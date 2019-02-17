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      Прогноз погоди на 18 лютого: повіє прохолодою, проте лютий все ще вестиме себе по-весняному

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      Погода 18 лютого 2019 Україна: прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 18 лютого / Фото з відкритих джерел

      Погода у понеділок, 18 лютого, в Україні буде прохолоднішою, аніж попередніми днями. Причиною цьому стане атмосферний фронт, який значно знизить температурні позначки у всіх областях. Щоправда, вони все ще будуть "плюсовими".

      В Україну іде незначне похолодання. Так, майже весняна погода у лютому та яскраве сонце продовжуватимуть тішити око, проте стовпчики термометрів показуватимуть значно менші позначки. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.

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      Найбільше повітря прогріється у західних і південних областях. Там температурні позначки сягнуть +5...+8 градусів.

      А ось найхолодніше буде у північних і східних регіонах. Так, у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях повітря прогріється до +2...+4 градусів.

      Попри незначне похолодання в Україні збережеться сонячна та суха погода. Вітер північно-західного напрямку теж буде незначним – 5–10 метрів за секунду.

      У Києві в понеділок, 18 лютого, буде сонячно та без опадів, повітря максимально прогріється до +4...+6 градусів.

      Прогноз погоди на понеділок, 18 лютого, у містах України:

      Ужгород – +6…+8

      Львів – +6…+8

      Івано-Франківськ – +5…+7

      Тернопіль – +6…+8

      Чернівці – +6…+8

      Хмельницький – +6…+8

      Луцьк – +5…+7

      Рівне – +5…+7

      Житомир – +6…+8

      Вінниця – +6…+8

      Одеса – +7…+9

      Миколаїв – +6…+8

      Херсон – +6…+8

      Сімферополь –+5…+7

      Кропивницький – +6…+8

      Черкаси – +5…+7

      Чернігів – +2…+4

      Суми – +2…+4

      Полтава – +2…+4

      Дніпро – +2…+4

      Запоріжжя – +2…+4

      Донецьк – +2…+4

      Луганськ – +2…+4

      Харків – +2…+4

      Київ – +4…+6

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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