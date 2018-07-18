Прогноз погоды на 19 июля: дожди с грозами и жара опять будут делить Украину
Погоду в Украине в четверг, 19 июля, будет определять циклон, который пришел к нам из Европы. Часть областей уже привычно накроют дожди с грозами, а на Востоке и Юге будет царить сухая солнечная погода.
Как отмечает синоптик Наталка Диденко, в четверг в Украине и в дальнейшем сохранится высокая влажность воздуха.
Смотрите также: Мощный ливень в Киеве: машины плавают по затопленным улицам
Циклон будет выжимать из насыщенной влагой атмосферы кратковременные дожди и грозы,
– отмечает Диденко.
Днем 19 июля в большинстве областей Украины температура воздуха будет колебаться в пределах +23+28.
В восточных и южных областях будет преобладать сухая солнечная погода с температурой воздуха +25+30 градусов.
Дожди и локальные грозы прогнозируют в северных районах Одесщины и Николаевщины.
В Киеве днем в четверг обещают кратковременный дождь, местами грозу, но +25 на термометре.
Прогноз погоды на четверг, 19 июля, в городах Украины:
Ужгород – +25...+27
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +26...+28
Винница – +25...+27
Одесса – +25...+27
Николаев – +28...+30
Херсон – +28...+30
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +25...+27
Сумы – +24...+26
Полтава – +25...+27
Днепр – +27...+29
Запорожье – +26...+28
Донецк – +27...+29
Луганск – +26...+28
Харьков – +26...+28
Киев – +26...+28
Прогноз погоды в Украине на 19 июля