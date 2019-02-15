Выглядит депрессивно: в России выпал черный снег – фото, видео
На российском Кузбассе выпал черный снег. Он потемнел из-за выбросов угольной пыли на двух местных обогатительных фабриках.
Так, черный снег выпал сразу в трех городах Кемеровской области. Прокуратура региона уже начала проверку, передает русская служба BBC.
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Вероятнее всего, снег почернел из-за выбросов угольной пыли на двух местных обогатительных фабриках. "Любуются" черным снегом пока в трех городах – Прокопьевске, Киселевске и в Ленинске-Кузнецком.
Местные жители делятся фото и видео необычных осадков в соцсетях. Они жалуются на депрессивный вид из окна и критикуют местные угольные предприятия, хотя кое-кто видит в черном снегу, который лежит на улице, определенную красоту.
Власти региона указывает на то, что свою лепту в эту ситуацию вносят угольные котельные, выхлопы автотранспорта и работа некоторых предприятий. В свою очередь, на фабрике в Прокопьевске сообщили о повреждении специальных шторок, которые защищали воздух от грязи.
С черным снегом в Кемеровской области планируют бороться с помощью противопылевых пушек, заградительных барьеров и других средств.
Что такое Кузбасс? Это один из крупнейших угольных бассейнов в мире, площадью в 26,7 тысяч квадратных километров. Он расположен в Кемеровской и Новосибирской областях.