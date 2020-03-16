Прогноз погоды на 17 марта: будет солнечно и по-весеннему тепло
Погода в Украине во вторник, 17 марта, будет солнечной и приветливой. Небольшой дождь возможен только на севере страны.
В Украине начинается потепление, температура воздуха составит в течение дня +5...+9 градусов, пишет на своей странице в фейсбук синоптик Наталья Диденко.
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17 марта в большинстве областей будет преобладать сухая погода, лишь на Западе и Севере атмосферный фронт обусловит небольшой дождь. Ветер будет западным и ласковым,
– добавляет она.
Так, теплее всего будет на Львовщине, там воздух прогреется до +12...+14 градусов.
Тем временем холоднее всего будет на Харьковщине, Сумщине и Донетчине, всего-до + 5 ... + 7 градусов.
В Киеве 17 марта есть вероятность небольшого дождя, температура воздуха днем будет колебаться от +6 до +8 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 17 марта, в городах Украины:
Ужгород – +11...+13
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +11...+13
Тернополь – +10...+12
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +9...+11
Ровно – +10...+12
Житомир – +7...+9
Винница – +7...+9
Одесса – +7...+9
Николаев – +8...+10
Херсон – +6...+8
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – +7...+9
Черкассы – +7...+9
Чернигов – +6...+8
Сумы- + 5... + 7
Полтава – +6...+8
Днепр – +6...+8
Запорожье – +6...+8
Донецк – +5...+7
Луганск – +6...+8
Харьков – +5...+7
Киев – +6...+8