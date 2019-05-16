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      Прогноз погоди на 17 травня: Захід продовжить вмиватися дощами, а на Півдні – до +30

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      Погода 17 травня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 17 травня / Ілюстративне фото

      Погода в Україні у п'ятницю, 17 травня, буде майже по-літньому спекотною. Щоправда, не всюди. Західні регіони продовжить заливати затяжними дощами і градуси там будуть помітно нижчими, ніж на решті території України.

      А взагалі короткочасні дощі можливі у всіх областях, окрім, південних, а також – Сумщини й Харківщини, передає український синоптик Наталка Діденко.

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      П'ятниця в Україні знову демонструватиме градуси, які б більше годилися літу. 17 травня на Півдні та Сході – до +26...+30 градусів. Та й взагалі, буде тепло, протягом дня на решті території +20...+26 градусів,
      – зазначає фахівець.

      Найхолодніше 17 травня буде на Закарпатті. Там температура повітря підніметься максимум до + 17...+19 градусів.

      Своєю чергою, найспекотніша погода очікується на Херсонщині. Там повітря прогріється до +28...+30 градусів.

      Синоптики Укргідрометцентру попереджають: 17 травня у західній частині країни – дощі, подекуди грози та шквали 15 – 20 метрів за секунду, вночі на Рівненщині, Житомирщині та Вінниччині – значні дощі.

      У Києві 17 травня є ймовірність дощу з грозою. Стовпчики термометрів піднімуться до позначок у +23...+26 градусів.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 17 травня, у містах України:

      Ужгород – +17…+19

      Львів – +20…+22

      Івано-Франківськ – +21…+23

      Тернопіль – +23…+25

      Чернівці – +21…+23

      Хмельницький – +23…+25

      Луцьк – +20…+22

      Рівне – +21…+23

      Житомир – +22…+24

      Вінниця – +23…+25

      Одеса – +25…+27

      Миколаїв – +27…+29

      Херсон – +28…+30

      Сімферополь – +27…+29

      Кропивницький – +24…+26

      Черкаси – +24…+26

      Чернігів – +23…+25

      Суми – +23…+25

      Полтава – +23…+25

      Дніпро – +25…+27

      Запоріжжя – +27…+29

      Донецьк – +25…+27

      Луганськ – +25…+27

      Харків – +25…+27

      Київ – +23…+25

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      Прогноз погоди на п'ятницю, 17 травня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
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