Прогноз погоди на 18 січня: жодних морозів, снігу та інших ознак зими

Погода в Україні у суботу, 18 січня, буде й надалі теплою та сонячною. Вночі температура знизиться до -10 лише у Карпатах.

Про теплу, сонячну та суху погоду пише українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

Це цікаво: Зима, як 50 років тому: коли похолодає в Україні

Сонце світить, трава – зелена, пташки співають, народ починає придивлятися до насіння квітів в магазинах… І така картинка цілком буде доречною на святкові вихідні, на 18 –19 січня. Голодна кутя та Водохреще очікуються в Україні із сухою та навіть часто сонячною погодою,

– жартівливо зазначає вона.

Причиною такої аномалії послуговує антициклон. Щоправда, вночі температура повітря трохи знизиться, до -5 градусів, а в Карпатах навіть до -4…-9.

Втім, вдень майже всюди в середньому – +2...+4 градуси.

Найхолодніше буде на Закарпатті та у Києві – 0...+2 градуси.

Вітер буде південно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.

Увага! Вранці 18 січня у більшості областей країни – туман, видимість 200 – 500 метрів.

Прогноз погоди на суботу, 18 січня, у містах України:

Ужгород – 0…+2

Львів – +2…+4

Івано-Франківськ – +2…+4

Тернопіль – +2…+4

Чернівці – +2…+4

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – +2…+4

Рівне – +2…+4

Житомир – +2…+4

Вінниця – 0…+2

Одеса – +1…+3

Миколаїв – +2…+4

Херсон – +2…+4

Сімферополь – +2…+4

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +1…+3

Чернігів – +2…+4

Суми – +2…+4

Полтава – +1…+3

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +1…+3

Донецьк – +1…+3

Луганськ – +1…+3

Харків – +2…+4

Київ – 0...+2



Прогноз погоди на суботу, 18 січня, від Укргідрометцентру