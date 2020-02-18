Прогноз погоды на 19 февраля: в Украине будет тепло и солнечно

Погода в Украине в среду, 19 февраля, будет теплой и без осадков. Только в Карпатах и Приазовье возможны дожди.

В большинстве областей Украины ожидается +3... +9 градусов, на юге до +11 градусов.

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Кто любит зимнее солнце, чтобы там не говорили о нынешней зиме, завтра можно приятно жмуриться и даже надеть черные очки,

– пишет на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.

В Киеве среда будет сухой и солнечной, днем ожидается около +5... +6 градусов.

Прогноз погоды на среду, 19 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +7... +9

Львов – +7... +9

Ивано-Франковск – +8... +10

Тернополь – +7... +9

Черновцы – +7... +9

Хмельницкий – +7... +9

Луцк – +7... +9

Ровно – +7... +9

Житомир – +7... +9

Винница – +7... +9

Одесса – +9... +11

Николаев – +9... +11

Херсон – +8... +10

Симферополь – +6... +8

Кропивницкий – +7... +9

Черкассы – +6... +8

Чернигов – +6... +8

Суммы – +5... +7

Полтава – +6... +8

Днепр – +7... +9

Запорожье – +8... +10

Донецк – +4... +6

Луганск – +4... +6

Харьков – +5... +7

Киев – +6... +8