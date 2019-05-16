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      Прогноз погоды на 17 мая: Запад продолжит умываться дождями, а на Юге – до +30

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      Погода 17 мая 2019 Украина - прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды на 17 мая / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в пятницу, 17 мая, будет почти по-летнему жаркой. Правда, не везде. Западные регионы продолжит заливать затяжными дождями и градусы там будут заметно ниже, чем на остальной территории Украины.

      А вообще кратковременные дожди возможны во всех областях, кроме южных, а также – Сумщины и Харьковщины, передает украинский синоптик Наталья Диденко.

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      Пятница в Украине снова будет демонстрировать градусы, которые больше годились бы лету. 17 мая на Юге и Востоке – до +26...+30 градусов. Да и вообще, будет тепло, в течение дня на остальной территории +20...+26 градусов,
      – отмечает специалист.

      Холоднее всего 17 мая будет на Закарпатье. Там температура воздуха поднимется максимум до + 17...+19 градусов.

      В свою очередь, самая жаркая погода ожидается на Херсонщине. Там воздух прогреется до +28...+30 градусов.

      Синоптики Укргидрометцентра предупреждают: 17 мая в западной части страны – дожди, местами грозы и шквалы 15-20 метров за секунду, ночью на Ровенщине, Житомирщине и Винниччине – значительные дожди.

      В Киеве 17 мая есть вероятность дождя с грозой. Столбики термометров поднимутся к отметкам в + 23...+26 градусов.

      Прогноз погоды на пятницу, 17 мая, в городах Украины:

      Ужгород – +17...+19

      Львов – +20...+22

      Ивано-Франковск – +21...+23

      Тернополь – +23...+25

      Черновцы – +21...+23

      Хмельницкий – +23...+25

      Луцк – +20...+22

      Ровно – +21...+23

      Житомир – +22...+24

      Винница – +23...+25

      Одесса – +25...+27

      Николаев – +27...+29

      Херсон – +28...+30

      Симферополь – +27...+29

      Кропивницкий – +24...+26

      Черкассы – +24...+26

      Чернигов – +23...+25

      Сумы – + 23... + 25

      Полтава – +23...+25

      Днепр – +25...+27

      Запорожье – +27...+29

      Донецк – +25...+27

      Луганск – +25...+27

      Харьков – +25...+27

      Киев – +23...+25

      погода прогноз погоди прогноз погоди на травень прогноз погоди на 17 травняПрогноз погоды на пятницу, 17 мая, от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
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