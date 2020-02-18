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      Прогноз погоди на 19 лютого: в Україні буде тепло і сонячно

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      Прогноз погоди на 19 лютого / Shutterstock

      Погода в Україні у середу, 19 лютого, буде теплою і переважно без опадів. Лише у Карпатах і Приазов'ї може трохи дощитиме.

      У більшості областей України очікується +3...+9 градусів, на Півдні до +11 градусів.

      Знайте більше: Коли в Україну прийде потепління: прогноз

      Хто любить зимове сонце, щоб там не казали про цьогорічну зиму, завтра можна приємно мружитися і навіть одягнути чорні окуляри,
      – пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

      У Києві середа буде сухою та сонячною, вдень очікується близько +5...+6 градусів.

      Прогноз погоди на середу, 19 лютого, у містах України:

      Ужгород – +7…+9

      Львів – +7…+9

      Івано-Франківськ – +8…+10

      Тернопіль – +7…+9

      Чернівці – +7…+9

      Хмельницький – +7…+9

      Луцьк – +7… +9

      Рівне – +7… +9

      Житомир – +7… +9

      Вінниця – +7… +9

      Одеса – +9…+11

      Миколаїв – +9…+11

      Херсон – +8…+10

      Сімферополь – +6…+8

      Кропивницький – +7…+9

      Черкаси – +6… +8

      Чернігів – +6… +8

      Суми – +5…+7

      Полтава – +6…+8

      Дніпро – +7…+9

      Запоріжжя – +8…+10

      Донецьк – +4…+6

      Луганськ – +4…+6

      Харків – +5…+7

      Київ – +6…+8


      Прогноз погоди на 19 лютого від Укргідрометцентру

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Погода
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