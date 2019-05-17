Прогноз погоды на 18 мая: почти по всей Украине ожидается жара

Погода в Украине в субботу, 18 мая, будет почти летней. Дожди и грозы ожидаются только на Западе, частично в Винницкой и Одесской областях ожидаются дожди и грозы, возможен град и шквалистый ветер.

Температура воздуха в субботу будет колебаться в пределах +20 +25 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Пока в западных областях дожди, на других территориях будет по-летнему жарко – сухо и солнечно.

При грозах возможен град и шквалистое усиление ветра. Поэтому надо быть осторожнным во время грозы

– особая, предупреждает Диденко жителей Запада.

В северных, восточных, части южных и центральных областях воздух прогреется до +25 +30 градусов, на Востоке и Юге иногда и до +32 градусов.

В Киеве в субботу, 18 мая, воздух прогреется до +23 +26 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 18 мая, в городах Украины:

Ужгород – +23 ... +25

Львов – +22 ... +24

Ивано-Франковск – +23 ... +25

Тернополь – +22 ... +24

Черновцы – +23 ... +25

Хмельницкий – +22 ... +24

Луцк – +23 ... +25

Ровно – +22 ... +24

Житомир – +24 ... +26

Винница – +24 ... +26

Одесса – +26 ... +28

Николаев – +27 ... +29

Херсон – +28 ... +30

Симферополь – +27 ... +29

Кропивницкий – +25 ... +27

Черкассы – +25 ... +27

Чернигов – +23 ... +25

Суммы – +22 ... +24

Полтава – +24 ... +26

Днепр – +25 ... +27

Запорожье – +27 ... +29

Донецк – +24 ... +26

Луганск – +24 ... +26

Харьков – +24 ... +26

Киев – +24 ... +26



Прогноз погоды на субботу, 18 мая, от Укргидрометцентра