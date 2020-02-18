Прогноз погоды на 19 февраля: в Украине будет тепло и солнечно
Погода в Украине в среду, 19 февраля, будет теплой и без осадков. Только в Карпатах и Приазовье возможны дожди.
В большинстве областей Украины ожидается +3... +9 градусов, на юге до +11 градусов.
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Кто любит зимнее солнце, чтобы там не говорили о нынешней зиме, завтра можно приятно жмуриться и даже надеть черные очки,
– пишет на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.
В Киеве среда будет сухой и солнечной, днем ожидается около +5... +6 градусов.
Прогноз погоды на среду, 19 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +7... +9
Львов – +7... +9
Ивано-Франковск – +8... +10
Тернополь – +7... +9
Черновцы – +7... +9
Хмельницкий – +7... +9
Луцк – +7... +9
Ровно – +7... +9
Житомир – +7... +9
Винница – +7... +9
Одесса – +9... +11
Николаев – +9... +11
Херсон – +8... +10
Симферополь – +6... +8
Кропивницкий – +7... +9
Черкассы – +6... +8
Чернигов – +6... +8
Суммы – +5... +7
Полтава – +6... +8
Днепр – +7... +9
Запорожье – +8... +10
Донецк – +4... +6
Луганск – +4... +6
Харьков – +5... +7
Киев – +6... +8