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      Прогноз погоды на 19 декабря: будет морозно, снег – только на юге

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      Погода 19 декабря 2018 Украина: прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 19 декабря / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в среду, 19 декабря, будет прохладной. Мороз усилится почти по всей стране, только в Крыму температурные отметки будут со знаком "плюс". Снег синоптики обещают только в южных регионах.

      Соответствующую информацию передают в Укргидрометцентре.

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      Так, холоднее всего будет на Киевщине и Винничине. Там температура воздуха опустится до -6...-8 градусов.

      Теплее всего традиционно – в Крыму. На полуострове воздух прогреется до +3...+5 градусов. Однако, если почти по всей территории Украины 19 декабря будет сухо и без осадков, то в Крыму синоптики прогнозируют снег с дождем.

      Циклон над Турцией и Черным морем обусловит усиление ветра на юге и востоке Украины. А также периодически незначительные осадки.
      В целом в большинстве областей Украины существенные осадки маловероятны,
      – пишет на своей Facebook-странице Наталья Диденко.

      Кроме этого, снег и мокрый снег будут падать в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

      Ветер будет северо-восточным, 7 – 12 метров в секунду.

      В Киеве 19 декабря будет морозно, до -5...-7 градусов. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.

      Прогноз погоды на ссереду, 19 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – -1...-5

      Львов – -3...-5

      Ивано-Франковск – -3...-5

      Тернополь – -3...-5

      Черновцы – -4...-6

      Хмельницкий – -5...-7

      Луцк – -4...-6

      Ровно – -4...-6

      Житомир – -4...-6

      Винница – -6...-8

      Одесса – -3...-5

      Николаев – -2...-4

      Херсон – -1...-3

      Симферополь – +3...+5

      Кропивницкий – -5...-7

      Черкассы – -4...-6

      Чернигов – -5...-7

      Сумы – -5...-7

      Полтава – -5...-7

      Днепр – -2...-4

      Запорожье – -1...-3

      Донецк – -1...-3

      Луганск – -3...-5

      Харьков – -4...-6

      Киев – -6...-8

      погода в грудні погода на 19 грудня погода в Україні в грудніПрогноз погоды на среду, 19 декабря, от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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