Прогноз погоди на 19 грудня: буде морозно, сніг – лише на півдні

Погода в Україні у середу, 19 грудня, буде прохолодною. Мороз посилиться майже по всій країні, лише у Криму температурні позначки будуть зі знаком "плюс". Сніг синоптики обіцяють лише у південних регіонах.

Відповідну інформацію передають в Укргідрометцентрі.

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Так, найхолодніше буде на Київщині та Вінничині. Там температура повітря опуститься до -6...-8 градусів.

Найтепліше, традиційно, – у Криму. На півострові повітря прогріється до +3...+5 градусів. Проте, якщо майже по всій території України 19 грудня буде сухо та без опадів, то в Криму синоптики прогнозують сніг із дощем.

Циклон над Туреччиною та Чорним морем зумовить посилення вітру на півдні та сході України. А також періодично незначні опади.

Загалом у більшості областей України суттєві опади малоймовірні,

– пише на своїй Facebook-сторінці Наталка Діденко.

Окрім цього, сніг та мокрий сніг падатимуть на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, у Запоріжжі та на Донеччині.

Вітер буде північно-східним, 7 – 12 метрів за секунду.

У Києві 19 грудня буде морозно, до -5...-7 градусів. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Прогноз погоди на ссереду, 19 грудня, у містах України:

Ужгород – -1…-5

Львів – -3…-5

Івано-Франківськ – -3…-5

Тернопіль – -3…-5

Чернівці – -4…-6

Хмельницький – -5…-7

Луцьк – -4…-6

Рівне – -4…-6

Житомир – -4…-6

Вінниця – -6…-8

Одеса – -3…-5

Миколаїв – -2…-4

Херсон – -1…-3

Сімферополь – +3…+5

Кропивницький – -5…-7

Черкаси – -4…-6

Чернігів – -5…-7

Суми – -5…-7

Полтава – -5…-7

Дніпро – -2…-4

Запоріжжя – -1…-3

Донецьк – -1…-3

Луганськ – -3…-5

Харків – -4…-6

Київ – -6…-8



Прогноз погоди на середу, 19 грудня, від Укргідрометцентру