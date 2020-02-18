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      Прогноз погоды на 19 февраля: в Украине будет тепло и солнечно

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      Прогноз погоди на 19 лютого / Shutterstock

      Погода в Украине в среду, 19 февраля, будет теплой и без осадков. Только в Карпатах и Приазовье возможны дожди.

      В большинстве областей Украины ожидается +3... +9 градусов, на юге до +11 градусов.

      Знайте больше: Когда в Украину придет потепление: прогноз

      Кто любит зимнее солнце, чтобы там не говорили о нынешней зиме, завтра можно приятно жмуриться и даже надеть черные очки,
      – пишет на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.

      В Киеве среда будет сухой и солнечной, днем ожидается около +5... +6 градусов.

      Прогноз погоды на среду, 19 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +7... +9

      Львов – +7... +9

      Ивано-Франковск – +8... +10

      Тернополь – +7... +9

      Черновцы – +7... +9

      Хмельницкий – +7... +9

      Луцк – +7... +9

      Ровно – +7... +9

      Житомир – +7... +9

      Винница – +7... +9

      Одесса – +9... +11

      Николаев – +9... +11

      Херсон – +8... +10

      Симферополь – +6... +8

      Кропивницкий – +7... +9

      Черкассы – +6... +8

      Чернигов – +6... +8

      Суммы – +5... +7

      Полтава – +6... +8

      Днепр – +7... +9

      Запорожье – +8... +10

      Донецк – +4... +6

      Луганск – +4... +6

      Харьков – +5... +7

      Киев – +6... +8

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Погода
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