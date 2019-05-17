Прогноз погоды на 18 мая: почти по всей Украине ожидается жара
Погода в Украине в субботу, 18 мая, будет почти летней. Дожди и грозы ожидаются только на Западе, частично в Винницкой и Одесской областях ожидаются дожди и грозы, возможен град и шквалистый ветер.
Температура воздуха в субботу будет колебаться в пределах +20 +25 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Пока в западных областях дожди, на других территориях будет по-летнему жарко – сухо и солнечно.
При грозах возможен град и шквалистое усиление ветра. Поэтому надо быть осторожнным во время грозы
– особая, предупреждает Диденко жителей Запада.
В северных, восточных, части южных и центральных областях воздух прогреется до +25 +30 градусов, на Востоке и Юге иногда и до +32 градусов.
В Киеве в субботу, 18 мая, воздух прогреется до +23 +26 градусов.
Прогноз погоды на субботу, 18 мая, в городах Украины:
Ужгород – +23 ... +25
Львов – +22 ... +24
Ивано-Франковск – +23 ... +25
Тернополь – +22 ... +24
Черновцы – +23 ... +25
Хмельницкий – +22 ... +24
Луцк – +23 ... +25
Ровно – +22 ... +24
Житомир – +24 ... +26
Винница – +24 ... +26
Одесса – +26 ... +28
Николаев – +27 ... +29
Херсон – +28 ... +30
Симферополь – +27 ... +29
Кропивницкий – +25 ... +27
Черкассы – +25 ... +27
Чернигов – +23 ... +25
Суммы – +22 ... +24
Полтава – +24 ... +26
Днепр – +25 ... +27
Запорожье – +27 ... +29
Донецк – +24 ... +26
Луганск – +24 ... +26
Харьков – +24 ... +26
Киев – +24 ... +26
Прогноз погоды на субботу, 18 мая, от Укргидрометцентра