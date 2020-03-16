Прогноз погоды на 17 марта: будет солнечно и по-весеннему тепло

Погода в Украине во вторник, 17 марта, будет солнечной и приветливой. Небольшой дождь возможен только на севере страны.

В Украине начинается потепление, температура воздуха составит в течение дня +5...+9 градусов, пишет на своей странице в фейсбук синоптик Наталья Диденко.

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17 марта в большинстве областей будет преобладать сухая погода, лишь на Западе и Севере атмосферный фронт обусловит небольшой дождь. Ветер будет западным и ласковым,

– добавляет она.

Так, теплее всего будет на Львовщине, там воздух прогреется до +12...+14 градусов.

Тем временем холоднее всего будет на Харьковщине, Сумщине и Донетчине, всего-до + 5 ... + 7 градусов.

В Киеве 17 марта есть вероятность небольшого дождя, температура воздуха днем будет колебаться от +6 до +8 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 17 марта, в городах Украины:

Ужгород – +11...+13

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +9...+11

Ровно – +10...+12

Житомир – +7...+9

Винница – +7...+9

Одесса – +7...+9

Николаев – +8...+10

Херсон – +6...+8

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +7...+9

Черкассы – +7...+9

Чернигов – +6...+8

Сумы- + 5... + 7

Полтава – +6...+8

Днепр – +6...+8

Запорожье – +6...+8

Донецк – +5...+7

Луганск – +6...+8

Харьков – +5...+7

Киев – +6...+8



Прогноз погоды на вторник, 17 марта, от Укргидрометцентра