зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

      Зверніть увагу! Одеські пляжі після шторму вкрилися піною: дивовижні фото

      Найхолодніше буде на Чернігівщині, сумщині, харківщині, Луганщині, Донеччині – +5 – +7 градусів. А найтепліше – на Львівщині, Хмельниччині та Буковині. Тут очікують +13 – +15 градусів.

      Щодо Києва, то тут також фахівці прогнозують сонячну погоду та без опадів. Температура повітря у столиці становитиме +8 – +10 градусів.

      Прогноз погоди на вівторок, 17 грудня, у містах України:

      Ужгород – +10…+12

      Львів – +13…+15

      Івано-Франківськ – +13…+15

      Тернопіль – +11…+13

      Чернівці – +13…+15

      Хмельницький – +11…+13

      Луцьк – +11…+13

      Рівне – +11…+13

      Житомир – +9…+11

      Вінниця – +7…+9

      Одеса – +11…+13

      Миколаїв – +8…+10

      Херсон – +9…+11

      Сімферополь – +9…+11

      Кропивницький – +7…+9

      Черкаси – +7…+9

      Чернігів – +5…+7

      Суми – +5…+7

      Полтава – +7…+9

      Дніпро – +6…+8

      Запоріжжя – +7…+9

      Донецьк – +5…+7

      Луганськ – +5…+7

      Харків – +5…+7

      Київ – +8…+10

      Погода, Україна, 17 грудня, зима, сонце
      Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 17 грудня 

      Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
      сьогодні
      31871
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Погода
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:30 Пожежа в Одесі: волонтери розповіли про скандальні подробиці
      Євгенія Мазур 681
      сьогодні , 17:00 Екологічний контроль 2.0: хто і як має захищати довкілля України
      Все про екологію 196
      сьогодні , 16:30 Удар по суддівській реформі Зеленського: що відомо про звільнення судді Аблова
      Роман Маселко 556
      сьогодні , 16:00 Скандал з Романом Зозулею: чому фанати називають його нацистом і до чого тут Росія
      Ігор Саджениця 1702
      сьогодні , 15:30 Нормандська зустріч – зрада чи перемога: що вдалось зробити Зеленському
      Віталій Дейнега 290
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук