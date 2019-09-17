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      Прогноз погоды на 18 сентября: в Украине похолодает еще больше

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      Погода 18 сентября 2019 Украина: какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды в Украине на 18 сентября / укроп.org

      Погода в Украине в среду, 18 сентября, будет еще холоднее, чем в течение предыдущих дней. Кроме похолодания, стоит ожидать на незначительных осадов и сильного ветра.

      Дождей стоит ожидать практически во всех регионах, кроме Запада и Центра. Всюду остальные дожди будут периодическими, сообщает синоптик Наталья Диденко.

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      Тем не менее больше всего на погоду будет влиять сильный ветер. В среду, 18 сентября, он может достигать 15-22 метров за секунду. Синоптик даже советует быть осторожными под большими деревьями и билбордами, а также тщательно выбирать место для парковки автомобилей.

      Температура воздуха на большей части территории страны составит прохладные +11...+15 градусов, на Юге +15...+21 градус. Сравнительно тепло будет только в Крыму – до +25 градусов.

      В Киеве среда ожидается влажной, холодной и ветреной. Порывы ветра будут достигать сильных значений до 15-20 метров в секунду, похолодает до +11...+13 градусов.

      Прогноз погоды на среду, 18 сентября, в городах Украины:

      Ужгород – +14...+16

      Львов – +12...+14

      Ивано-Франковск – +13...+15

      Тернополь – +13...+15

      Черновцы – +13...+15

      Хмельницкий – +12...+14

      Луцк – +12...+14

      Ровно – +12...+14

      Житомир – +12...+14

      Винница – +14...+16

      Одесса – +18...+20

      Николаев – +18...+20

      Херсон – +18...+20

      Симферополь – +19...+21

      Кропивницкий – +13...+15

      Черкассы – +13...+15

      Чернигов – +12...+14

      Сумы – +11...+13

      Полтава – +12...+14

      Днепр – +16...+18

      Запорожье – +17...+19

      Донецк – +16...+18

      Луганск – +16...+18

      Харьков – +15...+17

      Киев – +12...+14

      погода в Україні 18 вересня
      Прогноз погоды на 18 сентября от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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