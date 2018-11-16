Прогноз погоди на 17 листопада: сонячно, холодно, а негода відступає на схід
Погода в Україні у суботу, 17 листопада, буде сприятливішою, аніж у попередні дні. В більшість регіонів країни повернеться осіннє сонце, але температура повітря коливатиметься у межах 0 градусів. Сніжитиме лише у східних областях.
Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко у Facebook.
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Вже вихідними в Україні ситуація стабілізується, антициклон із півночі зумовить суху погоду в більшості наших областей,
– зазначила вона.
Синоптик зауважила, що у суботу негода послабне, проте опади повністю не припиняться і збережеться поривчастий вітер.
У східних та південно-східних областях вночі буде падати сніг, а вдень – мокрий сніг. Найтепліше буде на Закарпатті. Там, стовпчики термометрів сягнуть +7 градусів тепла.
"Температура повітря особливо не зміниться, вночі -5...0 градусів морозу, вдень 0...+5 градусів тепла", – додала Діденко.
У Києві 17 листопада буде сухо і сонячно, проте вночі збережеться морозяна погода.
Прогноз погоди на суботу, 17 листопада, у містах України:
Ужгород – +5…+7
Львів – +1…+3
Івано-Франківськ – +1…+3
Тернопіль – +1…+3
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – +1…+3
Луцьк – +1…+3
Рівне – +1…+3
Житомир – +1…+3
Вінниця – 0…+2
Одеса – 0…+2
Миколаїв – -0…+2
Херсон – 0…+2
Сімферополь – +3…+5
Кропивницький – +1…+3
Черкаси – -1…+1
Чернігів – +1…+3
Суми – +2…+4
Полтава – +1…+3
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – +1…+3
Луганськ – +1…+3
Харків – +1…+3
Київ – 0…+2
Прогноз погоди на суботу, 17 листопада, від Укргідрометцентру