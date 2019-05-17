Прогноз погоди на 18 травня: майже до всієї України йде спека

Погода в Україні у суботу, 18 травня, буде майже літньою. Дощі та грози очікуються лише на Заході, частково на Вінниччині та Одещині очікуються дощі та грози, можливий град та шквалисте посилення вітру.

Температура повітря у суботу коливатиметься у межах +20 +25 градусів, повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Поки у західних областях дощитиме, на інших територіях буде по-літньому спекотно – сухо та сонячно.

При грозах можливі град та шквалисте посилення вітру. Тому обережність під час грози

– особлива, попереджає Діденко жителів Заходу.

У північних, східних, частині південних та центральних областей повітря прогріється до +25 +30 градусів, на Сході та Півдні подекуди й до +32 градусів.

У Києві у суботу, 18 травня, повітря прогріється до +23+26 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 18 травня, у містах України:

Ужгород – +23…+25

Львів – +22…+24

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +22…+24

Чернівці – +23…+25

Хмельницький – +22…+24

Луцьк – +23…+25

Рівне – +22…+24

Житомир – +24…+26

Вінниця – +24…+26

Одеса – +26…+28

Миколаїв – +27…+29

Херсон – +28…+30

Сімферополь – +27…+29

Кропивницький – +25…+27

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +23…+25

Суми – +22…+24

Полтава – +24…+26

Дніпро – +25…+27

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +24…+26

Луганськ – +24…+26

Харків – +24…+26

Київ – +24…+26



Прогноз погоди на суботу, 18 травня, від Укргідрометцентру