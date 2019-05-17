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      Прогноз погоди на 18 травня: майже до всієї України йде спека

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      Погода 18 травня 2019 Україна - майже всюди очікується спека
      Прогноз погоди на 18 травня / unsplash.com

      Погода в Україні у суботу, 18 травня, буде майже літньою. Дощі та грози очікуються лише на Заході, частково на Вінниччині та Одещині очікуються дощі та грози, можливий град та шквалисте посилення вітру.

      Температура повітря у суботу коливатиметься у межах +20 +25 градусів, повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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      Поки у західних областях дощитиме, на інших територіях буде по-літньому спекотно – сухо та сонячно.

      При грозах можливі град та шквалисте посилення вітру. Тому обережність під час грози
      – особлива, попереджає Діденко жителів Заходу. 

      У північних, східних, частині південних та центральних областей повітря прогріється до +25 +30 градусів, на Сході та Півдні подекуди й до +32 градусів.

      У Києві у суботу, 18 травня, повітря прогріється до +23+26 градусів.

      Прогноз погоди на суботу, 18 травня, у містах України:

      Ужгород – +23…+25

      Львів – +22…+24

      Івано-Франківськ – +23…+25

      Тернопіль – +22…+24

      Чернівці – +23…+25

      Хмельницький – +22…+24

      Луцьк – +23…+25

      Рівне – +22…+24

      Житомир – +24…+26

      Вінниця – +24…+26

      Одеса – +26…+28

      Миколаїв – +27…+29

      Херсон – +28…+30

      Сімферополь – +27…+29

      Кропивницький – +25…+27

      Черкаси – +25…+27

      Чернігів – +23…+25

      Суми – +22…+24

      Полтава – +24…+26

      Дніпро – +25…+27

      Запоріжжя – +27…+29

      Донецьк – +24…+26

      Луганськ – +24…+26

      Харків – +24…+26

      Київ – +24…+26


      Прогноз погоди на суботу, 18 травня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Новини політики
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