Прогноз погоди на 17 травня: Захід продовжить вмиватися дощами, а на Півдні – до +30

Погода в Україні у п'ятницю, 17 травня, буде майже по-літньому спекотною. Щоправда, не всюди. Західні регіони продовжить заливати затяжними дощами і градуси там будуть помітно нижчими, ніж на решті території України.

А взагалі короткочасні дощі можливі у всіх областях, окрім, південних, а також – Сумщини й Харківщини, передає український синоптик Наталка Діденко.

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П'ятниця в Україні знову демонструватиме градуси, які б більше годилися літу. 17 травня на Півдні та Сході – до +26...+30 градусів. Та й взагалі, буде тепло, протягом дня на решті території +20...+26 градусів,

– зазначає фахівець.

Найхолодніше 17 травня буде на Закарпатті. Там температура повітря підніметься максимум до + 17...+19 градусів.

Своєю чергою, найспекотніша погода очікується на Херсонщині. Там повітря прогріється до +28...+30 градусів.

Синоптики Укргідрометцентру попереджають: 17 травня у західній частині країни – дощі, подекуди грози та шквали 15 – 20 метрів за секунду, вночі на Рівненщині, Житомирщині та Вінниччині – значні дощі.

У Києві 17 травня є ймовірність дощу з грозою. Стовпчики термометрів піднімуться до позначок у +23...+26 градусів.

Прогноз погоди на п'ятницю, 17 травня, у містах України:

Ужгород – +17…+19

Львів – +20…+22

Івано-Франківськ – +21…+23

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +21…+23

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +20…+22

Рівне – +21…+23

Житомир – +22…+24

Вінниця – +23…+25

Одеса – +25…+27

Миколаїв – +27…+29

Херсон – +28…+30

Сімферополь – +27…+29

Кропивницький – +24…+26

Черкаси – +24…+26

Чернігів – +23…+25

Суми – +23…+25

Полтава – +23…+25

Дніпро – +25…+27

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +25…+27

Луганськ – +25…+27

Харків – +25…+27

Київ – +23…+25



Прогноз погоди на п'ятницю, 17 травня, від Укргідрометцентру