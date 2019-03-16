Прогноз погоды на 17 марта: скачки температуры от 0 до 17, но уже почти не дождливо
Погода в Украине в воскресенье, 17 марта, будет несколько коварной. Дождь будет идти лишь в нескольких регионах, но перепады температуры от 0 до 17 градусов негативно влияют на состояние сосудов. Также все еще будет нести опасность сильный порывистый ветер.
В восточных областях, Приазовье, в Карпатах и на Закарпатье небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Но на остальной территории – без осадков. Порывы ветра местами будут достигать скорости в 15-20 метров в секунду.
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Температура ночью составит 0...+5 градусов тепла, а днем – +6...+11. Впрочем, в Карпатском регионе и в Одесской области даже до 17 градусов, при этом в горных районах может быть мороз. Такие колебания атмосферного давления и температуры воздуха могут негативно влиять на сосуды.
Прогноз погоды на воскресенье, 17 марта, в городах Украины:
Ужгород – +15...+17
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +9...+11
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +9...+11
Луцк – +10...+12
Ровно – +10...+12
Житомир – +8...+10
Винница – +7...+9
Одесса – +13...+15
Николаев – +10...+12
Херсон – +8...+10
Симферополь – +8...+10
Кропивницкий – +8...+10
Черкассы – +7...+9
Чернигов – +7...+9
Сумы- + 5... + 7
Полтава – +6...+7
Днепр – +6...+7
Запорожье – +7...+9
Донецк – +6...+8
Луганск – +7...+9
Харьков – +5...+7
Киев – +8...+10
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 17 марта
В субботу, 16 марта, дождливо, но уже в воскресенье "попустит и потеплеет", – уверяет украинский синоптик Наталья Диденко.
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