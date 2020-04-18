Прогноз погоды на 19 апреля: на Пасху без осадков, дожди на Севере
Погода в Украине в воскресенье, 19 апреля, на Пасху, дожди, хотя и небольшие, возможны в северных областях Украины, а также в Одесской области и в Приазовье. На остальной территории Украины – без существенных осадков.
Температура воздуха пасхальной ночи в Украине + 1...+6 градусов. Местами, кроме Юга, заморозки 0...-3 градуса. Днем в воскресенье +12...+16 градусов, в северных областях немного свежее, +9...+13 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Ветер остается северо-западным, западным, завтра слабым, максимум до умеренного. В Киеве ветер остается северо-западным, западным, небольшим. И шанс изменения его направления на юго-западный не ранее 25-го апреля.
Небольшой, да еще и местами, дождь возможен в столице на Пасху днем. Ночью в Киеве около +3 градусов, возможны заморозки 0...-2 градуса, днем +10...+12 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 19 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +15...+17
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +10...+12
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +10...+12
Луцк – +10...+12
Ровно – +10...+12
Житомир – +10...+12
Винница – +12...+14
Одесса – +13...+15
Николаев – +15...+17
Херсон – +15...+17
Симферополь – +14...+16
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +12...+14
Чернигов – +10...+12
Сумы – + 10... + 12
Полтава – +12...+14
Днепр – +12...+14
Запорожье – +15...+17
Донецк – +11...+13
Луганск – +11...+13
Харьков – +11...+13
Киев – +10...+12
Погода в городах Украины 19 апреля / Изображение Укргидрометцентра
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