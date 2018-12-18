Прогноз погоды на 19 декабря: будет морозно, снег – только на юге

Погода в Украине в среду, 19 декабря, будет прохладной. Мороз усилится почти по всей стране, только в Крыму температурные отметки будут со знаком "плюс". Снег синоптики обещают только в южных регионах.

Соответствующую информацию передают в Укргидрометцентре.

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Так, холоднее всего будет на Киевщине и Винничине. Там температура воздуха опустится до -6...-8 градусов.

Теплее всего традиционно – в Крыму. На полуострове воздух прогреется до +3...+5 градусов. Однако, если почти по всей территории Украины 19 декабря будет сухо и без осадков, то в Крыму синоптики прогнозируют снег с дождем.

Циклон над Турцией и Черным морем обусловит усиление ветра на юге и востоке Украины. А также периодически незначительные осадки.

В целом в большинстве областей Украины существенные осадки маловероятны,

– пишет на своей Facebook-странице Наталья Диденко.

Кроме этого, снег и мокрый снег будут падать в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Ветер будет северо-восточным, 7 – 12 метров в секунду.

В Киеве 19 декабря будет морозно, до -5...-7 градусов. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Прогноз погоды на ссереду, 19 декабря, в городах Украины:

Ужгород – -1...-5

Львов – -3...-5

Ивано-Франковск – -3...-5

Тернополь – -3...-5

Черновцы – -4...-6

Хмельницкий – -5...-7

Луцк – -4...-6

Ровно – -4...-6

Житомир – -4...-6

Винница – -6...-8

Одесса – -3...-5

Николаев – -2...-4

Херсон – -1...-3

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – -5...-7

Черкассы – -4...-6

Чернигов – -5...-7

Сумы – -5...-7

Полтава – -5...-7

Днепр – -2...-4

Запорожье – -1...-3

Донецк – -1...-3

Луганск – -3...-5

Харьков – -4...-6

Киев – -6...-8

Прогноз погоды на среду, 19 декабря, от Укргидрометцентра