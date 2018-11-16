Погода в Украине в субботу, 17 ноября, будет более благоприятной, чем в предыдущие дни. В большинство регионов страны вернется осеннее солнце, но температура воздуха будет колебаться в пределах 0 градусов. Снег будет идти только в восточных областях.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Уже на выходных в Украине ситуация стабилизируется, антициклон с севера приведет сухую погоду в большинстве наших областей,

– отметила она.

Синоптик отметила, что в субботу непогода ослабнет, однако осадки полностью не прекратятся и сохранится порывистый ветер.

В восточных и юго-восточных областях ночью будет падать снег, а днем – мокрый снег. Теплее всего будет на Закарпатье. Там, столбики термометров достигнут 7 градусов тепла.

"Температура воздуха особо не изменится, ночью -5...0 градусов мороза, днем 0...+5 градусов тепла", – добавила Диденко.

В Киеве 17 ноября будет сухо и солнечно, но ночью сохранится морозная погода.

Прогноз погоды на субботу, 17 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +5…+7

Львов – +1…+3

Ивано-Франковск – +1…+3

Тернополь – +1…+3

Черновцы – 0…+2

Хмельницкий – +1…+3

Луцк – +1…+3

Ровно – +1…+3

Житомир – +1…+3

Винница – 0…+2

Одесса – 0…+2

Николаев – -0…+2

Херсон – 0…+2

Симферополь – +3…+5

Кропивницкий – +1…+3

Черкассы – -1…+1

Чернигов – +1…+3

Сумы – +2…+4

Полтава – +1…+3

Днепр – +2…+4

Запорожье – 0…+2

Донецк – +1…+3

Луганск – +1…+3

Харьков – +1…+3

Киев – 0…+2



Прогноз погоды на субботу, 17 ноября, от Укргидрометцентра