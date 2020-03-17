Прогноз погоди на 18 березня: в Україні буде сонячно, але вночі – мороз

Погода в Україні у середу, 18 березня, буде безхмарною. Вдень синоптики обіцяють до +14 градусів тепла, однак вночі температура подекуди опуститься навіть до -5.

Наталка Діденко у фейсбуці повідомила, що 18 березня в усіх областях України світитиме сонце, буде сухо, ясно та порівняно тепло.

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Найтепліше буде у західних областях України – від +12 до +15 градусів тепла. Найхолоднішу погоду обіцяють та Одещині та в Криму – від +8 до +10 градусів.

Вітер буде південно-західний 3 – 4 метрів за секунду.

Водночас вночі в Україну повернуться морози. Подекуди температура повітря опуститься до -1...-5 градусів морозу.

У Києві середа буде сонячною та теплою, температура повітря у межах +8...+10 градусів тепла, вночі – -1...+1.

Прогноз погоди на середу, 18 березня, у містах України:

Ужгород – +12…+14

Львів – +13…+15

Івано-Франківськ – +12…+14

Тернопіль – +11…+13

Чернівці – +12…+14

Хмельницький – +10…+12

Луцьк – +12…+14

Рівне – +11…+13

Житомир – +9…+11

Вінниця – +9…+11

Одеса – +8…+10

Миколаїв – +10…+12

Херсон – +9…+11

Сімферополь – +8…+10

Кропивницький – +10…+12

Черкаси – +9…+11

Чернігів – +8….+10

Суми – +9…+11

Полтава – +9…+11

Дніпро – +10…+12

Запоріжжя – +9…+11

Донецьк – +8…+10

Луганськ – +9…+11

Харків – +10…+12

Київ – +8…+10



Прогноз погоди в Україні на 18 березня від Укргідрометцентру