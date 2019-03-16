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      Прогноз погоди на 17 березня: стрибки температури від 0 до 17, але вже майже не дощитиме

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      Погода 17 березня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 17 березня / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у неділю, 17 березня, буде дещо підступною. Дощ ітиме лише у кількох регіонах, але перепади температури від 0 до 17 градусів негативно впливають на стан судин. Також все ще нестиме небезпеку сильний поривчастий вітер.

      У східних областях, Приазов'ї, в Карпатах та на Закарпатті – невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Але на решті території – без опадів. Пориви вітру місцями сягатимуть швидкості у 15-20 метрів за секунду. 

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      Температура вночі становитиме 0...+5 градусів тепла, а вдень – +6...+11. Втім, у Карпатському регіоні та на Одещині навіть до 17 градусів, при цьому в гірських районах може бути мороз. Такі коливання атмосферного тиску та температури повітря можуть негативно впливати на судини.

      Прогноз погоди на неділю, 17 березня, у містах України:

      Ужгород – +15…+17

      Львів – +12…+14

      Івано-Франківськ – +13…+15

      Тернопіль – +9…+11

      Чернівці – +9…+11

      Хмельницький – +9…+11

      Луцьк – +10…+12

      Рівне – +10…+12

      Житомир – +8…+10

      Вінниця – +7…+9

      Одеса – +13…+15

      Миколаїв – +10…+12

      Херсон – +8…+10

      Сімферополь – +8…+10

      Кропивницький – +8…+10

      Черкаси – +7…+9

      Чернігів – +7…+9

      Суми – +5…+7

      Полтава – +6…+7

      Дніпро – +6…+7

      Запоріжжя – +7…+9

      Донецьк – +6…+8

      Луганськ – +7…+9

      Харків – +5…+7

      Київ – +8…+10

      Погода
      Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 17 березня

      У суботу, 16 березня, дощитиме, але вже у неділю "попустить і потепліє" – запевняє український синоптик Наталка Діденко.

       

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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