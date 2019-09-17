Прогноз погоди на 18 вересня: в Україні похолодає ще більше
Погода в Україні у середу, 18 вересня, буде ще холодніше, ніж протягом попередніх днів. Крім похолодання, варто очікувати і на незначні опади та сильний вітер.
На дощі варто очікувати практично у всіх регіонах, крім Заходу та Центру. Усюди решта дощі будуть періодичними, повідомляє синоптик Наталка Діденко.
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Тим не менш найбільше на погоду впливатиме сильний вітер. У середу, 18 вересня, він може досягати 15-22 метрів за секунду. Синоптик навіть радить бути обережними під великими деревами і білбордами, а також ретельно вибирати місце для паркування автомобілів.
Температура повітря на більшій частині території країни становитиме прохолодні +11+15 градусів, на Півдні +15+21 градус. Порівняно тепло буде лише у Криму – до +25 градусів.
У Києві середа очікується вологою, холодною та вітряною. Пориви вітру досягатимуть сильних значень до 15-20 метрів за секунду, похолодає до +11+13 градусів.
Прогноз погоди на середу, 18 вересня, у містах України:
Ужгород – +14…+16
Львів – +12…+14
Івано-Франківськ – +13…+15
Тернопіль – +13…+15
Чернівці – +13…+15
Хмельницький – +12…+14
Луцьк – +12…+14
Рівне – +12…+14
Житомир – +12…+14
Вінниця – +14…+16
Одеса – +18…+20
Миколаїв – +18…+20
Херсон – +18…+20
Сімферополь – +19…+21
Кропивницький – +13…+15
Черкаси – +13…+15
Чернігів – +12…+14
Суми – +11…+13
Полтава – +12…+14
Дніпро – +16…+18
Запоріжжя – +17…+19
Донецьк – +16…+18
Луганськ – +16…+18
Харків – +15…+17
Київ – +12…+14