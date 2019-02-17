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      Прогноз погоды на 18 февраля: повеет прохладой, но февраль все еще будет вести себя по-весеннему

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      Погода 18 февраля 2019 Украина - прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды на 18 февраля / Фото из открытых источников

      Погода в понедельник, 18 февраля, в Украине будет прохладнее, чем в предыдущие дни. Причиной этому станет атмосферный фронт, который значительно снизит температурные отметки во всех областях. Правда, они все еще будут "плюсовыми".

      В Украину идет незначительное похолодание. Так, почти весенняя погода в феврале и яркое солнце будут радовать глаз, однако столбики термометров будут показывать значительно меньшие отметки. Об этом информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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      Больше всего воздух прогреется в западных и южных областях. Там температурные отметки достигнут +5...+8 градусов.

      А вот холоднее всего будет в северных и восточных регионах. Так, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях воздух прогреется до +2...+4 градусов.

      Несмотря на незначительное похолодание в Украине сохранится солнечная и сухая погода. Ветер северо-западного направления тоже будет незначительным – 5-10 метров за секунду.

      В Киеве в понедельник, 18 февраля, будет солнечно и без осадков, воздух максимально прогреется до +4...+6 градусов.

      Прогноз погоды на понедельник, 18 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +6...+8

      Львов – +6...+8

      Ивано-Франковск – +5...+7

      Тернополь – +6...+8

      Черновцы – +6...+8

      Хмельницкий – +6...+8

      Луцк – +5...+7

      Ровно – +5...+7

      Житомир – +6...+8

      Винница – +6...+8

      Одесса – +7...+9

      Николаев – +6...+8

      Херсон – +6...+8

      Симферополь –+5...+7

      Кропивницкий – +6...+8

      Черкассы – +5...+7

      Чернигов – +2...+4

      Сумы- + 2... + 4

      Полтава – +2...+4

      Днепр – +2...+4

      Запорожье – +2...+4

      Донецк – +2...+4

      Луганск – +2...+4

      Харьков – +2...+4

      Киев – +4...+6

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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