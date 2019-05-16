Прогноз погоди на 17 травня: Захід продовжить вмиватися дощами, а на Півдні – до +30
Погода в Україні у п'ятницю, 17 травня, буде майже по-літньому спекотною. Щоправда, не всюди. Західні регіони продовжить заливати затяжними дощами і градуси там будуть помітно нижчими, ніж на решті території України.
А взагалі короткочасні дощі можливі у всіх областях, окрім, південних, а також – Сумщини й Харківщини, передає український синоптик Наталка Діденко.
Читайте також: Негода накрила Івано-Франківськ: в області підтоплено понад 300 будинків – фото та відео
П'ятниця в Україні знову демонструватиме градуси, які б більше годилися літу. 17 травня на Півдні та Сході – до +26...+30 градусів. Та й взагалі, буде тепло, протягом дня на решті території +20...+26 градусів,
– зазначає фахівець.
Найхолодніше 17 травня буде на Закарпатті. Там температура повітря підніметься максимум до + 17...+19 градусів.
Своєю чергою, найспекотніша погода очікується на Херсонщині. Там повітря прогріється до +28...+30 градусів.
Синоптики Укргідрометцентру попереджають: 17 травня у західній частині країни – дощі, подекуди грози та шквали 15 – 20 метрів за секунду, вночі на Рівненщині, Житомирщині та Вінниччині – значні дощі.
У Києві 17 травня є ймовірність дощу з грозою. Стовпчики термометрів піднімуться до позначок у +23...+26 градусів.
Прогноз погоди на п'ятницю, 17 травня, у містах України:
Ужгород – +17…+19
Львів – +20…+22
Івано-Франківськ – +21…+23
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +21…+23
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +20…+22
Рівне – +21…+23
Житомир – +22…+24
Вінниця – +23…+25
Одеса – +25…+27
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +28…+30
Сімферополь – +27…+29
Кропивницький – +24…+26
Черкаси – +24…+26
Чернігів – +23…+25
Суми – +23…+25
Полтава – +23…+25
Дніпро – +25…+27
Запоріжжя – +27…+29
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +25…+27
Харків – +25…+27
Київ – +23…+25
Прогноз погоди на п'ятницю, 17 травня, від Укргідрометцентру