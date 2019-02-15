Выглядит депрессивно: в России выпал черный снег – фото, видео

На российском Кузбассе выпал черный снег. Он потемнел из-за выбросов угольной пыли на двух местных обогатительных фабриках.

Так, черный снег выпал сразу в трех городах Кемеровской области. Прокуратура региона уже начала проверку, передает русская служба BBC.

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Вероятнее всего, снег почернел из-за выбросов угольной пыли на двух местных обогатительных фабриках. "Любуются" черным снегом пока в трех городах – Прокопьевске, Киселевске и в Ленинске-Кузнецком.

Местные жители делятся фото и видео необычных осадков в соцсетях. Они жалуются на депрессивный вид из окна и критикуют местные угольные предприятия, хотя кое-кто видит в черном снегу, который лежит на улице, определенную красоту.

В одном чёрном-черном городе, выпал чёрный-чёрный снег...

Это не родина Тимати (как вы могли подумать) - это Кузбасс.

Дышите глубже. pic.twitter.com/WaCx806eWH — Леонид Ильич (@Bartolomju) 13 лютого 2019 р.

Чёрный снег Кузбасса по слоям (Киселёвск). https://t.co/pedxARCQk4 — Фома Неверов (@tele42) 14 лютого 2019 р.

Кузбасс. Киселевск.

Чёрный снег. Складирование и обработка угля производится прямо в жилой зоне. pic.twitter.com/sohlys6jgT — Serg Wысоцкий (@Albertich61) 10 лютого 2019 р.

Власти региона указывает на то, что свою лепту в эту ситуацию вносят угольные котельные, выхлопы автотранспорта и работа некоторых предприятий. В свою очередь, на фабрике в Прокопьевске сообщили о повреждении специальных шторок, которые защищали воздух от грязи.

С черным снегом в Кемеровской области планируют бороться с помощью противопылевых пушек, заградительных барьеров и других средств.

Что такое Кузбасс? Это один из крупнейших угольных бассейнов в мире, площадью в 26,7 тысяч квадратных километров. Он расположен в Кемеровской и Новосибирской областях.