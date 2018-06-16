Прогноз погоди на 17 червня: на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами
У неділю, 17 червня, варто очікувати опадів на Заході та в Центрі країни. Місцями сильні зливи з грозами. На Сході буде сухо та сонячно.
Про це на своїй сторінці у Facebook пише український синоптик Наталія Діденко.
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На Сході, у Сумській області, на Полтавщині, в районах Дніпра, на Миколаївщині, Херсонщині та Запоріжжі – переважно без опадів. У неділю в столиці ймовірність дощів збільшиться. Температура повітря вихідними в Києві +27, +28 градусів,
– повідомляє Наталія Діденко.
Температура повітря 17 червня найнижчою буде на Заході – від +22 до +25 градусів. Загалом по Україні стовпчик термометра коливатиметься від +22 до +31 градусів. На Півдні та Сході країни температура найвища – від +27 до +30 градусів. На Півночі температурний показник від +24 до +28 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 17 червня, у містах України:
Ужгород – +24...+26
Львів – +22...+24
Івано-Франківськ – +22...+24
Тернопіль – +22...+24
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +22...+24
Рівне – +24...+26
Житомир – +27...+29
Вінниця – +26...+28
Одеса – +25...+27
Миколаїв – +27...+29
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +27...+29
Черкаси – +27...+29
Чернігів – +26...+28
Суми – +25...+27
Полтава – +27...+29
Дніпро – +28...+30
Запоріжжя – +28...+30
Донецьк – +27...+29
Луганськ – +25...+27
Харків – +24...+26
Київ – +26...+28
Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру на 17 червня