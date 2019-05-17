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      Прогноз погоды на 18 мая: почти по всей Украине ожидается жара

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      Погода 18 мая 2019 Украина - почти везде ожидается жара
      Прогноз погоды на 18 мая / unsplash.com

      Погода в Украине в субботу, 18 мая, будет почти летней. Дожди и грозы ожидаются только на Западе, частично в Винницкой и Одесской областях ожидаются дожди и грозы, возможен град и шквалистый ветер.

      Температура воздуха в субботу будет колебаться в пределах +20 +25 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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      Пока в западных областях дожди, на других территориях будет по-летнему жарко – сухо и солнечно.

      При грозах возможен град и шквалистое усиление ветра. Поэтому надо быть осторожнным во время грозы
      – особая, предупреждает Диденко жителей Запада.

      В северных, восточных, части южных и центральных областях воздух прогреется до +25 +30 градусов, на Востоке и Юге иногда и до +32 градусов.

      В Киеве в субботу, 18 мая, воздух прогреется до +23 +26 градусов.

      Прогноз погоды на субботу, 18 мая, в городах Украины:

      Ужгород – +23 ... +25

      Львов – +22 ... +24

      Ивано-Франковск – +23 ... +25

      Тернополь – +22 ... +24

      Черновцы – +23 ... +25

      Хмельницкий – +22 ... +24

      Луцк – +23 ... +25

      Ровно – +22 ... +24

      Житомир – +24 ... +26

      Винница – +24 ... +26

      Одесса – +26 ... +28

      Николаев – +27 ... +29

      Херсон – +28 ... +30

      Симферополь – +27 ... +29

      Кропивницкий – +25 ... +27

      Черкассы – +25 ... +27

      Чернигов – +23 ... +25

      Суммы – +22 ... +24

      Полтава – +24 ... +26

      Днепр – +25 ... +27

      Запорожье – +27 ... +29

      Донецк – +24 ... +26

      Луганск – +24 ... +26

      Харьков – +24 ... +26

      Киев – +24 ... +26


      Прогноз погоды на субботу, 18 мая, от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики
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