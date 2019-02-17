Прогноз погоды на 18 февраля: повеет прохладой, но февраль все еще будет вести себя по-весеннему
Погода в понедельник, 18 февраля, в Украине будет прохладнее, чем в предыдущие дни. Причиной этому станет атмосферный фронт, который значительно снизит температурные отметки во всех областях. Правда, они все еще будут "плюсовыми".
В Украину идет незначительное похолодание. Так, почти весенняя погода в феврале и яркое солнце будут радовать глаз, однако столбики термометров будут показывать значительно меньшие отметки. Об этом информирует украинский синоптик Наталья Диденко.
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Больше всего воздух прогреется в западных и южных областях. Там температурные отметки достигнут +5...+8 градусов.
А вот холоднее всего будет в северных и восточных регионах. Так, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях воздух прогреется до +2...+4 градусов.
Несмотря на незначительное похолодание в Украине сохранится солнечная и сухая погода. Ветер северо-западного направления тоже будет незначительным – 5-10 метров за секунду.
В Киеве в понедельник, 18 февраля, будет солнечно и без осадков, воздух максимально прогреется до +4...+6 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 18 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +6...+8
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +5...+7
Ровно – +5...+7
Житомир – +6...+8
Винница – +6...+8
Одесса – +7...+9
Николаев – +6...+8
Херсон – +6...+8
Симферополь –+5...+7
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +5...+7
Чернигов – +2...+4
Сумы- + 2... + 4
Полтава – +2...+4
Днепр – +2...+4
Запорожье – +2...+4
Донецк – +2...+4
Луганск – +2...+4
Харьков – +2...+4
Киев – +4...+6