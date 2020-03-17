17:27
17 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кремлевские колдуны против коронавируса. Рогозин и дама его сердца
      Вєсті Кремля
      23:08, 16 марта
      Вести.UA: Гордон поборет коронавирус. Трещина в “Слуге народа”
      Вєсті.UA
      19:52, 16 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Прогноз погоды на 18 марта: в Украине будет солнечно, но ночью – мороз

      - Читати новину українською

      Погода в Украине в среду, 18 марта, будет безоблачной. Днем синоптики обещают до +14 градусов тепла, однако ночью температура местами опустится даже до -5.

      Наталья Диденко в фейсбуке сообщила, что 18 марта во всех областях Украины будет светить солнце, будет сухо, ясно и сравнительно тепло.

      К теме Из-за аномально теплой зимы украинцам могут ограничить использование воды: детали

      Теплее всего будет в западных областях Украины – от +12 до +15 градусов тепла. Самую холодную погоду обещают в Одесской области и в Крыму – от +8 до +10 градусов.

      Ветер будет юго-западный 3–4 метров в секунду.

      В то же время ночью в Украину вернутся морозы. Местами температура воздуха опустится до -1...-5 градусов мороза.

      В Киеве среда будет солнечной и теплой, температура воздуха в пределах +8...+10 градусов тепла, ночью – -1...+1.

      Прогноз погоды на среду, 18 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +12...+14

      Львов – +13...+15

      Ивано-Франковск – +12...+14

      Тернополь – +11...+13

      Черновцы – +12...+14

      Хмельницкий – +10...+12

      Луцк – +12...+14

      Ровно – +11...+13

      Житомир – +9...+11

      Винница – +9...+11

      Одесса – +8...+10

      Николаев – +10...+12

      Херсон – +9...+11

      Симферополь – +8...+10

      Кропивницкий – +10...+12

      Черкассы – +9...+11

      Чернигов – +8....+10

      Сумы - +9... +11

      Полтава – +9...+11

      Днепр – +10...+12

      Запорожье – +9...+11

      Донецк – +8...+10

      Луганск – +9...+11

      Харьков – +10...+12

      Киев – +8...+10


      Прогноз погоды в Украине на 18 марта от Укргидрометцентра

      В Киеве, Харькове и Днепре закрывают метро: что известно
      сегодня
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Погода
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Страх депортация. Как действовать иммигрантам без документов, если заболели
      Світові Медіа
      сегодня , 16:50 Лекарство против коронавируса: как мошенники обманывают украинцев
      Юлія Поскробок
      16 марта , 21:47 IPO 2020. Инвестиционные возможности
      16 марта , 14:00 Старое авто или новое в кредит: что выгоднее
      сегодня , 16:05 Санкции ЕС против России. Почему нет продвижения по урегулированию ситуации в Украине
      Віталій Портников
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук