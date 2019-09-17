Прогноз погоди на 18 вересня: в Україні похолодає ще більше

Погода в Україні у середу, 18 вересня, буде ще холодніше, ніж протягом попередніх днів. Крім похолодання, варто очікувати і на незначні опади та сильний вітер.

На дощі варто очікувати практично у всіх регіонах, крім Заходу та Центру. Усюди решта дощі будуть періодичними, повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Тим не менш найбільше на погоду впливатиме сильний вітер. У середу, 18 вересня, він може досягати 15-22 метрів за секунду. Синоптик навіть радить бути обережними під великими деревами і білбордами, а також ретельно вибирати місце для паркування автомобілів.

Температура повітря на більшій частині території країни становитиме прохолодні +11+15 градусів, на Півдні +15+21 градус. Порівняно тепло буде лише у Криму – до +25 градусів.

У Києві середа очікується вологою, холодною та вітряною. Пориви вітру досягатимуть сильних значень до 15-20 метрів за секунду, похолодає до +11+13 градусів.

Прогноз погоди на середу, 18 вересня, у містах України:

Ужгород – +14…+16

Львів – +12…+14

Івано-Франківськ – +13…+15

Тернопіль – +13…+15

Чернівці – +13…+15

Хмельницький – +12…+14

Луцьк – +12…+14

Рівне – +12…+14

Житомир – +12…+14

Вінниця – +14…+16

Одеса – +18…+20

Миколаїв – +18…+20

Херсон – +18…+20

Сімферополь – +19…+21

Кропивницький – +13…+15

Черкаси – +13…+15

Чернігів – +12…+14

Суми – +11…+13

Полтава – +12…+14

Дніпро – +16…+18

Запоріжжя – +17…+19

Донецьк – +16…+18

Луганськ – +16…+18

Харків – +15…+17

Київ – +12…+14



Прогноз погоди на 18 вересня від Укргідрометцентру