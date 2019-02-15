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      Выглядит депрессивно: в России выпал черный снег – фото, видео

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      В России выпал черный снег
      В России выпал черный снег / Фото из соцсетей

      На российском Кузбассе выпал черный снег. Он потемнел из-за выбросов угольной пыли на двух местных обогатительных фабриках.

      Так, черный снег выпал сразу в трех городах Кемеровской области. Прокуратура региона уже начала проверку, передает русская служба BBC.

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      Вероятнее всего, снег почернел из-за выбросов угольной пыли на двух местных обогатительных фабриках. "Любуются" черным снегом пока в трех городах – Прокопьевске, Киселевске и в Ленинске-Кузнецком.

      Местные жители делятся фото и видео необычных осадков в соцсетях. Они жалуются на депрессивный вид из окна и критикуют местные угольные предприятия, хотя кое-кто видит в черном снегу, который лежит на улице, определенную красоту.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Пост от нашей подписчицы!Киселевск, посёлок Афонино! Это наша ЦОФ и её деятельность, как жить, что делать, куда стучаться, мы уже не знаем! #кемерово#кузбасс#регион42#новости42#вести42#kemerovo#kuzbass#region42#россия#город#инстаграманет#инста#новокузнецк#кузня#белово#юрга#полысаево#ленинсккузнецкий#прокопьевск#междуреченск#эффектчерногоснега

      Допис, поширений РЕГИОН 42 КЕМЕРОВО (@region42_kemerovo)

      Власти региона указывает на то, что свою лепту в эту ситуацию вносят угольные котельные, выхлопы автотранспорта и работа некоторых предприятий. В свою очередь, на фабрике в Прокопьевске сообщили о повреждении специальных шторок, которые защищали воздух от грязи.

      С черным снегом в Кемеровской области планируют бороться с помощью противопылевых пушек, заградительных барьеров и других средств.

      Что такое Кузбасс? Это один из крупнейших угольных бассейнов в мире, площадью в 26,7 тысяч квадратных километров. Он расположен в Кемеровской и Новосибирской областях.

      blog_ava
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      Теги: Курьезные новости Экология Новости России
      Источник: 24 Канал
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