Прогноз погоди на 17 березня: буде сонячно та по-весняному тепло

Погода в Україні у вівторок, 17 березня, буде сонячною та привітною. Невеличкий дощ можливий лише на Півночі країни.

В Україні розпочинається потепління, температура повітря становитиме протягом дня +5…+9 градусів, пише на своїй фейсбук-сторінці синоптикиня Наталка Діденко.

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17 березня у більшості областей переважатиме суха погода, хіба що на Заході та Півночі атмосферний фронт зумовить невеликий дощ. Вітер буде західним та лагідним,

– додає вона.

Так, найтепліше буде на Львівщині, там повітря прогріється до +12…+14 градусів.

Тим часом найхолодніше буде на Харківщині, Сумщині та Донеччині, всього – до +5…+7 градусів.

У Києві 17 березня є ймовірність невеликого дощу, температура повітря вдень коливатиметься від +6 до +8 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 17 березня, у містах України:

Ужгород – +11…+13

Львів – +12…+14

Івано-Франківськ – +11…+13

Тернопіль – +10…+12

Чернівці – +10…+12

Хмельницький – +8…+10

Луцьк – +9…+11

Рівне – +10…+12

Житомир – +7…+9

Вінниця – +7…+9

Одеса – +7…+9

Миколаїв – +8…+10

Херсон – +6…+8

Сімферополь – +5…+7

Кропивницький – +7…+9

Черкаси – +7…+9

Чернігів – +6…+8

Суми – +5…+7

Полтава – +6…+8

Дніпро – +6…+8

Запоріжжя – +6…+8

Донецьк – +5…+7

Луганськ – +6…+8

Харків – +5…+7

Київ – +6…+8



Прогноз погоди на вівторок, 17 березня, від Укргідрометцентру