Прогноз погоди на 17 грудня: в Україні буде не по-зимовому тепло

Погода в Україні у вівторок, 17 грудня, буде сонячною та теплою. Здебільшого температура становитиме вище ніж +10 градусів. А на заході стовпчики термометрів піднімуться до +15 градусів.

За інформацією Українського гідрометцентру, 17 грудня в Україні буде без опадів. Температура повітря коливатиметься від +5 градусів на півночі до +15 на заході. Синоптики прогнозують південний вітер зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

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Найхолодніше буде на Чернігівщині, сумщині, харківщині, Луганщині, Донеччині – +5 – +7 градусів. А найтепліше – на Львівщині, Хмельниччині та Буковині. Тут очікують +13 – +15 градусів.

Щодо Києва, то тут також фахівці прогнозують сонячну погоду та без опадів. Температура повітря у столиці становитиме +8 – +10 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 17 грудня, у містах України:

Ужгород – +10…+12

Львів – +13…+15

Івано-Франківськ – +13…+15

Тернопіль – +11…+13

Чернівці – +13…+15

Хмельницький – +11…+13

Луцьк – +11…+13

Рівне – +11…+13

Житомир – +9…+11

Вінниця – +7…+9

Одеса – +11…+13

Миколаїв – +8…+10

Херсон – +9…+11

Сімферополь – +9…+11

Кропивницький – +7…+9

Черкаси – +7…+9

Чернігів – +5…+7

Суми – +5…+7

Полтава – +7…+9

Дніпро – +6…+8

Запоріжжя – +7…+9

Донецьк – +5…+7

Луганськ – +5…+7

Харків – +5…+7

Київ – +8…+10



Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 17 грудня