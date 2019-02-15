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      Виглядає депресивно: у Росії випав чорний сніг – фото, відео

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      У Росії випав чорний сніг
      У Росії випав чорний сніг / Фото із соцмереж

      На російському Кузбасі випав чорний сніг. Він потемнів через викиди вугільного пилу на двох місцевих збагачувальних фабриках.

      Так, чорний сніг випав відразу у трьох містах Кемеровської області. Прокуратура регіону вже розпочала перевірку, передає російська служба BBC.

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      Найімовірніше, сніг почорнів через викиди вугільного пилу на двох місцевих збагачувальних фабриках. "Милуються" чорним снігом поки у трьох містах – Прокоп’євську, Кісельовську та у Ленінськ-Кузнецькому.

      Місцеві жителі діляться фото і відео незвичайних опадів у соцмережах. Вони скаржаться на депресивний вигляд із вікна і критикують місцеві вугільні підприємства, хоча дехто вбачає у чорному снігу, який лежить на вулиці, певну красу.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Пост от нашей подписчицы!Киселевск, посёлок Афонино! Это наша ЦОФ и её деятельность, как жить, что делать, куда стучаться, мы уже не знаем! #кемерово#кузбасс#регион42#новости42#вести42#kemerovo#kuzbass#region42#россия#город#инстаграманет#инста#новокузнецк#кузня#белово#юрга#полысаево#ленинсккузнецкий#прокопьевск#междуреченск#эффектчерногоснега

      Допис, поширений РЕГИОН 42 КЕМЕРОВО (@region42_kemerovo)

      Влада регіону вказує на те, що свою лепту у цю ситуацію вносять вугільні котельні, вихлопи автотранспорту і робота деяких підприємств. Своєю чергою, на фабриці у Прокоп’євську повідомили про пошкодження мпеціальних шторок, які захищали повітря від бруду.

      З чорним снігом у Кемеровській області планують боротися за допомогою протипилових гармат, загороджувальних бар’єрів та інших засобів.

      Що таке Кузбас? Це один із найбільших вугільних басейнів у світі, площею у 26,7 тисячі квадратних кілометрів. Він розташований у Кемеровській та Новосибірській областях Росії.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Екологія Курйозні новини
      Джерело: 24 Канал
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