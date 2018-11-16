Прогноз погоды на 17 ноября: солнечно, холодно, а непогода отступает на восток
Погода в Украине в субботу, 17 ноября, будет более благоприятной, чем в предыдущие дни. В большинство регионов страны вернется осеннее солнце, но температура воздуха будет колебаться в пределах 0 градусов. Снег будет идти только в восточных областях.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
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Уже на выходных в Украине ситуация стабилизируется, антициклон с севера приведет сухую погоду в большинстве наших областей,
– отметила она.
Синоптик отметила, что в субботу непогода ослабнет, однако осадки полностью не прекратятся и сохранится порывистый ветер.
В восточных и юго-восточных областях ночью будет падать снег, а днем – мокрый снег. Теплее всего будет на Закарпатье. Там, столбики термометров достигнут 7 градусов тепла.
"Температура воздуха особо не изменится, ночью -5...0 градусов мороза, днем 0...+5 градусов тепла", – добавила Диденко.
В Киеве 17 ноября будет сухо и солнечно, но ночью сохранится морозная погода.
Прогноз погоды на субботу, 17 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +5…+7
Львов – +1…+3
Ивано-Франковск – +1…+3
Тернополь – +1…+3
Черновцы – 0…+2
Хмельницкий – +1…+3
Луцк – +1…+3
Ровно – +1…+3
Житомир – +1…+3
Винница – 0…+2
Одесса – 0…+2
Николаев – -0…+2
Херсон – 0…+2
Симферополь – +3…+5
Кропивницкий – +1…+3
Черкассы – -1…+1
Чернигов – +1…+3
Сумы – +2…+4
Полтава – +1…+3
Днепр – +2…+4
Запорожье – 0…+2
Донецк – +1…+3
Луганск – +1…+3
Харьков – +1…+3
Киев – 0…+2
Прогноз погоды на субботу, 17 ноября, от Укргидрометцентра