Прогноз погоди на 19 лютого: в Україні буде тепло і сонячно
Погода в Україні у середу, 19 лютого, буде теплою і переважно без опадів. Лише у Карпатах і Приазов'ї може трохи дощитиме.
У більшості областей України очікується +3...+9 градусів, на Півдні до +11 градусів.
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Хто любить зимове сонце, щоб там не казали про цьогорічну зиму, завтра можна приємно мружитися і навіть одягнути чорні окуляри,
– пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.
У Києві середа буде сухою та сонячною, вдень очікується близько +5...+6 градусів.
Прогноз погоди на середу, 19 лютого, у містах України:
Ужгород – +7…+9
Львів – +7…+9
Івано-Франківськ – +8…+10
Тернопіль – +7…+9
Чернівці – +7…+9
Хмельницький – +7…+9
Луцьк – +7… +9
Рівне – +7… +9
Житомир – +7… +9
Вінниця – +7… +9
Одеса – +9…+11
Миколаїв – +9…+11
Херсон – +8…+10
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – +7…+9
Черкаси – +6… +8
Чернігів – +6… +8
Суми – +5…+7
Полтава – +6…+8
Дніпро – +7…+9
Запоріжжя – +8…+10
Донецьк – +4…+6
Луганськ – +4…+6
Харків – +5…+7
Київ – +6…+8