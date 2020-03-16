Прогноз погоди на 17 березня: буде сонячно та по-весняному тепло
Погода в Україні у вівторок, 17 березня, буде сонячною та привітною. Невеличкий дощ можливий лише на Півночі країни.
В Україні розпочинається потепління, температура повітря становитиме протягом дня +5…+9 градусів, пише на своїй фейсбук-сторінці синоптикиня Наталка Діденко.
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17 березня у більшості областей переважатиме суха погода, хіба що на Заході та Півночі атмосферний фронт зумовить невеликий дощ. Вітер буде західним та лагідним,
– додає вона.
Так, найтепліше буде на Львівщині, там повітря прогріється до +12…+14 градусів.
Тим часом найхолодніше буде на Харківщині, Сумщині та Донеччині, всього – до +5…+7 градусів.
У Києві 17 березня є ймовірність невеликого дощу, температура повітря вдень коливатиметься від +6 до +8 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 17 березня, у містах України:
Ужгород – +11…+13
Львів – +12…+14
Івано-Франківськ – +11…+13
Тернопіль – +10…+12
Чернівці – +10…+12
Хмельницький – +8…+10
Луцьк – +9…+11
Рівне – +10…+12
Житомир – +7…+9
Вінниця – +7…+9
Одеса – +7…+9
Миколаїв – +8…+10
Херсон – +6…+8
Сімферополь – +5…+7
Кропивницький – +7…+9
Черкаси – +7…+9
Чернігів – +6…+8
Суми – +5…+7
Полтава – +6…+8
Дніпро – +6…+8
Запоріжжя – +6…+8
Донецьк – +5…+7
Луганськ – +6…+8
Харків – +5…+7
Київ – +6…+8
Прогноз погоди на вівторок, 17 березня, від Укргідрометцентру