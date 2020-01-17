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      Прогноз погоды на 18 января: никаких морозов, снега и других признаков зимы

      11 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 18 января / Иллюстративное фото

      Погода в Украине в субботу, 18 января, будет и в дальнейшем теплой и солнечной. Ночью температура снизится до -10 лишь в Карпатах.

      О теплой, солнечной и сухой погоде пишет украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

      Это интересно: Зима, как 50 лет назад: когда похолодает в Украине

      Солнце светит, трава – зеленая, птички поют, народ начинает присматриваться к семенам цветов в магазинах... И такая картинка вполне будет кстати на праздничные выходные, на 18-19 января. Голодная кутья и Крещение ожидаются в Украине с сухой и даже часто солнечной погодой,
      – шутливо отмечает она.

      Причиной такой аномалии служит антициклон. Правда, ночью температура воздуха немного понизится, до -5 градусов, а в Карпатах даже до -4...-9.

      Впрочем, днем ​​почти везде в среднем – +2...+4 градуса.

      Холоднее всего будет на Закарпатье и в Киеве – 0...+2 градуса.

      Ветер будет юго-восточным, 5 – 10 метров в секунду.

      Внимание! Утром 18 января в большинстве областей страны – туман, видимость 200 – 500 метров.

      Прогноз погоды на субботу, 18 января, в городах Украины:

      Ужгород – 0...+2

      Львов – +2...+4

      Ивано-Франковск – +2...+4

      Тернополь – +2...+4

      Черновцы – +2...+4

      Хмельницкий – +2...+4

      Луцк – +2...+4

      Ровно – +2...+4

      Житомир – +2...+4

      Винница – 0...+2

      Одесса – +1...+3

      Николаев – +2...+4

      Херсон – +2...+4

      Симферополь – +2...+4

      Кропивницкий – +2...+4

      Черкассы – +1...+3

      Чернигов – +2...+4

      Сумы – +2...+4

      Полтава – +1...+3

      Днепр – +2...+4

      Запорожье – +1...+3

      Донецк – +1...+3

      Луганск – +1...+3

      Харьков – +2...+4

      Киев – 0...+2


      Прогноз погоды на субботу, 18 января, от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
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