Прогноз погоди на 18 лютого: повіє прохолодою, проте лютий все ще вестиме себе по-весняному
Погода у понеділок, 18 лютого, в Україні буде прохолоднішою, аніж попередніми днями. Причиною цьому стане атмосферний фронт, який значно знизить температурні позначки у всіх областях. Щоправда, вони все ще будуть "плюсовими".
В Україну іде незначне похолодання. Так, майже весняна погода у лютому та яскраве сонце продовжуватимуть тішити око, проте стовпчики термометрів показуватимуть значно менші позначки. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.
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Найбільше повітря прогріється у західних і південних областях. Там температурні позначки сягнуть +5...+8 градусів.
А ось найхолодніше буде у північних і східних регіонах. Так, у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях повітря прогріється до +2...+4 градусів.
Попри незначне похолодання в Україні збережеться сонячна та суха погода. Вітер північно-західного напрямку теж буде незначним – 5–10 метрів за секунду.
У Києві в понеділок, 18 лютого, буде сонячно та без опадів, повітря максимально прогріється до +4...+6 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 18 лютого, у містах України:
Ужгород – +6…+8
Львів – +6…+8
Івано-Франківськ – +5…+7
Тернопіль – +6…+8
Чернівці – +6…+8
Хмельницький – +6…+8
Луцьк – +5…+7
Рівне – +5…+7
Житомир – +6…+8
Вінниця – +6…+8
Одеса – +7…+9
Миколаїв – +6…+8
Херсон – +6…+8
Сімферополь –+5…+7
Кропивницький – +6…+8
Черкаси – +5…+7
Чернігів – +2…+4
Суми – +2…+4
Полтава – +2…+4
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +2…+4
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +2…+4
Харків – +2…+4
Київ – +4…+6