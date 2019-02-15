Виглядає депресивно: у Росії випав чорний сніг – фото, відео

На російському Кузбасі випав чорний сніг. Він потемнів через викиди вугільного пилу на двох місцевих збагачувальних фабриках.

Так, чорний сніг випав відразу у трьох містах Кемеровської області. Прокуратура регіону вже розпочала перевірку, передає російська служба BBC.

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Найімовірніше, сніг почорнів через викиди вугільного пилу на двох місцевих збагачувальних фабриках. "Милуються" чорним снігом поки у трьох містах – Прокоп’євську, Кісельовську та у Ленінськ-Кузнецькому.

Місцеві жителі діляться фото і відео незвичайних опадів у соцмережах. Вони скаржаться на депресивний вигляд із вікна і критикують місцеві вугільні підприємства, хоча дехто вбачає у чорному снігу, який лежить на вулиці, певну красу.

В одном чёрном-черном городе, выпал чёрный-чёрный снег...

Это не родина Тимати (как вы могли подумать) - это Кузбасс.

Дышите глубже. pic.twitter.com/WaCx806eWH — Леонид Ильич (@Bartolomju) 13 лютого 2019 р.

Чёрный снег Кузбасса по слоям (Киселёвск). https://t.co/pedxARCQk4 — Фома Неверов (@tele42) 14 лютого 2019 р.

Кузбасс. Киселевск.

Чёрный снег. Складирование и обработка угля производится прямо в жилой зоне. pic.twitter.com/sohlys6jgT — Serg Wысоцкий (@Albertich61) 10 лютого 2019 р.

Влада регіону вказує на те, що свою лепту у цю ситуацію вносять вугільні котельні, вихлопи автотранспорту і робота деяких підприємств. Своєю чергою, на фабриці у Прокоп’євську повідомили про пошкодження мпеціальних шторок, які захищали повітря від бруду.

З чорним снігом у Кемеровській області планують боротися за допомогою протипилових гармат, загороджувальних бар’єрів та інших засобів.

Що таке Кузбас? Це один із найбільших вугільних басейнів у світі, площею у 26,7 тисячі квадратних кілометрів. Він розташований у Кемеровській та Новосибірській областях Росії.