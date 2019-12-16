Прогноз погоди на 17 грудня: в Україні буде не по-зимовому тепло
Погода в Україні у вівторок, 17 грудня, буде сонячною та теплою. Здебільшого температура становитиме вище ніж +10 градусів. А на заході стовпчики термометрів піднімуться до +15 градусів.
За інформацією Українського гідрометцентру, 17 грудня в Україні буде без опадів. Температура повітря коливатиметься від +5 градусів на півночі до +15 на заході. Синоптики прогнозують південний вітер зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
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Найхолодніше буде на Чернігівщині, сумщині, харківщині, Луганщині, Донеччині – +5 – +7 градусів. А найтепліше – на Львівщині, Хмельниччині та Буковині. Тут очікують +13 – +15 градусів.
Щодо Києва, то тут також фахівці прогнозують сонячну погоду та без опадів. Температура повітря у столиці становитиме +8 – +10 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 17 грудня, у містах України:
Ужгород – +10…+12
Львів – +13…+15
Івано-Франківськ – +13…+15
Тернопіль – +11…+13
Чернівці – +13…+15
Хмельницький – +11…+13
Луцьк – +11…+13
Рівне – +11…+13
Житомир – +9…+11
Вінниця – +7…+9
Одеса – +11…+13
Миколаїв – +8…+10
Херсон – +9…+11
Сімферополь – +9…+11
Кропивницький – +7…+9
Черкаси – +7…+9
Чернігів – +5…+7
Суми – +5…+7
Полтава – +7…+9
Дніпро – +6…+8
Запоріжжя – +7…+9
Донецьк – +5…+7
Луганськ – +5…+7
Харків – +5…+7
Київ – +8…+10
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 17 грудня