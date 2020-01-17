Прогноз погоды на 18 января: никаких морозов, снега и других признаков зимы

Погода в Украине в субботу, 18 января, будет и в дальнейшем теплой и солнечной. Ночью температура снизится до -10 лишь в Карпатах.

О теплой, солнечной и сухой погоде пишет украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

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Солнце светит, трава – зеленая, птички поют, народ начинает присматриваться к семенам цветов в магазинах... И такая картинка вполне будет кстати на праздничные выходные, на 18-19 января. Голодная кутья и Крещение ожидаются в Украине с сухой и даже часто солнечной погодой,

– шутливо отмечает она.

Причиной такой аномалии служит антициклон. Правда, ночью температура воздуха немного понизится, до -5 градусов, а в Карпатах даже до -4...-9.

Впрочем, днем ​​почти везде в среднем – +2...+4 градуса.

Холоднее всего будет на Закарпатье и в Киеве – 0...+2 градуса.

Ветер будет юго-восточным, 5 – 10 метров в секунду.

Внимание! Утром 18 января в большинстве областей страны – туман, видимость 200 – 500 метров.

Прогноз погоды на субботу, 18 января, в городах Украины:

Ужгород – 0...+2

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – 0...+2

Одесса – +1...+3

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +1...+3

Чернигов – +2...+4

Сумы – +2...+4

Полтава – +1...+3

Днепр – +2...+4

Запорожье – +1...+3

Донецк – +1...+3

Луганск – +1...+3

Харьков – +2...+4

Киев – 0...+2



Прогноз погоды на субботу, 18 января, от Укргидрометцентра