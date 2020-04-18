Прогноз погоды на 19 апреля: на Пасху без осадков, дожди на Севере

Погода в Украине в воскресенье, 19 апреля, на Пасху, дожди, хотя и небольшие, возможны в северных областях Украины, а также в Одесской области и в Приазовье. На остальной территории Украины – без существенных осадков.

Температура воздуха пасхальной ночи в Украине + 1...+6 градусов. Местами, кроме Юга, заморозки 0...-3 градуса. Днем в воскресенье +12...+16 градусов, в северных областях немного свежее, +9...+13 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Ветер остается северо-западным, западным, завтра слабым, максимум до умеренного. В Киеве ветер остается северо-западным, западным, небольшим. И шанс изменения его направления на юго-западный не ранее 25-го апреля.

Небольшой, да еще и местами, дождь возможен в столице на Пасху днем. Ночью в Киеве около +3 градусов, возможны заморозки 0...-2 градуса, днем +10...+12 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 19 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +15...+17

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +10...+12

Ровно – +10...+12

Житомир – +10...+12

Винница – +12...+14

Одесса – +13...+15

Николаев – +15...+17

Херсон – +15...+17

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +10...+12

Сумы – + 10... + 12

Полтава – +12...+14

Днепр – +12...+14

Запорожье – +15...+17

Донецк – +11...+13

Луганск – +11...+13

Харьков – +11...+13

Киев – +10...+12



Погода в городах Украины 19 апреля / Изображение Укргидрометцентра