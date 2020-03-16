15:51
16 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Піраміда потреб Путіноу. Життя росіян "обнулиться"
      Вєсті Кремля
      15:20, 14 березня
      Вєсті.UA. Жир: Гончарук і Рябошапка стали здобиччю. Схема розкрадання Гутцайта
      Вєсті.UA
      17:41, 14 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ

      Прогноз погоди на 17 березня: буде сонячно та по-весняному тепло

      - Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 17 березня / Ілюстративне фото / Opinionua.com

      Погода в Україні у вівторок, 17 березня, буде сонячною та привітною. Невеличкий дощ можливий лише на Півночі країни.

      В Україні розпочинається потепління, температура повітря становитиме протягом дня +5…+9 градусів, пише на своїй фейсбук-сторінці синоптикиня Наталка Діденко.

      Це цікаво Через аномально теплу зиму українцям можуть обмежити використання води: деталі

      17 березня у більшості областей переважатиме суха погода, хіба що на Заході та Півночі атмосферний фронт зумовить невеликий дощ. Вітер буде західним та лагідним,
      – додає вона.

      Так, найтепліше буде на Львівщині, там повітря прогріється до +12…+14 градусів.

      Тим часом найхолодніше буде на Харківщині, Сумщині та Донеччині, всього – до +5…+7 градусів.

      У Києві 17 березня є ймовірність невеликого дощу, температура повітря вдень коливатиметься від +6 до +8 градусів.

      Прогноз погоди на вівторок, 17 березня, у містах України:

      Ужгород – +11…+13

      Львів – +12…+14

      Івано-Франківськ – +11…+13

      Тернопіль – +10…+12

      Чернівці – +10…+12

      Хмельницький – +8…+10

      Луцьк – +9…+11

      Рівне – +10…+12

      Житомир – +7…+9

      Вінниця – +7…+9

      Одеса – +7…+9

      Миколаїв – +8…+10

      Херсон – +6…+8

      Сімферополь – +5…+7

      Кропивницький – +7…+9

      Черкаси – +7…+9

      Чернігів – +6…+8

      Суми – +5…+7

      Полтава – +6…+8

      Дніпро – +6…+8

      Запоріжжя – +6…+8

      Донецьк – +5…+7

      Луганськ – +6…+8

      Харків – +5…+7

      Київ – +6…+8


      Прогноз погоди на вівторок, 17 березня, від Укргідрометцентру

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:31 Чим протирати смартфон від мікробів: важливі поради
      Ірина Полицька
      сьогодні , 15:23 До віруючих і невіруючих
      Євстратій (Зоря)
      13 березня , 20:02 Ринок землі: інвестиційні можливості
      сьогодні , 13:21 Дмитро Чінь з Concert.ua розповів про ситуацію із перенесенням та скасуванням концертів
      сьогодні , 15:10 Скасування рейсів через коронавірус: як повернути гроші за квитки
      Світлана Попова
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук