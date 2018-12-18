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      Прогноз погоди на 19 грудня: буде морозно, сніг – лише на півдні

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      Погода 19 грудня 2018 Україна: прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 19 грудня / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у середу, 19 грудня, буде прохолодною. Мороз посилиться майже по всій країні, лише у Криму температурні позначки будуть зі знаком "плюс". Сніг синоптики обіцяють лише у південних регіонах.

      Відповідну інформацію передають в Укргідрометцентрі.

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      Так, найхолодніше буде на Київщині та Вінничині. Там температура повітря опуститься до -6...-8 градусів. 

      Найтепліше, традиційно, – у Криму. На півострові повітря прогріється до +3...+5 градусів. Проте, якщо майже по всій території України 19 грудня буде сухо та без опадів, то в Криму синоптики прогнозують сніг із дощем.

      Циклон над Туреччиною та Чорним морем зумовить посилення вітру на півдні та сході України. А також періодично незначні опади.
      Загалом у більшості областей України суттєві опади малоймовірні,
      – пише на своїй Facebook-сторінці Наталка Діденко.

      Окрім цього, сніг та мокрий сніг падатимуть на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, у Запоріжжі та на Донеччині.

      Вітер буде північно-східним, 7 – 12 метрів за секунду.

      У Києві 19 грудня буде морозно, до -5...-7 градусів. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

      Прогноз погоди на ссереду, 19 грудня, у містах України:

      Ужгород – -1…-5

      Львів – -3…-5

      Івано-Франківськ – -3…-5

      Тернопіль – -3…-5

      Чернівці – -4…-6

      Хмельницький – -5…-7

      Луцьк – -4…-6

      Рівне – -4…-6

      Житомир – -4…-6

      Вінниця – -6…-8

      Одеса – -3…-5

      Миколаїв – -2…-4

      Херсон – -1…-3

      Сімферополь – +3…+5

      Кропивницький – -5…-7

      Черкаси – -4…-6

      Чернігів – -5…-7

      Суми – -5…-7

      Полтава – -5…-7

      Дніпро – -2…-4

      Запоріжжя – -1…-3

      Донецьк – -1…-3

      Луганськ – -3…-5

      Харків – -4…-6

      Київ – -6…-8

      погода в грудні погода на 19 грудня погода в Україні в грудні
      Прогноз погоди на середу, 19 грудня, від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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