Прогноз погоды на 18 марта: в Украине будет солнечно, но ночью – мороз
Погода в Украине в среду, 18 марта, будет безоблачной. Днем синоптики обещают до +14 градусов тепла, однако ночью температура местами опустится даже до -5.
Наталья Диденко в фейсбуке сообщила, что 18 марта во всех областях Украины будет светить солнце, будет сухо, ясно и сравнительно тепло.
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Теплее всего будет в западных областях Украины – от +12 до +15 градусов тепла. Самую холодную погоду обещают в Одесской области и в Крыму – от +8 до +10 градусов.
Ветер будет юго-западный 3–4 метров в секунду.
В то же время ночью в Украину вернутся морозы. Местами температура воздуха опустится до -1...-5 градусов мороза.
В Киеве среда будет солнечной и теплой, температура воздуха в пределах +8...+10 градусов тепла, ночью – -1...+1.
Прогноз погоды на среду, 18 марта, в городах Украины:
Ужгород – +12...+14
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +12...+14
Хмельницкий – +10...+12
Луцк – +12...+14
Ровно – +11...+13
Житомир – +9...+11
Винница – +9...+11
Одесса – +8...+10
Николаев – +10...+12
Херсон – +9...+11
Симферополь – +8...+10
Кропивницкий – +10...+12
Черкассы – +9...+11
Чернигов – +8....+10
Сумы - +9... +11
Полтава – +9...+11
Днепр – +10...+12
Запорожье – +9...+11
Донецк – +8...+10
Луганск – +9...+11
Харьков – +10...+12
Киев – +8...+10