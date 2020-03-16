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      Прогноз погоды на 17 марта: будет солнечно и по-весеннему тепло

      - Читати новину українською

      Погода в Украине во вторник, 17 марта, будет солнечной и приветливой. Небольшой дождь возможен только на севере страны.

      В Украине начинается потепление, температура воздуха составит в течение дня +5...+9 градусов, пишет на своей странице в фейсбук синоптик Наталья Диденко.

      Это интересно Из-за аномально теплой зимы украинцам могут ограничить использование воды: детали

      17 марта в большинстве областей будет преобладать сухая погода, лишь на Западе и Севере атмосферный фронт обусловит небольшой дождь. Ветер будет западным и ласковым,
      – добавляет она.

      Так, теплее всего будет на Львовщине, там воздух прогреется до +12...+14 градусов.

      Тем временем холоднее всего будет на Харьковщине, Сумщине и Донетчине, всего-до + 5 ... + 7 градусов.

      В Киеве 17 марта есть вероятность небольшого дождя, температура воздуха днем будет колебаться от +6 до +8 градусов.

      Прогноз погоды на вторник, 17 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +11...+13

      Львов – +12...+14

      Ивано-Франковск – +11...+13

      Тернополь – +10...+12

      Черновцы – +10...+12

      Хмельницкий – +8...+10

      Луцк – +9...+11

      Ровно – +10...+12

      Житомир – +7...+9

      Винница – +7...+9

      Одесса – +7...+9

      Николаев – +8...+10

      Херсон – +6...+8

      Симферополь – +5...+7

      Кропивницкий – +7...+9

      Черкассы – +7...+9

      Чернигов – +6...+8

      Сумы- + 5... + 7

      Полтава – +6...+8

      Днепр – +6...+8

      Запорожье – +6...+8

      Донецк – +5...+7

      Луганск – +6...+8

      Харьков – +5...+7

      Киев – +6...+8


      Прогноз погоды на вторник, 17 марта, от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
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