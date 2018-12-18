Прогноз погоды на 19 декабря: будет морозно, снег – только на юге
Погода в Украине в среду, 19 декабря, будет прохладной. Мороз усилится почти по всей стране, только в Крыму температурные отметки будут со знаком "плюс". Снег синоптики обещают только в южных регионах.
Соответствующую информацию передают в Укргидрометцентре.
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Так, холоднее всего будет на Киевщине и Винничине. Там температура воздуха опустится до -6...-8 градусов.
Теплее всего традиционно – в Крыму. На полуострове воздух прогреется до +3...+5 градусов. Однако, если почти по всей территории Украины 19 декабря будет сухо и без осадков, то в Крыму синоптики прогнозируют снег с дождем.
Циклон над Турцией и Черным морем обусловит усиление ветра на юге и востоке Украины. А также периодически незначительные осадки.
В целом в большинстве областей Украины существенные осадки маловероятны,
– пишет на своей Facebook-странице Наталья Диденко.
Кроме этого, снег и мокрый снег будут падать в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.
Ветер будет северо-восточным, 7 – 12 метров в секунду.
В Киеве 19 декабря будет морозно, до -5...-7 градусов. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Прогноз погоды на ссереду, 19 декабря, в городах Украины:
Ужгород – -1...-5
Львов – -3...-5
Ивано-Франковск – -3...-5
Тернополь – -3...-5
Черновцы – -4...-6
Хмельницкий – -5...-7
Луцк – -4...-6
Ровно – -4...-6
Житомир – -4...-6
Винница – -6...-8
Одесса – -3...-5
Николаев – -2...-4
Херсон – -1...-3
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – -5...-7
Черкассы – -4...-6
Чернигов – -5...-7
Сумы – -5...-7
Полтава – -5...-7
Днепр – -2...-4
Запорожье – -1...-3
Донецк – -1...-3
Луганск – -3...-5
Харьков – -4...-6
Киев – -6...-8
Прогноз погоды на среду, 19 декабря, от Укргидрометцентра