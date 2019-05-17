Прогноз погоди на 18 травня: майже до всієї України йде спека
Погода в Україні у суботу, 18 травня, буде майже літньою. Дощі та грози очікуються лише на Заході, частково на Вінниччині та Одещині очікуються дощі та грози, можливий град та шквалисте посилення вітру.
Температура повітря у суботу коливатиметься у межах +20 +25 градусів, повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Читайте також: Негода накрила Івано-Франківськ: в області підтоплено понад 300 будинків – фото та відео
Поки у західних областях дощитиме, на інших територіях буде по-літньому спекотно – сухо та сонячно.
При грозах можливі град та шквалисте посилення вітру. Тому обережність під час грози
– особлива, попереджає Діденко жителів Заходу.
У північних, східних, частині південних та центральних областей повітря прогріється до +25 +30 градусів, на Сході та Півдні подекуди й до +32 градусів.
У Києві у суботу, 18 травня, повітря прогріється до +23+26 градусів.
Прогноз погоди на суботу, 18 травня, у містах України:
Ужгород – +23…+25
Львів – +22…+24
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +22…+24
Чернівці – +23…+25
Хмельницький – +22…+24
Луцьк – +23…+25
Рівне – +22…+24
Житомир – +24…+26
Вінниця – +24…+26
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +28…+30
Сімферополь – +27…+29
Кропивницький – +25…+27
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +23…+25
Суми – +22…+24
Полтава – +24…+26
Дніпро – +25…+27
Запоріжжя – +27…+29
Донецьк – +24…+26
Луганськ – +24…+26
Харків – +24…+26
Київ – +24…+26
Прогноз погоди на суботу, 18 травня, від Укргідрометцентру