Прогноз погоды на 18 января: никаких морозов, снега и других признаков зимы
Погода в Украине в субботу, 18 января, будет и в дальнейшем теплой и солнечной. Ночью температура снизится до -10 лишь в Карпатах.
О теплой, солнечной и сухой погоде пишет украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.
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Солнце светит, трава – зеленая, птички поют, народ начинает присматриваться к семенам цветов в магазинах... И такая картинка вполне будет кстати на праздничные выходные, на 18-19 января. Голодная кутья и Крещение ожидаются в Украине с сухой и даже часто солнечной погодой,
– шутливо отмечает она.
Причиной такой аномалии служит антициклон. Правда, ночью температура воздуха немного понизится, до -5 градусов, а в Карпатах даже до -4...-9.
Впрочем, днем почти везде в среднем – +2...+4 градуса.
Холоднее всего будет на Закарпатье и в Киеве – 0...+2 градуса.
Ветер будет юго-восточным, 5 – 10 метров в секунду.
Внимание! Утром 18 января в большинстве областей страны – туман, видимость 200 – 500 метров.
Прогноз погоды на субботу, 18 января, в городах Украины:
Ужгород – 0...+2
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – +2...+4
Винница – 0...+2
Одесса – +1...+3
Николаев – +2...+4
Херсон – +2...+4
Симферополь – +2...+4
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +1...+3
Чернигов – +2...+4
Сумы – +2...+4
Полтава – +1...+3
Днепр – +2...+4
Запорожье – +1...+3
Донецк – +1...+3
Луганск – +1...+3
Харьков – +2...+4
Киев – 0...+2