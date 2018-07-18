Прогноз погоды на 19 июля: дожди с грозами и жара опять будут делить Украину

Прогноз погоды в Украине на 19 июля / Getty images

Погоду в Украине в четверг, 19 июля, будет определять циклон, который пришел к нам из Европы. Часть областей уже привычно накроют дожди с грозами, а на Востоке и Юге будет царить сухая солнечная погода.