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      Прогноз погоды на 19 апреля: на Пасху без осадков, дожди на Севере

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      Погода на 19 апреля / РБК

      Погода в Украине в воскресенье, 19 апреля, на Пасху, дожди, хотя и небольшие, возможны в северных областях Украины, а также в Одесской области и в Приазовье. На остальной территории Украины – без существенных осадков.

      Температура воздуха пасхальной ночи в Украине + 1...+6 градусов. Местами, кроме Юга, заморозки 0...-3 градуса. Днем в воскресенье +12...+16 градусов, в северных областях немного свежее, +9...+13 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

      К слову Могут ли в Украине искусственно вызвать дождь, чтобы потушить лесные пожары

      Ветер остается северо-западным, западным, завтра слабым, максимум до умеренного. В Киеве ветер остается северо-западным, западным, небольшим. И шанс изменения его направления на юго-западный не ранее 25-го апреля.

      Небольшой, да еще и местами, дождь возможен в столице на Пасху днем. Ночью в Киеве около +3 градусов, возможны заморозки 0...-2 градуса, днем +10...+12 градусов.

      Прогноз погоды на воскресенье, 19 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +15...+17

      Львов – +10...+12

      Ивано-Франковск – +10...+12

      Тернополь – +10...+12

      Черновцы – +10...+12

      Хмельницкий – +10...+12

      Луцк – +10...+12

      Ровно – +10...+12

      Житомир – +10...+12

      Винница – +12...+14

      Одесса – +13...+15

      Николаев – +15...+17

      Херсон – +15...+17

      Симферополь – +14...+16

      Кропивницкий – +12...+14

      Черкассы – +12...+14

      Чернигов – +10...+12

      Сумы –  + 10... + 12

      Полтава – +12...+14

      Днепр – +12...+14

      Запорожье – +15...+17

      Донецк – +11...+13

      Луганск – +11...+13

      Харьков – +11...+13

      Киев – +10...+12


      Погода в городах Украины 19 апреля / Изображение Укргидрометцентра

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Погода
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