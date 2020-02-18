Прогноз погоди на 19 лютого: в Україні буде тепло і сонячно

Погода в Україні у середу, 19 лютого, буде теплою і переважно без опадів. Лише у Карпатах і Приазов'ї може трохи дощитиме.

У більшості областей України очікується +3...+9 градусів, на Півдні до +11 градусів.

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Хто любить зимове сонце, щоб там не казали про цьогорічну зиму, завтра можна приємно мружитися і навіть одягнути чорні окуляри,

– пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві середа буде сухою та сонячною, вдень очікується близько +5...+6 градусів.

Прогноз погоди на середу, 19 лютого, у містах України:

Ужгород – +7…+9

Львів – +7…+9

Івано-Франківськ – +8…+10

Тернопіль – +7…+9

Чернівці – +7…+9

Хмельницький – +7…+9

Луцьк – +7… +9

Рівне – +7… +9

Житомир – +7… +9

Вінниця – +7… +9

Одеса – +9…+11

Миколаїв – +9…+11

Херсон – +8…+10

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – +7…+9

Черкаси – +6… +8

Чернігів – +6… +8

Суми – +5…+7

Полтава – +6…+8

Дніпро – +7…+9

Запоріжжя – +8…+10

Донецьк – +4…+6

Луганськ – +4…+6

Харків – +5…+7

Київ – +6…+8



Прогноз погоди на 19 лютого від Укргідрометцентру