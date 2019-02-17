Прогноз погоди на 18 лютого: повіє прохолодою, проте лютий все ще вестиме себе по-весняному

Погода у понеділок, 18 лютого, в Україні буде прохолоднішою, аніж попередніми днями. Причиною цьому стане атмосферний фронт, який значно знизить температурні позначки у всіх областях. Щоправда, вони все ще будуть "плюсовими".

В Україну іде незначне похолодання. Так, майже весняна погода у лютому та яскраве сонце продовжуватимуть тішити око, проте стовпчики термометрів показуватимуть значно менші позначки. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.

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Найбільше повітря прогріється у західних і південних областях. Там температурні позначки сягнуть +5...+8 градусів.

А ось найхолодніше буде у північних і східних регіонах. Так, у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях повітря прогріється до +2...+4 градусів.

Попри незначне похолодання в Україні збережеться сонячна та суха погода. Вітер північно-західного напрямку теж буде незначним – 5–10 метрів за секунду.

У Києві в понеділок, 18 лютого, буде сонячно та без опадів, повітря максимально прогріється до +4...+6 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 18 лютого, у містах України:

Ужгород – +6…+8

Львів – +6…+8

Івано-Франківськ – +5…+7

Тернопіль – +6…+8

Чернівці – +6…+8

Хмельницький – +6…+8

Луцьк – +5…+7

Рівне – +5…+7

Житомир – +6…+8

Вінниця – +6…+8

Одеса – +7…+9

Миколаїв – +6…+8

Херсон – +6…+8

Сімферополь –+5…+7

Кропивницький – +6…+8

Черкаси – +5…+7

Чернігів – +2…+4

Суми – +2…+4

Полтава – +2…+4

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – +2…+4

Луганськ – +2…+4

Харків – +2…+4

Київ – +4…+6