Прогноз погоди на 18 березня: в Україні буде сонячно, але вночі – мороз
Погода в Україні у середу, 18 березня, буде безхмарною. Вдень синоптики обіцяють до +14 градусів тепла, однак вночі температура подекуди опуститься навіть до -5.
Наталка Діденко у фейсбуці повідомила, що 18 березня в усіх областях України світитиме сонце, буде сухо, ясно та порівняно тепло.
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Найтепліше буде у західних областях України – від +12 до +15 градусів тепла. Найхолоднішу погоду обіцяють та Одещині та в Криму – від +8 до +10 градусів.
Вітер буде південно-західний 3 – 4 метрів за секунду.
Водночас вночі в Україну повернуться морози. Подекуди температура повітря опуститься до -1...-5 градусів морозу.
У Києві середа буде сонячною та теплою, температура повітря у межах +8...+10 градусів тепла, вночі – -1...+1.
Прогноз погоди на середу, 18 березня, у містах України:
Ужгород – +12…+14
Львів – +13…+15
Івано-Франківськ – +12…+14
Тернопіль – +11…+13
Чернівці – +12…+14
Хмельницький – +10…+12
Луцьк – +12…+14
Рівне – +11…+13
Житомир – +9…+11
Вінниця – +9…+11
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +10…+12
Херсон – +9…+11
Сімферополь – +8…+10
Кропивницький – +10…+12
Черкаси – +9…+11
Чернігів – +8….+10
Суми – +9…+11
Полтава – +9…+11
Дніпро – +10…+12
Запоріжжя – +9…+11
Донецьк – +8…+10
Луганськ – +9…+11
Харків – +10…+12
Київ – +8…+10
Прогноз погоди в Україні на 18 березня від Укргідрометцентру