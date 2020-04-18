Прогноз погоди на 19 квітня: на Великдень без опадів, дощитиме на Півночі
Погода в Україні у неділю, 19 квітня, на Великдень, дощі, хоча й невеликі, можливі у північних областях України, а також на Одещині та в Приазов‘ї. На решті території України – без істотних опадів.
Температура повітря великодньої ночі в Україні +1...+6 градусів. Подекуди, окрім Півдня, заморозки 0...-3 градуси. Вдень у неділю +12...+16 градусів, у північних областях трохи свіжіше, +9...+13 градусів. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
До слова Чи можуть в Україні штучно викликати дощ, аби загасити лісові пожежі
Вітер залишається північно-західним, західним, завтра слабким, максимум до помірного. У Києві вітер залишається північно-західним, західним, невеликим. І шанс зміни його напрямку на південно-західний не раніше 25-го квітня.
Невеликий, та ще й місцями, дощ можливий у столиці на Великдень вдень. Вночі у Києві близько +3 градусів, можливі заморозки 0...-2 градуси, вдень +10...+12 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 19 квітня, у містах України:
Ужгород – +15…+17
Львів – +10…+12
Івано-Франківськ – +10…+12
Тернопіль – +10…+12
Чернівці – +10…+12
Хмельницький – +10…+12
Луцьк – +10…+12
Рівне – +10…+12
Житомир – +10…+12
Вінниця – +12…+14
Одеса – +13…+15
Миколаїв – +15…+17
Херсон – +15…+17
Сімферополь – +14…+16
Кропивницький – +12…+14
Черкаси – +12…+14
Чернігів – +10…+12
Суми – +10…+12
Полтава – +12…+14
Дніпро – +12...+14
Запоріжжя – +15…+17
Донецьк – +11…+13
Луганськ – +11…+13
Харків – +11…+13
Київ – +10…+12
Погода в містах України 19 квітня / Зображення Укргідрометцентру
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