Виглядає депресивно: у Росії випав чорний сніг – фото, відео
На російському Кузбасі випав чорний сніг. Він потемнів через викиди вугільного пилу на двох місцевих збагачувальних фабриках.
Так, чорний сніг випав відразу у трьох містах Кемеровської області. Прокуратура регіону вже розпочала перевірку, передає російська служба BBC.
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Найімовірніше, сніг почорнів через викиди вугільного пилу на двох місцевих збагачувальних фабриках. "Милуються" чорним снігом поки у трьох містах – Прокоп’євську, Кісельовську та у Ленінськ-Кузнецькому.
Місцеві жителі діляться фото і відео незвичайних опадів у соцмережах. Вони скаржаться на депресивний вигляд із вікна і критикують місцеві вугільні підприємства, хоча дехто вбачає у чорному снігу, який лежить на вулиці, певну красу.
Влада регіону вказує на те, що свою лепту у цю ситуацію вносять вугільні котельні, вихлопи автотранспорту і робота деяких підприємств. Своєю чергою, на фабриці у Прокоп’євську повідомили про пошкодження мпеціальних шторок, які захищали повітря від бруду.
З чорним снігом у Кемеровській області планують боротися за допомогою протипилових гармат, загороджувальних бар’єрів та інших засобів.
Що таке Кузбас? Це один із найбільших вугільних басейнів у світі, площею у 26,7 тисячі квадратних кілометрів. Він розташований у Кемеровській та Новосибірській областях Росії.