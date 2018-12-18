Прогноз погоди на 19 грудня: буде морозно, сніг – лише на півдні
Погода в Україні у середу, 19 грудня, буде прохолодною. Мороз посилиться майже по всій країні, лише у Криму температурні позначки будуть зі знаком "плюс". Сніг синоптики обіцяють лише у південних регіонах.
Відповідну інформацію передають в Укргідрометцентрі.
Читайте також: У Львівській області через сильний снігопад обмежили рух фур на трасі міжнародного значення
Так, найхолодніше буде на Київщині та Вінничині. Там температура повітря опуститься до -6...-8 градусів.
Найтепліше, традиційно, – у Криму. На півострові повітря прогріється до +3...+5 градусів. Проте, якщо майже по всій території України 19 грудня буде сухо та без опадів, то в Криму синоптики прогнозують сніг із дощем.
Циклон над Туреччиною та Чорним морем зумовить посилення вітру на півдні та сході України. А також періодично незначні опади.
Загалом у більшості областей України суттєві опади малоймовірні,
– пише на своїй Facebook-сторінці Наталка Діденко.
Окрім цього, сніг та мокрий сніг падатимуть на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, у Запоріжжі та на Донеччині.
Вітер буде північно-східним, 7 – 12 метрів за секунду.
У Києві 19 грудня буде морозно, до -5...-7 градусів. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.
Прогноз погоди на ссереду, 19 грудня, у містах України:
Ужгород – -1…-5
Львів – -3…-5
Івано-Франківськ – -3…-5
Тернопіль – -3…-5
Чернівці – -4…-6
Хмельницький – -5…-7
Луцьк – -4…-6
Рівне – -4…-6
Житомир – -4…-6
Вінниця – -6…-8
Одеса – -3…-5
Миколаїв – -2…-4
Херсон – -1…-3
Сімферополь – +3…+5
Кропивницький – -5…-7
Черкаси – -4…-6
Чернігів – -5…-7
Суми – -5…-7
Полтава – -5…-7
Дніпро – -2…-4
Запоріжжя – -1…-3
Донецьк – -1…-3
Луганськ – -3…-5
Харків – -4…-6
Київ – -6…-8
Прогноз погоди на середу, 19 грудня, від Укргідрометцентру
Вибір редакції
-
Екс-модель заявила, що в 16 років закрутила роман з легендарним режисером Вуді Алленомсьогодні , 16:51
-
Відбудеться поділ Державної фіскальної служби: що ми отримаємо натомістьсьогодні , 15:56
-
Коли новостворена Об’єднана православна церква святкуватиме Різвдво: Епіфаній роз’яснив ситуаціюсьогодні , 15:13