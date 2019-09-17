Прогноз погоды на 18 сентября: в Украине похолодает еще больше

Погода в Украине в среду, 18 сентября, будет еще холоднее, чем в течение предыдущих дней. Кроме похолодания, стоит ожидать на незначительных осадов и сильного ветра.

Дождей стоит ожидать практически во всех регионах, кроме Запада и Центра. Всюду остальные дожди будут периодическими, сообщает синоптик Наталья Диденко.

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Тем не менее больше всего на погоду будет влиять сильный ветер. В среду, 18 сентября, он может достигать 15-22 метров за секунду. Синоптик даже советует быть осторожными под большими деревьями и билбордами, а также тщательно выбирать место для парковки автомобилей.

Температура воздуха на большей части территории страны составит прохладные +11...+15 градусов, на Юге +15...+21 градус. Сравнительно тепло будет только в Крыму – до +25 градусов.

В Киеве среда ожидается влажной, холодной и ветреной. Порывы ветра будут достигать сильных значений до 15-20 метров в секунду, похолодает до +11...+13 градусов.

Прогноз погоды на среду, 18 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +14...+16

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +12...+14

Ровно – +12...+14

Житомир – +12...+14

Винница – +14...+16

Одесса – +18...+20

Николаев – +18...+20

Херсон – +18...+20

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +12...+14

Сумы – +11...+13

Полтава – +12...+14

Днепр – +16...+18

Запорожье – +17...+19

Донецк – +16...+18

Луганск – +16...+18

Харьков – +15...+17

Киев – +12...+14



Прогноз погоды на 18 сентября от Укргидрометцентра