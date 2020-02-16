Прогноз погоды на 17 февраля: в Украине будет тепло, но ветрено
Погода в Украине в понедельник, 17 февраля, будет теплой, солнечной и без осадков. В то же время во всех областях ожидается порывистый ветер.
Дневная температура воздуха в большинстве регионов Украины повысится до +5...+13 градусов. Только в восточных областях столбик термометра не поднимется выше +4 градусов.
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Порывы юго-западного ветра могут достигать в Украине штормовых. Пришейте к шляпам резинки, как в детстве к перчаткам,
– советует на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.
В Киеве днем ожидается солнечная и ветреная погода. Температура воздуха днем – +6...+9 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 17 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +10...+12
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +12...+14
Хмельницкий – +10...+12
Луцк – +11...+13
Ровно – +10...+12
Житомир – +9...+11
Винница – +8...+10
Одесса – +7...+9
Николаев – +7...+9
Херсон – +6...+8
Симферополь – +7...+9
Кропивницкий – +7...+9
Черкассы – +7...+9
Чернигов – +7...+9
Суммы – +5...+7
Полтава – +5...+7
Днепр – +5...+7
Запорожье – +5...+7
Донецк – +4...+6
Луганск – +3...+5
Харьков – +4...+6
Киев – +7...+9