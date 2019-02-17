Прогноз погоды на 18 февраля: повеет прохладой, но февраль все еще будет вести себя по-весеннему

Погода в понедельник, 18 февраля, в Украине будет прохладнее, чем в предыдущие дни. Причиной этому станет атмосферный фронт, который значительно снизит температурные отметки во всех областях. Правда, они все еще будут "плюсовыми".

В Украину идет незначительное похолодание. Так, почти весенняя погода в феврале и яркое солнце будут радовать глаз, однако столбики термометров будут показывать значительно меньшие отметки. Об этом информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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Больше всего воздух прогреется в западных и южных областях. Там температурные отметки достигнут +5...+8 градусов.

А вот холоднее всего будет в северных и восточных регионах. Так, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях воздух прогреется до +2...+4 градусов.

Несмотря на незначительное похолодание в Украине сохранится солнечная и сухая погода. Ветер северо-западного направления тоже будет незначительным – 5-10 метров за секунду.

В Киеве в понедельник, 18 февраля, будет солнечно и без осадков, воздух максимально прогреется до +4...+6 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 18 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +6...+8

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +5...+7

Ровно – +5...+7

Житомир – +6...+8

Винница – +6...+8

Одесса – +7...+9

Николаев – +6...+8

Херсон – +6...+8

Симферополь –+5...+7

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +2...+4

Сумы- + 2... + 4

Полтава – +2...+4

Днепр – +2...+4

Запорожье – +2...+4

Донецк – +2...+4

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Киев – +4...+6