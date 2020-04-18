Прогноз погоди на 19 квітня: на Великдень без опадів, дощитиме на Півночі

Погода в Україні у неділю, 19 квітня, на Великдень, дощі, хоча й невеликі, можливі у північних областях України, а також на Одещині та в Приазов‘ї. На решті території України – без істотних опадів.

Температура повітря великодньої ночі в Україні +1...+6 градусів. Подекуди, окрім Півдня, заморозки 0...-3 градуси. Вдень у неділю +12...+16 градусів, у північних областях трохи свіжіше, +9...+13 градусів. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

До слова Чи можуть в Україні штучно викликати дощ, аби загасити лісові пожежі

Вітер залишається північно-західним, західним, завтра слабким, максимум до помірного. У Києві вітер залишається північно-західним, західним, невеликим. І шанс зміни його напрямку на південно-західний не раніше 25-го квітня.

Невеликий, та ще й місцями, дощ можливий у столиці на Великдень вдень. Вночі у Києві близько +3 градусів, можливі заморозки 0...-2 градуси, вдень +10...+12 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 19 квітня, у містах України:

Ужгород – +15…+17

Львів – +10…+12

Івано-Франківськ – +10…+12

Тернопіль – +10…+12

Чернівці – +10…+12

Хмельницький – +10…+12

Луцьк – +10…+12

Рівне – +10…+12

Житомир – +10…+12

Вінниця – +12…+14

Одеса – +13…+15

Миколаїв – +15…+17

Херсон – +15…+17

Сімферополь – +14…+16

Кропивницький – +12…+14

Черкаси – +12…+14

Чернігів – +10…+12

Суми – +10…+12

Полтава – +12…+14

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +15…+17

Донецьк – +11…+13

Луганськ – +11…+13

Харків – +11…+13

Київ – +10…+12



Погода в містах України 19 квітня / Зображення Укргідрометцентру