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Прогноз погоды на 19 июля: дожди с грозами и жара опять будут делить Украину

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Прогноз погоды в Украине на 19 июля
Прогноз погоды в Украине на 19 июля / Getty images

Погоду в Украине в четверг, 19 июля, будет определять циклон, который пришел к нам из Европы. Часть областей уже привычно накроют дожди с грозами, а на Востоке и Юге будет царить сухая солнечная погода.

Как отмечает синоптик Наталка Диденко, в четверг в Украине и в дальнейшем сохранится высокая влажность воздуха.

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Циклон будет выжимать из насыщенной влагой атмосферы кратковременные дожди и грозы,
– отмечает Диденко.

Днем 19 июля в большинстве областей Украины температура воздуха будет колебаться в пределах +23+28.

В восточных и южных областях будет преобладать сухая солнечная погода с температурой воздуха +25+30 градусов.

Дожди и локальные грозы прогнозируют в северных районах Одесщины и Николаевщины.

В Киеве днем в четверг обещают кратковременный дождь, местами грозу, но +25 на термометре.

Прогноз погоды на четверг, 19 июля, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +26...+28

Винница – +25...+27

Одесса – +25...+27

Николаев – +28...+30

Херсон – +28...+30

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +25...+27

Сумы – +24...+26

Полтава – +25...+27

Днепр – +27...+29

Запорожье – +26...+28

Донецк – +27...+29

Луганск – +26...+28

Харьков – +26...+28

Киев – +26...+28

Прогноз погоди в Україні на 19 липня
Прогноз погоды в Украине на 19 июля

Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
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