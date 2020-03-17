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      Прогноз погоди на 18 березня: в Україні буде сонячно, але вночі – мороз

      -
      Прогноз погоди в Україні / pinterest.ru

      Погода в Україні у середу, 18 березня, буде безхмарною. Вдень синоптики обіцяють до +14 градусів тепла, однак вночі температура подекуди опуститься навіть до -5.

      Наталка Діденко у фейсбуці повідомила, що 18 березня в усіх областях України світитиме сонце, буде сухо, ясно та порівняно тепло.

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      Найтепліше буде у західних областях України – від +12 до +15 градусів тепла. Найхолоднішу погоду обіцяють та Одещині та в Криму – від +8 до +10 градусів.

      Вітер буде південно-західний 3 – 4 метрів за секунду.

      Водночас вночі в Україну повернуться морози. Подекуди температура повітря опуститься до -1...-5 градусів морозу.

      У Києві середа буде сонячною та теплою, температура повітря у межах +8...+10 градусів тепла, вночі – -1...+1.

      Прогноз погоди на середу, 18 березня, у містах України:

      Ужгород – +12…+14

      Львів – +13…+15

      Івано-Франківськ – +12…+14

      Тернопіль – +11…+13

      Чернівці – +12…+14

      Хмельницький – +10…+12

      Луцьк – +12…+14

      Рівне – +11…+13

      Житомир – +9…+11

      Вінниця – +9…+11

      Одеса – +8…+10

      Миколаїв – +10…+12

      Херсон – +9…+11

      Сімферополь – +8…+10

      Кропивницький – +10…+12

      Черкаси – +9…+11

      Чернігів – +8….+10

      Суми – +9…+11

      Полтава – +9…+11

      Дніпро – +10…+12

      Запоріжжя – +9…+11

      Донецьк – +8…+10

      Луганськ – +9…+11

      Харків – +10…+12

      Київ – +8…+10


      Прогноз погоди в Україні на 18 березня від Укргідрометцентру

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      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Погода Новини України
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