Прогноз погоди на 18 січня: жодних морозів, снігу та інших ознак зими
Погода в Україні у суботу, 18 січня, буде й надалі теплою та сонячною. Вночі температура знизиться до -10 лише у Карпатах.
Про теплу, сонячну та суху погоду пише українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
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Сонце світить, трава – зелена, пташки співають, народ починає придивлятися до насіння квітів в магазинах… І така картинка цілком буде доречною на святкові вихідні, на 18 –19 січня. Голодна кутя та Водохреще очікуються в Україні із сухою та навіть часто сонячною погодою,
– жартівливо зазначає вона.
Причиною такої аномалії послуговує антициклон. Щоправда, вночі температура повітря трохи знизиться, до -5 градусів, а в Карпатах навіть до -4…-9.
Втім, вдень майже всюди в середньому – +2...+4 градуси.
Найхолодніше буде на Закарпатті та у Києві – 0...+2 градуси.
Вітер буде південно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.
Увага! Вранці 18 січня у більшості областей країни – туман, видимість 200 – 500 метрів.
Прогноз погоди на суботу, 18 січня, у містах України:
Ужгород – 0…+2
Львів – +2…+4
Івано-Франківськ – +2…+4
Тернопіль – +2…+4
Чернівці – +2…+4
Хмельницький – +2…+4
Луцьк – +2…+4
Рівне – +2…+4
Житомир – +2…+4
Вінниця – 0…+2
Одеса – +1…+3
Миколаїв – +2…+4
Херсон – +2…+4
Сімферополь – +2…+4
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +1…+3
Чернігів – +2…+4
Суми – +2…+4
Полтава – +1…+3
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +1…+3
Донецьк – +1…+3
Луганськ – +1…+3
Харків – +2…+4
Київ – 0...+2