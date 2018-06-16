Прогноз погоды на 17 июня: на Западе и в Центре Украины продолжатся дожди с грозами
В воскресенье, 17 июня, следует ожидать осадков на Западе и в Центре страны. Местами сильные ливни с грозами. На Востоке будет сухо и солнечно.
Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский синоптик Наталья Диденко.
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На Востоке, в Сумской области, на Полтавщине, в районах Днепра, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей – преимущественно без осадков. В воскресенье в столице вероятность дождей увеличится. Температура воздуха выходные в Киеве +27, +28 градусов,
– сообщает Наталья Диденко.
Температура воздуха 17 июня низкой будет на Западе – от +22 до +25 градусов. В целом по Украине столбик термометра будет колебаться от +22 до +31 градусов. На юге и востоке страны температура самая высокая – от +27 до +30 градусов. На Севере температурный показатель от +24 до +28 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 17 июня, в городах Украины:
Ужгород – +24 ... + 26
Львов – +22 ... + 24
Ивано-Франковск – +22 ... + 24
Тернополь – +22 ... + 24
Черновцы – +22 ... + 24
Хмельницкий – +24 ... + 26
Луцк – +22 ... + 24
Ровно – +24 ... + 26
Житомир – +27 ... + 29
Винница – +26 ... + 28
Одесса – 25 ... + 27
Николаев – +27 ... + 29
Херсон – 28 ... + 30
Симферополь – +27 ... + 29
Кропивницкий – +27 ... + 29
Черкассы – +27 ... + 29
Чернигов – +26 ... + 28
Суммы – 25 ... + 27
Полтава – +27 ... + 29
Днепр – 28 ... + 30
Запорожье – 28 ... + 30
Донецк – +27 ... + 29
Луганск – 25 ... + 27
Харьков – +24 ... + 26
Киев – +26 ... + 28
Прогноз погоды в Украине от Укргидрометцентра на 17 июня