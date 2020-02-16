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      Прогноз погоды на 17 февраля: в Украине будет тепло, но ветрено

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      Прогноз погоды на 17 февраля / Иллюстративное фото

      Погода в Украине в понедельник, 17 февраля, будет теплой, солнечной и без осадков. В то же время во всех областях ожидается порывистый ветер.

      Дневная температура воздуха в большинстве регионов Украины повысится до +5...+13 градусов. Только в восточных областях столбик термометра не поднимется выше +4 градусов.

      Советуем ознакомиться! Теплых зим в Украине станет больше, а лето и осень станут более засушливыми

      Порывы юго-западного ветра могут достигать в Украине штормовых. Пришейте к шляпам резинки, как в детстве к перчаткам,
      – советует на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.

      В Киеве днем ​​ожидается солнечная и ветреная погода. Температура воздуха днем ​​– +6...+9 градусов.

      Прогноз погоды на понедельник, 17 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +10...+12

      Львов – +12...+14

      Ивано-Франковск – +12...+14

      Тернополь – +11...+13

      Черновцы – +12...+14

      Хмельницкий – +10...+12

      Луцк – +11...+13

      Ровно – +10...+12

      Житомир – +9...+11

      Винница – +8...+10

      Одесса – +7...+9

      Николаев – +7...+9

      Херсон – +6...+8

      Симферополь – +7...+9

      Кропивницкий – +7...+9

      Черкассы – +7...+9

      Чернигов – +7...+9

      Суммы – +5...+7

      Полтава – +5...+7

      Днепр – +5...+7

      Запорожье – +5...+7

      Донецк – +4...+6

      Луганск – +3...+5

      Харьков – +4...+6

      Киев – +7...+9

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
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