Прогноз погоды на 17 мая: Запад продолжит умываться дождями, а на Юге – до +30

Погода в Украине в пятницу, 17 мая, будет почти по-летнему жаркой. Правда, не везде. Западные регионы продолжит заливать затяжными дождями и градусы там будут заметно ниже, чем на остальной территории Украины.

А вообще кратковременные дожди возможны во всех областях, кроме южных, а также – Сумщины и Харьковщины, передает украинский синоптик Наталья Диденко.

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Пятница в Украине снова будет демонстрировать градусы, которые больше годились бы лету. 17 мая на Юге и Востоке – до +26...+30 градусов. Да и вообще, будет тепло, в течение дня на остальной территории +20...+26 градусов,

– отмечает специалист.

Холоднее всего 17 мая будет на Закарпатье. Там температура воздуха поднимется максимум до + 17...+19 градусов.

В свою очередь, самая жаркая погода ожидается на Херсонщине. Там воздух прогреется до +28...+30 градусов.

Синоптики Укргидрометцентра предупреждают: 17 мая в западной части страны – дожди, местами грозы и шквалы 15-20 метров за секунду, ночью на Ровенщине, Житомирщине и Винниччине – значительные дожди.

В Киеве 17 мая есть вероятность дождя с грозой. Столбики термометров поднимутся к отметкам в + 23...+26 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 17 мая, в городах Украины:

Ужгород – +17...+19

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +20...+22

Ровно – +21...+23

Житомир – +22...+24

Винница – +23...+25

Одесса – +25...+27

Николаев – +27...+29

Херсон – +28...+30

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +23...+25

Сумы – + 23... + 25

Полтава – +23...+25

Днепр – +25...+27

Запорожье – +27...+29

Донецк – +25...+27

Луганск – +25...+27

Харьков – +25...+27

Киев – +23...+25

Прогноз погоды на пятницу, 17 мая, от Укргидрометцентра