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Прогноз погоды на 17 июня: на Западе и в Центре Украины продолжатся дожди с грозами

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Прогноз погоды в Украине на 17 июня
Прогноз погоды в Украине на 17 июня

В воскресенье, 17 июня, следует ожидать осадков на Западе и в Центре страны. Местами сильные ливни с грозами. На Востоке будет сухо и солнечно.

Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

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На Востоке, в Сумской области, на Полтавщине, в районах Днепра, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей – преимущественно без осадков. В воскресенье в столице вероятность дождей увеличится. Температура воздуха выходные в Киеве +27, +28 градусов,
– сообщает Наталья Диденко.

Температура воздуха 17 июня низкой будет на Западе – от +22 до +25 градусов. В целом по Украине столбик термометра будет колебаться от +22 до +31 градусов. На юге и востоке страны температура самая высокая – от +27 до +30 градусов. На Севере температурный показатель от +24 до +28 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 17 июня, в городах Украины:

Ужгород – +24 ... + 26

Львов – +22 ... + 24

Ивано-Франковск – +22 ... + 24

Тернополь – +22 ... + 24

Черновцы – +22 ... + 24

Хмельницкий – +24 ... + 26

Луцк – +22 ... + 24

Ровно – +24 ... + 26

Житомир – +27 ... + 29

Винница – +26 ... + 28

Одесса – 25 ... + 27

Николаев – +27 ... + 29

Херсон – 28 ... + 30

Симферополь – +27 ... + 29

Кропивницкий – +27 ... + 29

Черкассы – +27 ... + 29

Чернигов – +26 ... + 28

Суммы – 25 ... + 27

Полтава – +27 ... + 29

Днепр – 28 ... + 30

Запорожье – 28 ... + 30

Донецк – +27 ... + 29

Луганск – 25 ... + 27

Харьков – +24 ... + 26

Киев – +26 ... + 28

погода в Україні, погода на 17 червняПрогноз погоды в Украине от Укргидрометцентра на 17 июня

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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