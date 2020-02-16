Прогноз погоды на 17 февраля: в Украине будет тепло, но ветрено

Погода в Украине в понедельник, 17 февраля, будет теплой, солнечной и без осадков. В то же время во всех областях ожидается порывистый ветер.

Дневная температура воздуха в большинстве регионов Украины повысится до +5...+13 градусов. Только в восточных областях столбик термометра не поднимется выше +4 градусов. Советуем ознакомиться! Теплых зим в Украине станет больше, а лето и осень станут более засушливыми Порывы юго-западного ветра могут достигать в Украине штормовых. Пришейте к шляпам резинки, как в детстве к перчаткам,

– советует на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко. В Киеве днем ​​ожидается солнечная и ветреная погода. Температура воздуха днем ​​– +6...+9 градусов. Прогноз погоды на понедельник, 17 февраля, в городах Украины: Ужгород – +10...+12 Львов – +12...+14 Ивано-Франковск – +12...+14 Тернополь – +11...+13 Черновцы – +12...+14 Хмельницкий – +10...+12 Луцк – +11...+13 Ровно – +10...+12 Житомир – +9...+11 Винница – +8...+10 Одесса – +7...+9 Николаев – +7...+9 Херсон – +6...+8 Симферополь – +7...+9 Кропивницкий – +7...+9 Черкассы – +7...+9 Чернигов – +7...+9 Суммы – +5...+7 Полтава – +5...+7 Днепр – +5...+7 Запорожье – +5...+7 Донецк – +4...+6 Луганск – +3...+5 Харьков – +4...+6 Киев – +7...+9