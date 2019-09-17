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      Прогноз погоди на 18 вересня: в Україні похолодає ще більше

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      Погода 18 вересня 2019 Україна: яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди в Україні на 18 вересня / укроп.org

      Погода в Україні у середу, 18 вересня, буде ще холодніше, ніж протягом попередніх днів. Крім похолодання, варто очікувати і на незначні опади та сильний вітер.

      На дощі варто очікувати практично у всіх регіонах, крім Заходу та Центру. Усюди решта дощі будуть періодичними, повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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      Тим не менш найбільше на погоду впливатиме сильний вітер. У середу, 18 вересня, він може досягати 15-22 метрів за секунду. Синоптик навіть радить бути обережними під великими деревами і білбордами, а також ретельно вибирати місце для паркування автомобілів.

      Температура повітря на більшій частині території країни становитиме прохолодні +11+15 градусів, на Півдні +15+21 градус. Порівняно тепло буде лише у Криму – до +25 градусів.

      У Києві середа очікується вологою, холодною та вітряною. Пориви вітру досягатимуть сильних значень до 15-20 метрів за секунду, похолодає до +11+13 градусів.

      Прогноз погоди на середу, 18 вересня, у містах України:

      Ужгород – +14…+16

      Львів – +12…+14

      Івано-Франківськ – +13…+15

      Тернопіль – +13…+15

      Чернівці – +13…+15

      Хмельницький – +12…+14

      Луцьк – +12…+14

      Рівне – +12…+14

      Житомир – +12…+14

      Вінниця – +14…+16

      Одеса – +18…+20

      Миколаїв – +18…+20

      Херсон – +18…+20

      Сімферополь – +19…+21

      Кропивницький – +13…+15

      Черкаси – +13…+15

      Чернігів – +12…+14

      Суми – +11…+13

      Полтава – +12…+14

      Дніпро – +16…+18

      Запоріжжя – +17…+19

      Донецьк – +16…+18

      Луганськ – +16…+18

      Харків – +15…+17

      Київ – +12…+14

      погода в Україні 18 вересня
      Прогноз погоди на 18 вересня від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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