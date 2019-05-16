Прогноз погоды на 17 мая: Запад продолжит умываться дождями, а на Юге – до +30
Погода в Украине в пятницу, 17 мая, будет почти по-летнему жаркой. Правда, не везде. Западные регионы продолжит заливать затяжными дождями и градусы там будут заметно ниже, чем на остальной территории Украины.
А вообще кратковременные дожди возможны во всех областях, кроме южных, а также – Сумщины и Харьковщины, передает украинский синоптик Наталья Диденко.
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Пятница в Украине снова будет демонстрировать градусы, которые больше годились бы лету. 17 мая на Юге и Востоке – до +26...+30 градусов. Да и вообще, будет тепло, в течение дня на остальной территории +20...+26 градусов,
– отмечает специалист.
Холоднее всего 17 мая будет на Закарпатье. Там температура воздуха поднимется максимум до + 17...+19 градусов.
В свою очередь, самая жаркая погода ожидается на Херсонщине. Там воздух прогреется до +28...+30 градусов.
Синоптики Укргидрометцентра предупреждают: 17 мая в западной части страны – дожди, местами грозы и шквалы 15-20 метров за секунду, ночью на Ровенщине, Житомирщине и Винниччине – значительные дожди.
В Киеве 17 мая есть вероятность дождя с грозой. Столбики термометров поднимутся к отметкам в + 23...+26 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 17 мая, в городах Украины:
Ужгород – +17...+19
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +20...+22
Ровно – +21...+23
Житомир – +22...+24
Винница – +23...+25
Одесса – +25...+27
Николаев – +27...+29
Херсон – +28...+30
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +23...+25
Сумы – + 23... + 25
Полтава – +23...+25
Днепр – +25...+27
Запорожье – +27...+29
Донецк – +25...+27
Луганск – +25...+27
Харьков – +25...+27
Киев – +23...+25
Прогноз погоды на пятницу, 17 мая, от Укргидрометцентра