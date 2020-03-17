Прогноз погоды на 18 марта: в Украине будет солнечно, но ночью – мороз

Погода в Украине в среду, 18 марта, будет безоблачной. Днем синоптики обещают до +14 градусов тепла, однако ночью температура местами опустится даже до -5.

Наталья Диденко в фейсбуке сообщила, что 18 марта во всех областях Украины будет светить солнце, будет сухо, ясно и сравнительно тепло.

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Теплее всего будет в западных областях Украины – от +12 до +15 градусов тепла. Самую холодную погоду обещают в Одесской области и в Крыму – от +8 до +10 градусов.

Ветер будет юго-западный 3–4 метров в секунду.

В то же время ночью в Украину вернутся морозы. Местами температура воздуха опустится до -1...-5 градусов мороза.

В Киеве среда будет солнечной и теплой, температура воздуха в пределах +8...+10 градусов тепла, ночью – -1...+1.

Прогноз погоды на среду, 18 марта, в городах Украины:

Ужгород – +12...+14

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +12...+14

Ровно – +11...+13

Житомир – +9...+11

Винница – +9...+11

Одесса – +8...+10

Николаев – +10...+12

Херсон – +9...+11

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +8....+10

Сумы - +9... +11

Полтава – +9...+11

Днепр – +10...+12

Запорожье – +9...+11

Донецк – +8...+10

Луганск – +9...+11

Харьков – +10...+12

Киев – +8...+10



Прогноз погоды в Украине на 18 марта от Укргидрометцентра