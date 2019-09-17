Прогноз погоды на 18 сентября: в Украине похолодает еще больше
Погода в Украине в среду, 18 сентября, будет еще холоднее, чем в течение предыдущих дней. Кроме похолодания, стоит ожидать на незначительных осадов и сильного ветра.
Дождей стоит ожидать практически во всех регионах, кроме Запада и Центра. Всюду остальные дожди будут периодическими, сообщает синоптик Наталья Диденко.
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Тем не менее больше всего на погоду будет влиять сильный ветер. В среду, 18 сентября, он может достигать 15-22 метров за секунду. Синоптик даже советует быть осторожными под большими деревьями и билбордами, а также тщательно выбирать место для парковки автомобилей.
Температура воздуха на большей части территории страны составит прохладные +11...+15 градусов, на Юге +15...+21 градус. Сравнительно тепло будет только в Крыму – до +25 градусов.
В Киеве среда ожидается влажной, холодной и ветреной. Порывы ветра будут достигать сильных значений до 15-20 метров в секунду, похолодает до +11...+13 градусов.
Прогноз погоды на среду, 18 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +14...+16
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +13...+15
Черновцы – +13...+15
Хмельницкий – +12...+14
Луцк – +12...+14
Ровно – +12...+14
Житомир – +12...+14
Винница – +14...+16
Одесса – +18...+20
Николаев – +18...+20
Херсон – +18...+20
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +13...+15
Черкассы – +13...+15
Чернигов – +12...+14
Сумы – +11...+13
Полтава – +12...+14
Днепр – +16...+18
Запорожье – +17...+19
Донецк – +16...+18
Луганск – +16...+18
Харьков – +15...+17
Киев – +12...+14