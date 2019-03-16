Прогноз погоди на 17 березня: стрибки температури від 0 до 17, але вже майже не дощитиме
Погода в Україні у неділю, 17 березня, буде дещо підступною. Дощ ітиме лише у кількох регіонах, але перепади температури від 0 до 17 градусів негативно впливають на стан судин. Також все ще нестиме небезпеку сильний поривчастий вітер.
У східних областях, Приазов'ї, в Карпатах та на Закарпатті – невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Але на решті території – без опадів. Пориви вітру місцями сягатимуть швидкості у 15-20 метрів за секунду.
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Температура вночі становитиме 0...+5 градусів тепла, а вдень – +6...+11. Втім, у Карпатському регіоні та на Одещині навіть до 17 градусів, при цьому в гірських районах може бути мороз. Такі коливання атмосферного тиску та температури повітря можуть негативно впливати на судини.
Прогноз погоди на неділю, 17 березня, у містах України:
Ужгород – +15…+17
Львів – +12…+14
Івано-Франківськ – +13…+15
Тернопіль – +9…+11
Чернівці – +9…+11
Хмельницький – +9…+11
Луцьк – +10…+12
Рівне – +10…+12
Житомир – +8…+10
Вінниця – +7…+9
Одеса – +13…+15
Миколаїв – +10…+12
Херсон – +8…+10
Сімферополь – +8…+10
Кропивницький – +8…+10
Черкаси – +7…+9
Чернігів – +7…+9
Суми – +5…+7
Полтава – +6…+7
Дніпро – +6…+7
Запоріжжя – +7…+9
Донецьк – +6…+8
Луганськ – +7…+9
Харків – +5…+7
Київ – +8…+10
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 17 березня
У суботу, 16 березня, дощитиме, але вже у неділю "попустить і потепліє" – запевняє український синоптик Наталка Діденко.
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