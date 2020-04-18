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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Прогноз погоди на 19 квітня: на Великдень без опадів, дощитиме на Півночі

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      Погода на 19 квітня / РБК

      Погода в Україні у неділю, 19 квітня, на Великдень, дощі, хоча й невеликі, можливі у північних областях України, а також на Одещині та в Приазов‘ї. На решті території України – без істотних опадів.

      Температура повітря великодньої ночі в Україні +1...+6 градусів. Подекуди, окрім Півдня, заморозки 0...-3 градуси. Вдень у неділю +12...+16 градусів, у північних областях трохи свіжіше, +9...+13 градусів. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

      До слова Чи можуть в Україні штучно викликати дощ, аби загасити лісові пожежі

      Вітер залишається північно-західним, західним, завтра слабким, максимум до помірного. У Києві вітер залишається північно-західним, західним, невеликим. І шанс зміни його напрямку на південно-західний не раніше 25-го квітня.

      Невеликий, та ще й місцями, дощ можливий у столиці на Великдень вдень. Вночі у Києві близько +3 градусів, можливі заморозки 0...-2 градуси, вдень +10...+12 градусів.

      Прогноз погоди на неділю, 19 квітня, у містах України:

      Ужгород – +15…+17

      Львів – +10…+12

      Івано-Франківськ – +10…+12

      Тернопіль – +10…+12

      Чернівці – +10…+12

      Хмельницький – +10…+12

      Луцьк – +10…+12

      Рівне – +10…+12

      Житомир – +10…+12

      Вінниця – +12…+14

      Одеса – +13…+15

      Миколаїв – +15…+17

      Херсон – +15…+17

      Сімферополь – +14…+16

      Кропивницький – +12…+14

      Черкаси – +12…+14

      Чернігів – +10…+12

      Суми – +10…+12

      Полтава – +12…+14

      Дніпро – +12...+14

      Запоріжжя – +15…+17

      Донецьк – +11…+13

      Луганськ – +11…+13

      Харків – +11…+13

      Київ – +10…+12


      Погода в містах України 19 квітня / Зображення Укргідрометцентру

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Погода
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