Прогноз погоди на 17 березня: стрибки температури від 0 до 17, але вже майже не дощитиме

Погода в Україні у неділю, 17 березня, буде дещо підступною. Дощ ітиме лише у кількох регіонах, але перепади температури від 0 до 17 градусів негативно впливають на стан судин. Також все ще нестиме небезпеку сильний поривчастий вітер.

У східних областях, Приазов'ї, в Карпатах та на Закарпатті – невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Але на решті території – без опадів. Пориви вітру місцями сягатимуть швидкості у 15-20 метрів за секунду.

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Температура вночі становитиме 0...+5 градусів тепла, а вдень – +6...+11. Втім, у Карпатському регіоні та на Одещині навіть до 17 градусів, при цьому в гірських районах може бути мороз. Такі коливання атмосферного тиску та температури повітря можуть негативно впливати на судини.

Прогноз погоди на неділю, 17 березня, у містах України:

Ужгород – +15…+17

Львів – +12…+14

Івано-Франківськ – +13…+15

Тернопіль – +9…+11

Чернівці – +9…+11

Хмельницький – +9…+11

Луцьк – +10…+12

Рівне – +10…+12

Житомир – +8…+10

Вінниця – +7…+9

Одеса – +13…+15

Миколаїв – +10…+12

Херсон – +8…+10

Сімферополь – +8…+10

Кропивницький – +8…+10

Черкаси – +7…+9

Чернігів – +7…+9

Суми – +5…+7

Полтава – +6…+7

Дніпро – +6…+7

Запоріжжя – +7…+9

Донецьк – +6…+8

Луганськ – +7…+9

Харків – +5…+7

Київ – +8…+10



Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 17 березня

У суботу, 16 березня, дощитиме, але вже у неділю "попустить і потепліє" – запевняє український синоптик Наталка Діденко.