Выглядит депрессивно: в России выпал черный снег – фото, видео

...это снег... фотография без фильтра...и этим дышит мой родной город Киселёвск... мне искренне больно и страшно видеть такое ...представляете чем дышат люли?!как выживают люди‍♀️...хочется плакать, и кричать #помогите #эффектчерногоснега #черныйснег #киселевск #кузбасс #кемерово

