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      Прогноз погоди на 18 січня: жодних морозів, снігу та інших ознак зими

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      Прогноз погоди на 18 січня / Ілюстративне фото

      Погода в Україні у суботу, 18 січня, буде й надалі теплою та сонячною. Вночі температура знизиться до -10 лише у Карпатах.

      Про теплу, сонячну та суху погоду пише українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

      Це цікаво: Зима, як 50 років тому: коли похолодає в Україні

      Сонце світить, трава – зелена, пташки співають, народ починає придивлятися до насіння квітів в магазинах… І така картинка цілком буде доречною на святкові вихідні, на 18 –19 січня. Голодна кутя та Водохреще очікуються в Україні із сухою та навіть часто сонячною погодою,
      – жартівливо зазначає вона.

      Причиною такої аномалії послуговує антициклон. Щоправда, вночі температура повітря трохи знизиться, до -5 градусів, а в Карпатах навіть до -4…-9.

      Втім, вдень майже всюди в середньому – +2...+4 градуси.

      Найхолодніше буде на Закарпатті та у Києві – 0...+2 градуси.

      Вітер буде південно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.

      Увага! Вранці 18 січня у більшості областей країни – туман, видимість 200 – 500 метрів.

      Прогноз погоди на суботу, 18 січня, у містах України:

      Ужгород – 0…+2

      Львів – +2…+4

      Івано-Франківськ – +2…+4

      Тернопіль – +2…+4

      Чернівці – +2…+4

      Хмельницький – +2…+4

      Луцьк – +2…+4

      Рівне – +2…+4

      Житомир – +2…+4

      Вінниця – 0…+2

      Одеса – +1…+3

      Миколаїв – +2…+4

      Херсон – +2…+4

      Сімферополь – +2…+4

      Кропивницький – +2…+4

      Черкаси – +1…+3

      Чернігів – +2…+4

      Суми – +2…+4

      Полтава – +1…+3

      Дніпро – +2…+4

      Запоріжжя – +1…+3

      Донецьк – +1…+3

      Луганськ – +1…+3

      Харків – +2…+4

      Київ – 0...+2


      Прогноз погоди на суботу, 18 січня, від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода
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