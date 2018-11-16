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      Прогноз погоды на 17 ноября: солнечно, холодно, а непогода отступает на восток

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      Погода в Украине в субботу, 17 ноября
      Погода в Украине в субботу, 17 ноября / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в субботу, 17 ноября, будет более благоприятной, чем в предыдущие дни. В большинство регионов страны вернется осеннее солнце, но температура воздуха будет колебаться в пределах 0 градусов. Снег будет идти только в восточных областях.

      Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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      Уже на выходных в Украине ситуация стабилизируется, антициклон с севера приведет сухую погоду в большинстве наших областей,
      – отметила она.

      Синоптик отметила, что в субботу непогода ослабнет, однако осадки полностью не прекратятся и сохранится порывистый ветер.

      В восточных и юго-восточных областях ночью будет падать снег, а днем – мокрый снег. Теплее всего будет на Закарпатье. Там, столбики термометров достигнут 7 градусов тепла.

      "Температура воздуха особо не изменится, ночью -5...0 градусов мороза, днем 0...+5 градусов тепла", – добавила Диденко.

      В Киеве 17 ноября будет сухо и солнечно, но ночью сохранится морозная погода.

      Прогноз погоды на субботу, 17 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +5…+7

      Львов – +1…+3

      Ивано-Франковск – +1…+3

      Тернополь – +1…+3

      Черновцы – 0…+2

      Хмельницкий – +1…+3

      Луцк – +1…+3

      Ровно – +1…+3

      Житомир – +1…+3

      Винница – 0…+2

      Одесса – 0…+2

      Николаев – -0…+2

      Херсон – 0…+2

      Симферополь – +3…+5

      Кропивницкий – +1…+3

      Черкассы – -1…+1

      Чернигов – +1…+3

      Сумы – +2…+4

      Полтава – +1…+3

      Днепр – +2…+4

      Запорожье – 0…+2

      Донецк – +1…+3

      Луганск – +1…+3

      Харьков – +1…+3

      Киев – 0…+2

       


      Прогноз погоды на субботу, 17 ноября, от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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